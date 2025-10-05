चिटर पाकिस्तान... नाणेफेकीच्या वेळी टीम इंडियासोबत उघडपणे बेईमानी, पाकिस्तानी कर्णधारानं केली फसवणूक; पाहा व्हिडिओ
भारत आणि पाकिस्तानच्या महिला संघांमधील एकदिवसीय विश्वचषक 2025 चा सामना कोलंबोतील आर प्रेमदासा स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : October 5, 2025 at 4:56 PM IST
कोलंबो Toss Controversy : क्रिकेटच्या मैदानावर भारत आणि पाकिस्तानमधील वादांची मालिका थांबण्याची चिन्हं दिसत नाहीत. पुरुषांच्या आशिया कप 2025 दरम्यान, दोन्ही संघ तीन वेळा एकमेकांशी भिडले आणि प्रत्येक वेळी काही ना काही वाद झाला. आता, आयसीसी महिला विश्वचषक 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान महिला क्रिकेट संघातील सामन्यादरम्यान वाद निर्माण झाला. हा वाद टॉस दरम्यान निर्माण झाला, जिथं दोन्ही कर्णधारांनी हस्तांदोलन तर केलं नाहीच तर टीम इंडियालाही अप्रामाणिक वागणूक देण्यात आली. टॉस हरल्यानंतरही, पाकिस्तानी कर्णधाराला विजेता घोषित करण्यात आलं.
I watched the video in hotstar replays and this is a legit video! Like many others, I also see that Fatima called Tails. Blunder there?#INDvPAK #CWC25
pic.twitter.com/VNdHfH3EEs
हस्तांदोलनं करणं टाळलं : रविवार, 5 ऑक्टोबर रोजी, कोलंबोच्या आर. प्रेमदासा स्टेडियमवर, विश्वचषकाच्या सहाव्या सामन्यात भारत आणि पाकिस्तान आमनेसामने आले. टॉस दरम्यान भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत कौर आणि पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सना हस्तांदोलन करतील का याकडे सर्वांचं लक्ष होतं. पुरुषांच्या आशिया कपमध्ये पाहिल्याप्रमाणे इथंही असंच घडलं. टॉस दरम्यान भारतीय आणि पाकिस्तानी कर्णधारांनी हातमिळवणी केली नाही किंवा डोळ्यांचा संपर्कही केला नाही.
It's time for some batting firepower 💥
Pakistan win the toss and #TeamIndia will bat first! 🏏
Pakistan win the toss and #TeamIndia will bat first! 🏏
Catch the LIVE action ➡ https://t.co/CdmEhf3jle#CWC25 👉 #INDvPAK | LIVE NOW on Star Sports network & JioHotstar! pic.twitter.com/bqYyKrwFLt
नाणेफेकीदरम्यान उघडपणे बेईमानी : पण या सगळ्यामध्ये भारतीय संघाचीही फसवणूक झाली. भारतीय कर्णधार हरमनप्रीतनं नाणेफेक करताच, पाकिस्तानी कर्णधार फातिमा सनानं टेल म्हटले आणि तिथंच संपूर्ण खेळ उलगडला. फातिमाने टेल म्हटलं, परंतु उपस्थित असलेल्या मॅच रेफरी शांद्रे फ्रिट्झ यांनी सांगितलं की सनानं हेड्स म्हटलं आहे. नाणेफेक पडताच निकाल हेड्स आला आणि रेफरीनं पाकिस्तानला टॉसचा विजेता घोषित केलं.
Harmanpreet tossed. Fatima called Tails.— Cricbuzz (@cricbuzz) October 5, 2025
Mel Jones and the match referee: " it's heads." 👀
and pakistan opted to field! 🪙#INDWvPAKW #ICCWomensWorldCup2025 pic.twitter.com/5jLnewznxa
पाकिस्तानी कर्णधारानं केला नाही खुलासा : याचा अर्थ असा की सना फातिमाच्या कॉलनुसार, तीनं नाणेफेक गमावली होती. मात्र मॅच रेफरी, टॉस प्रेझेंटर मेल जोन्स आणि भारतीय कर्णधार हरमनप्रीत यांना चूक लक्षात आली नाही. सर्वात धक्कादायक म्हणजे, पाकिस्तानी कर्णधारानंही यावर भाष्य केलं नाही, जरी तिला माहित होतं की तिनं टेल म्हटलं आहे. अशा परिस्थितीत, जर ती प्रामाणिक असती तर ती रेफरीला सांगू शकली असती की तिनं टेल म्हटले आहे आणि म्हणूनच तिनं नाणेफेक गमावली आहे, परंतु ती शांतपणे पुढं सरकली आणि प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला.
