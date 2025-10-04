रोहित-विराटचं काय होणार? आज होणार फैसला
क्रिकेटपटू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली बऱ्याच काळापासून क्रिकेटपासून दूर आहेत. अशातच बीसीसीआय आज ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर करेल.
Published : October 4, 2025 at 10:49 AM IST
मुंबई Team India ODI Squad : टीम इंडियाचे अनुभवी क्रिकेटपटू रोहित शर्मा आणि विराट कोहली बऱ्याच काळापासून क्रिकेटपासून दूर आहेत. रोहित आणि कोहली शेवटच्या वेळी 2025 च्या आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारतासाठी खेळले होते. त्यानंतर दोन्ही अनुभवी खेळाडूंनी इंडियन प्रीमियर लीग (IPL) मध्ये आपापल्या संघांचं प्रतिनिधित्व केलं. इंग्लंड दौऱ्यापूर्वी कोहली आणि रोहित कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्त झाले. त्यानंतर शुभमन गिलची कसोटी कर्णधार म्हणून नियुक्ती करण्यात आली.
🚨 UPDATE ON ROHIT SHARMA IN ODIs 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) October 3, 2025
- There is also no reason to remove Rohit from the leadership role as he has hardly had a failure in this format unless he himself wants to concentrate on his batting. [PTI] pic.twitter.com/kPsKZ4ZQQJ
आज होणार फैसला : रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांनी आधीच टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली होती. 2024 मध्ये भारताच्या विश्वचषक विजयानंतर दोन्ही खेळाडूंनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्तीची घोषणा केली. परिणामी, हे खेळाडू फक्त वनडे स्वरुपासाठी उपलब्ध आहेत. आता, कोहली आणि रोहित ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेसाठी भारतीय संघाचा भाग असू शकतात.
कधी होणार सामने : क्रिकबझच्या वृत्तानुसार भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ (BCCI) शनिवारी (4 ऑक्टोबर) वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघ जाहीर करेल. कोहली आणि रोहितचा वनडे संघात समावेश होण्याची शक्यता आहे. भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये पहिले तीन वनडे सामने 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होतील. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल.
🚨BCCI is set to discuss the matter ODI captaincy with Rohit Sharma during tomorrow's selection meeting— Cricbuzz (@cricbuzz) October 3, 2025
Do you want to see him continue as India's ODI captain?#BCCI #IndianCricket #CricketTwitter pic.twitter.com/WrD7Lp7yEN
रोहित शर्मा वनडे कर्णधार राहील का? : निवड समितीच्या बैठकीत वनडे कर्णधारपदावरही चर्चा होईल. रोहितला वनडे कर्णधारपदी कायम ठेवायचं की नाही हे पाहणं बाकी आहे. निवड समितीचे या विषयावर रोहित शर्माशी थेट बोलण्याचे नियोजन असल्याचं समजते. रोहित आणि कोहली व्यतिरिक्त, चॅम्पियन्स ट्रॉफी विजेत्या संघातील बहुतेक खेळाडूंची वनडे मालिकेसाठी निवड होण्याची अपेक्षा आहे. एक प्रमुख प्रश्न म्हणजे श्रेयस अय्यर टी-20 संघात परतेल का. निवड समिती टी-20 मालिकेसाठी 15 पेक्षा जास्त खेळाडू निवडू शकत असल्यानं, श्रेयस अय्यरसह यशस्वी जैस्वाल यांनाही टी-20 संघात स्थान मिळू शकते. हे दोन्ही खेळाडू आशिया कप संघातून वगळले गेले होते. अभिषेक शर्माला वनडे संघात समाविष्ट करायचे की नाही हे देखील निवड समितीला ठरवावं लागेल.
भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा :
- 19 ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पर्थ
- 23 ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, अॅडलेड
- 25 ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, सिडनी
- 29 ऑक्टोबर - पहिला टी-20 सामना, कॅनबेरा
- 31 ऑक्टोबर - दुसरा टी-20 सामना, मेलबर्न
- 2 नोव्हेंबर - तिसरा टी-20 सामना, होबार्ट
- 6 नोव्हेंबर - चौथा टी-20 सामना, गोल्ड कोस्ट
- 8 नोव्हेंबर - पाचवा टी-20 सामना, ब्रिस्बेन
हेही वाचा :