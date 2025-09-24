शिक्षणासाठी रंगणार क्रिकेटचा उत्सव...! शाळेच्या निधीसाठी होणार टेनिस बॉल क्रिकेट स्पर्धा
शिक्षणासाठी निधी उभारण्याची एका अनोख्या क्रिकेट स्पर्धेचं आयोजन करण्यात येणार आहे. विशेष म्हणजे याद्वारे मिळणारा निधी शाळेसाठी वापरला जाणार आहे.
Published : September 24, 2025 at 11:00 AM IST
सिंधुदुर्ग Day Night Tennis Ball Cricket : सामाजिक भान आणि शिक्षणावरील निष्ठा यांचं सुंदर उदाहरण म्हणजे देवगड तालुक्यातील बापर्डे-जुवेश्वर गावात होणारी जिल्हास्तरीय क्रिकेट स्पर्धा. कारण या स्पर्धेतून मिळणारा संपूर्ण निधी गावातील शाळेच्या विकासासाठी वापरण्यात येणार आहे. डिसेंबर-जानेवारी दरम्यान दिवस-रात्र स्वरुपात या स्पर्धेचे सामने खेळवले जाणार आहेत. खरं तर, सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील बापर्डे-जुवेश्वर गावात एक आगळीवेगळी क्रिकेट स्पर्धा रंगणार आहे. बापर्डे-जुवेश्वर मंडळ या स्पर्धेचं आयोजन करत आहेत. ही स्पर्धा केवळ क्रिकेटच्या खेळापुरती मर्यादित नसून, तिच्यामागं एक सामाजिक हेतू दडलेला आहे, अशी माहिती मंडळानं दिली आहे. या स्पर्धेच्या माध्यमातून गावातील शाळेला आर्थिक मदत करुन तिचा विकास साधण्याचा प्रयत्न केला जाणार आहे. या स्पर्धेतील बक्षीस रक्कम वगळून इतर सर्व निधी हा गावातील शाळेला दिला जाणार आहे.
कोणत्या शाळेसाठी होतोय हा उपक्रम? : ही क्रिकेट स्पर्धा श्री देवी पावणादेवी कृपा शिक्षण विकास मंडळ संचलित यशवंतराव राणे माध्यमिक विद्यालय, बापर्डे-जुवेश्वर या शाळेसाठी आयोजित केली जात आहे. विशेष म्हणजे ही शाळा सध्या कोणतंही शासकीय अनुदान न घेता गावकऱ्यांच्या आणि दानवीरांच्या सहकार्यानं सुरु आहे. शिक्षणाची गुणवत्ता टिकवून ठेवत विद्यार्थ्यांना चांगल्या सुविधा मिळाव्यात या हेतूनं ही स्पर्धा राबवली जाणार आहे.
सुधा मूर्तींचे विशेष आशीर्वाद : बापर्डेच्या शाळेची आणखी एक खास गोष्ट म्हणजे, या शाळेला पद्मश्री डॉ. सुधा मूर्ती यांचा आशीर्वाद लाभलेला आहे. त्यांनी 'कोण होणार करोडपती' या मराठी कार्यक्रमात जिंकलेली 25 लाख रुपयांची संपूर्ण रक्कम याच शाळेला दान दिली होती. त्यांच्या या योगदानामुळं शाळेच्या विकासासाठी गावातील तरुण आणि हितचिंतक एकत्र येत एक सामाजिक चळवळ उभी करत आहेत. स्पर्धेच्या आयोजकांनी स्पष्ट केलं आहे की, या स्पर्धेतून मिळणारा एकही पैसा वैयक्तिक फायद्यासाठी वापरला जाणार नाही. उरलेला निधी शाळेच्या पायाभूत सुविधांचा विकास, विद्यार्थ्यांच्या शैक्षणिक गरजा आणि इतर आवश्यक बाबींवर खर्च करण्यात येईल.
क्रिकेटमधूनदेखील समाजसेवा करता येऊ शकते : या क्रिकेट स्पर्धेमध्ये सिंधुदुर्ग जिल्ह्यातील प्रमुख संघ, नामवंत खेळाडू, क्रिकेटप्रेमी तसेच सामाजिक कार्यकर्ते उत्स्फूर्तपणे सहभागी होणार आहेत. ही स्पर्धा केवळ एक क्रीडा स्पर्धा न राहता, समाजहितासाठी उभ्या राहिलेल्या एकात्मिक प्रयत्नाचं प्रतीक ठरणार आहे. दरम्यान, बापर्डे-जुवेश्वर येथील ही क्रिकेट स्पर्धा केवळ क्रिकेटप्रेमींसाठीच नव्हे, तर संपूर्ण महाराष्ट्रासाठी एक प्रेरणादायी ठरु शकते. शिक्षणासाठी अशा प्रकारे निधी उभारणं हा प्रकार दुर्मीळ असून, ही स्पर्धा सिद्ध करते की खेळ आणि समाजकार्य एकत्र आल्यास मोठा आणि सकारात्मक बदल घडवता येतो.
हेही वाचा :