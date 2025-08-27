ETV Bharat / sports

चाहत्यांचं हर्ट ब्रेक! गणेशोस्तवाच्या पहिल्याच दिवशी CSK दिग्गजाचा IPL ला 'गुड बाय'; म्हणाला "खास दिवशी एक खास सुरुवात..." - R ASHWIN GOOD BY TO IPL

आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून पूर्वीच निवृत्ती घेतलेल्या दिग्गज खेळाडूनं आज गणेशोस्तवाच्या पहिल्याच दिवशी आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली.

R Ashwin Good By to IPL
आर अश्विन (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 27, 2025 at 11:09 AM IST

चेन्नई R Ashwin Good By to IPL : भारताचा माजी ऑफस्पिनर आर अश्विननं भारतीय क्रिकेटमधून कायमची निवृत्ती घेतली आहे. आपल्या सोशल मीडियावर पोस्ट करत त्यानं ही माहिती दिली. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून पूर्वीच निवृत्ती घेतलेल्या अश्विननं आज आयपीएलमधूनही निवृत्ती जाहीर केली. जगातील प्रमुख टी-20 स्पर्धेतील महान खेळाडूंपैकी एक असलेल्या अश्विननं स्पर्धेच्या इतिहासात 187 विकेट्स घेतल्या आहेत. त्यानं आयपीएलच्या 16 हंगामांमध्ये पाच वेगवेगळ्या संघांचं प्रतिनिधित्त्व केलं.

अश्विननं केली पोस्ट : अश्विननं आयपीएलमधून निवृत्ती जाहीर करताना लिहिलं, "विशेष दिवस आणि म्हणूनच एक खास सुरुवात. असं म्हणतात की प्रत्येक शेवटाची एक नवीन सुरुवात असेल, आयपीएल क्रिकेटर म्हणून माझी वेळ आज संपत आहे, परंतु विविध लीगमधील खेळाची शोध घेणारी माझी वेळ आजपासून सुरु होत आहे." असं लिहित त्यानं जगभरातील फ्रँचायझी स्पर्धांमध्ये खेळण्यास तो तयार असल्याचे संकेत दिले.

आयपीएल आणि बीसीसीआयचे मानले आभार : तसंच "गेल्या काही वर्षातल्या अद्भुत आठवणी आणि नातेसंबंधांबद्दल सर्व फ्रँचायझींचे आभार मानू इच्छितो आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे आयपीएल आणि बीसीसीआय यांनी आतापर्यंत मला जे काही दिलं आहे त्याबद्दल त्यांचे आभार मानू इच्छितो. माझ्यासमोर जे आहे त्याचा आनंद घेण्यासाठी आणि त्याचा जास्तीत जास्त फायदा घेण्यासाठी मी उत्सुक आहे," असं त्यानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं आहे.

आर अश्विनची आयपीएलमधील कामगिरी : आर अश्विनच्या आयपीएल कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं या लीगमध्ये 16 हंगाम खेळले आहेत. 16 हंगामात त्याला एकूण 221 सामने खेळण्याची संधी मिळाली, ज्यात त्यानं 30.22 च्या सरासरीनं 187 बळी घेतले. या दरम्यान, त्याची सर्वोत्तम कामगिरी 34 धावांत 4 बळी होती आणि तो फक्त एकदाच चार बळी घेऊ शकला. दुसरीकडे, आर अश्विनच्या फलंदाजीतील विक्रमाबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं 833 धावा केल्या आणि त्याची सर्वोच्च धावसंख्या 20 धावा होती. या लीगमध्ये त्याच्या नावावर एक अर्धशतकी खेळी आहे.

आयपीएल 2025 मध्ये होता सीएसके संघात : आयपीएल 2025 मध्ये, अश्विन चेन्नई सुपर किंग्ज फ्रँचायझीचा भाग होता. सीएसकेनं मेगा लिलावात अश्विनला 9.75 कोटी रुपयांना खरेदी केलं होतं. मात्र यावेळी त्याची कामगिरी तितकी चांगली नव्हती. आयपीएल 2025 मध्ये अश्विनला 9 सामन्यांमध्ये खेळण्याची संधी मिळाली, ज्यात त्यानं 7 बळी घेतले. सीएसके व्यतिरिक्त, अश्विन या लीगमध्ये दिल्ली कॅपिटल्स, राजस्थान रॉयल्स, पंजाब किंग्ज आणि रायझिंग पुणे सुपर जायंट्सकडूनही खेळला.

