झाग्रेब Youngest Captain in Cricket : वयाच्या 17 व्या वर्षी, एखादा क्रिकेटपटू 19 वर्षांखालील क्रिकेट संघात स्थान मिळवण्याचा प्रयत्न करतो. जर एखाद्याला 19 वर्षांखालील विश्वचषकात खेळण्याची संधी मिळाली तर पुढचा रस्ता सोपा होतो. मात्र काही खेळाडू याआधीच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करतात. या काळात ते स्वतःला स्थापित करण्याचा प्रयत्न करतात. पण असाही एक खेळाडू आहे ज्यानं वयाच्या अवघ्या 17 व्या वर्षी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये कर्णधारपद भूषवलं आहे. म्हणजे त्याला मतदानाचा अधिकार मिळायच्या आधीच त्यानं आपल्या देशाचं आंतरराष्ट्रीय पातळीवर प्रतिनिधीत्व केलं.
17-year-old Zach Vukusic has become the youngest ever captain in Men's International Cricket 🤯— Somerset Cricket (@SomersetCCC) August 7, 2025
The Somerset Pathway cricketer skippered Croatia to a seven-wicket win over Cyprus earlier today 👏#WeAreSomerset pic.twitter.com/xh4Q6VrOGk
जॅक वुकुसिक सर्वात तरुण कर्णधार : वास्तविक जॅक वुकुसिक हा क्रिकेटपटू आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट इतिहासातील सर्वात तरुण पुरुष कर्णधार ठरला आहे. तो क्रोएशिया देशाच्या क्रिकेट संघाकडून खेळतो. गुरुवारी त्याच्या संघाचा सामना सायप्रसशी झाला. झाग्रेबमध्ये खेळल्या गेलेल्या सामन्यात वुकुसिकनं क्रोएशियाचं नेतृत्व केलं. गुरुवारी तो 17 वर्षे आणि 311 दिवसांचा होता. मात्र या सामन्यात त्याचा संघ पराभूत झाला. गुरुवारी क्रोएशियानं सायप्रसविरुद्ध दोन सामने खेळले आणि संघानं दोन्ही सामने गमावले.
Zach Vukusic has become the youngest ever captain in Men's International Cricket.💥— Abdul Rehman Yaseen (@Aryaseen5911) August 7, 2025
17y311d:🇭🇷 Zach Vukusic v Cyprus (2025)
18y24d: 🇫🇷 Noman Amjad v Czech Rep (2022)
18y276d: 🇮🇲 Carl HartmannIsle v Spain (2023) pic.twitter.com/PpHou43m9S
फ्रान्सच्या खेळाडूचा विक्रम मोडला : जॅक वुकुसिक इंग्लंडच्या काउंटी क्लब सोमरसेटच्या अकादमीकडून देखील खेळतो. अलीकडेच त्यानं इंग्लंडचा वेगवान गोलंदाज डेव्हिड विलीला एक जबरदस्त षटकार मारला. वुकुसिकनं फ्रान्सच्या नोमान अमजदचा विक्रम मोडला आहे. 2022 मध्ये, नोमाननं 18 वर्षे 24 दिवसांच्या वयात संघाचं नेतृत्व केलं. कार्ल हार्टमननं 18 वर्षे 276 दिवसांच्या वयात पहिल्यांदाच आयल ऑफ मॅनचं नेतृत्व स्वीकारलं होतं.
Croatia's Zach Vukusic🇭🇷 becomes the FIRST man to captain an international team before turning 18.— Kausthub Gudipati (@kaustats) August 7, 2025
He also hit a massive six against David Willey recently. pic.twitter.com/8pQEBO1WPL
वुकुसिकचा टी-20 मध्ये विक्रम कसा : गेल्या वर्षी, जॅक वुकुसिकनं आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण केलं. त्यानं बेल्जियमविरुद्ध पहिला सामना खेळला. त्या सामन्यात वुकुसिकनं फक्त 35 चेंडूत 53 धावा केल्या. या डावात त्यानं 2 चौकार आणि 4 षटकार मारले. त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत आतापर्यंत 6 सामने खेळले आहेत. यामध्ये त्यानं 33 च्या सरासरीनं आणि 139 च्या स्ट्राईक रेटनं 197 धावा केल्या आहेत. त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत 13 चौकार आणि 12 षटकार मारले आहेत.
