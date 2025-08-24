नवी दिल्ली ICC World Cup 2027 : 2027 च्या आयसीसी वनडे विश्वचषकासाठी क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेनं आधीच तयारी सुरु केली आहे. वनडे विश्वचषकाचा पुढील हंगाम 2027 मध्ये दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियाच्या संयुक्त यजमानपदाखाली खेळवला जाईल. या मेगा इव्हेंटची तयारी लक्षात घेऊन, क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेनं त्यांच्या देशात सामने खेळवल्या जाणाऱ्या स्टेडियमची देखील निवड केली आहे. 2027 च्या वनडे विश्वचषकात अंतिम सामन्यासह एकूण 54 सामने खेळवले जातील.
दक्षिण आफ्रिकेत होणार 44 सामने : क्रिकेट दक्षिण आफ्रिकेनं दिलेल्या माहितीनुसार, ते एकूण 44 सामने आयोजित करेल, याशिवाय उर्वरित 10 सामने झिम्बाब्वे आणि नामिबियामध्ये खेळवले जातील. दक्षिण आफ्रिकेनं 44 सामन्यांचं आयोजन करण्यासाठी आपल्या देशातील 8 स्टेडियम निवडले आहेत. ज्यामध्ये वँडरर्स स्टेडियम, केपटाऊनमधील न्यूलँड्स क्रिकेट ग्राउंड, डर्बनमधील किंग्जमीड क्रिकेट ग्राउंड, प्रिटोरियामधील सेंच्युरियन पार्क, ब्लोमफॉन्टेनमधील मंगाउंग ओव्हल, ग्केबेरामधील सेंट जॉर्ज पार्क, पूर्व लंडनमधील बफेलो पार्क आणि पार्लमधील बोलँड पार्क यांचा समावेश आहे. या सर्व स्टेडियमना आतापासून तयारी सुरु करण्याचे कळवण्यात आले आहे. दक्षिण आफ्रिकेनं या मेगा स्पर्धेसाठी स्थानिक आयोजन समितीचे प्रमुख म्हणून त्यांचे माजी अर्थमंत्री ट्रेवर मॅन्युएल यांची नियुक्ती केली आहे.
यजमान देशासह एकूण 14 संघ सहभागी : दक्षिण आफ्रिकेनं शेवटच्या वेळी 2003 मध्ये वनडे विश्वचषक सामने आयोजित केले होते. आता त्यांना 2027 मध्ये यजमानपदाची संधी मिळाली आहे. या मेगा स्पर्धेत, यजमान देश म्हणून दक्षिण आफ्रिका, झिम्बाब्वे आणि नामिबियाचं स्थान आधीच निश्चित झाले असले तरी, एकूण 14 संघ स्पर्धेत सहभागी होतील. या सर्व संघांना प्रत्येकी 7 च्या वेगवेगळ्या गटात विभागलं जाईल, ज्यामध्ये प्रत्येक गटातील टॉप-3 संघांना सुपर सिक्समध्ये प्रवेश मिळेल. यानंतर सेमीफायनल आणि फायनल होतील. या फॉरमॅटमध्ये आतापर्यंत दोनदा वनडे विश्वचषक खेळवण्यात आला आहे, जो 1999 आणि 2003 मध्ये झाला होता.
