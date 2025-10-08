क्रिकेटपटू महेंद्रसिंग धोनी झाला पायलट... पण चालवू शकणार नाही विमान
एमएस धोनी केवळ क्रिकेटच्या मैदानावरच नाही तर मैदानाबाहेरही खूप सक्रिय आहे. दरम्यान, त्यानं त्याच्या चाहत्यांना एक आश्चर्याची बातमी दिली आहे.
Published : October 8, 2025 at 10:17 AM IST
नवी दिल्ली MS Dhoni : भारतीय क्रिकेट दिग्गज आणि कॅप्टन कूल महेंद्रसिंग धोनीनं त्याच्या आयुष्यात अनेक महत्त्वपूर्ण कामगिरी केल्या आहेत. तो क्रिकेटच्या मैदानावर अतुलनीय आहे. दरम्यान, त्यानं त्याच्या कारकिर्दीत आणखी एक मैलाचा दगड जोडला आहे. तुम्हाला माहिती आहे का धोनी आता पायलट बनणार आहे? धोनी प्रवासी विमान किंवा लढाऊ पायलट नाही. खरं तर, धोनीने डीजीसीए-मान्यताप्राप्त ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे. 44 वर्षीय धोनीनं 2019 मध्ये आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. सध्या तो फक्त आयपीएलमध्ये खेळताना दिसतो.
When legends take flight, the nation follows.— Garuda Aerospace Pvt Ltd (@garuda_india) October 7, 2025
MS Dhoni is now a DGCA Certified Drone Pilot — trained under Garuda Aerospace, India’s DGCA Approved RPTO.
Empowering the next generation of drone pilots to soar higher.@AgnishwarJ@msdhoni#GarudaAerospace #MSDhoni #DronePilot… pic.twitter.com/igTe42bPHh
धोनी आता ड्रोन उडवू शकेल : धोनीनं चेन्नईस्थित कंपनी डीजीसीए-मान्यताप्राप्त रिमोट पायलट ट्रेनिंग ऑर्गनायझेशन (आरपीटीओ) इथं ड्रोन पायलट प्रशिक्षण पूर्ण केलं आहे. कठोर प्रशिक्षण कार्यक्रम पूर्ण केल्यानंतर, धोनीला आता ड्रोन उडवण्याचं प्रमाणित केलं आहे. प्रमाणित आणि सुरक्षित ड्रोन ऑपरेशन्सना प्रोत्साहन देण्यासाठी हे प्रशिक्षण एक महत्त्वाचं पाऊल आहे, ज्यामध्ये सैद्धांतिक ग्राउंड क्लासेस तसंच सिम्युलेटर आणि वास्तविक ड्रोनवरील सघन व्यावहारिक उड्डाण सत्रांचा समावेश आहे.
धोनीनं स्वतः शेअर केली माहिती : मशीन आणि नवीन तंत्रज्ञानाबद्दलच्या त्याच्या आवडीसाठी ओळखल्या जाणाऱ्या धोनीनं सोशल मीडियावर ही बातमी शेअर केली. त्यानं लिहिलं, "गरुड एरोस्पेससोबत माझा डीजीसीए ड्रोन पायलट सर्टिफिकेशन प्रोग्राम पूर्ण केल्याबद्दल आनंद आहे." तसंच धोनीच्या कामगिरीबद्दल बोलताना गरुड एरोस्पेसचे संस्थापक आणि सीईओ अग्निश्वर जयप्रकाश म्हणाले, "आमचा ब्रँड अॅम्बेसेडर आणि गुंतवणूकदार एमएस धोनी वैयक्तिकरित्या प्रशिक्षण घेतो आणि पायलट म्हणून प्रमाणित होतो हे आमच्यासाठी एक महत्त्वपूर्ण यश आहे. त्यानं कौशल्यं खूप लवकर आत्मसात केली आणि शिकण्यावर तो खूप लक्ष केंद्रित करतो. ड्रोन उद्योगात क्रांती घडवून आणण्याच्या आमच्या ध्येयावरील त्याचा अढळ विश्वास संपूर्ण संघासाठी प्रोत्साहनाचा एक मोठा स्रोत आहे."
क्रिकेटच्या पलीकडे धोनीची प्रमुख कामगिरी : धोनी केवळ क्रिकेट क्षेत्रापुरता मर्यादित नाही. त्यानं इतर अनेक क्षेत्रातही आपला ठसा उमटवला आहे. हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की एमएस धोनी लेफ्टनंट कर्नल देखील आहे. 2011 मध्ये त्याला भारतीय सैन्याच्या प्रादेशिक सैन्यात लेफ्टनंट कर्नलची मानद पदवी देण्यात आली. त्याच्या क्रिकेट कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं त्याच्या शानदार आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीत 17,266 धावा केल्या आणि यष्टीरक्षक म्हणून 829 वेळा फलंदाजांना बाद केलं. एमएस धोनी अजूनही आयपीएलमध्ये खेळतो आणि आयपीएलचा एक दिग्गज आहे. तो लीगमधील सर्वात यशस्वी आणि सर्वात जास्त काळ खेळणाऱ्या खेळाडूंपैकी एक आहे, त्यानं चेन्नई सुपर किंग्जसोबत पाच आयपीएल जेतेपदं जिंकली आहेत.
