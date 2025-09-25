'भारतीय संघानं पाकिस्तानी खेळाडूंसोबत हस्तांदोलन करायला हवं होतं'; जेष्ठ काँग्रेस खासदाराचं वक्तव्य
आशिया चषकातील सामन्यादरम्यान भारतीय क्रिकेटपटूंनी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंशी हस्तांदोलन न करण्याच्या मुद्द्यावर काँग्रेसच्या दिग्गज खासदारांनी आपलं मत मांडलं आहेय
Published : September 25, 2025 at 3:06 PM IST
नवी दिल्ली Shashi Tharoor on Handshake Row : सध्या यूएईत सुरु असलेल्या 2025 च्या आशिया कपमध्ये भारतीय क्रिकेट संघाची उत्कृष्ट कामगिरी सुरुच आहे. आशिया चषकाचा अंतिम सामना भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होण्याची शक्यता आहे. यापूर्वी पाकिस्तानविरुद्ध झालेल्या दोन्ही सामन्यांमध्ये भारतीय खेळाडूंनी शेजारील देशातील खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही, हा विषय चांगलाच चर्चेचा बनला. अशातच काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी आता या मुद्द्यावर आपलं मत व्यक्त केलं आहे, ते म्हणाले की आपण खेळाच्या भावनेनं खेळलं पाहिजे आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करायला हवं होतं.
#WATCH | " i personally feel that once the decision had been made to play, if we feel so strongly about pakistan, we should not have played...but if we are going to play them, we should play in the spirit of a game, and we should have shaken their hands...we have done this before… pic.twitter.com/6luy8Gyt6i— ANI (@ANI) September 25, 2025
काय म्हणाले शशी थरुर : काँग्रेस खासदार शशी थरुर यांनी वृत्तसंस्था एएनआयला दिलेल्या मुलाखतीत आशिया कप दरम्यान भारतीय क्रिकेटपटूंनी पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्याबद्दल आणि पाकिस्तानी क्रिकेटपटूंच्या मैदानावरील हावभावांवर भाष्य करताना म्हटलं आहे की, "मला वैयक्तिकरित्या असं वाटतं की एकदा खेळण्याचा निर्णय घेतला गेला की, जर आपल्याला पाकिस्तानबद्दल इतकं तीव्र वाटत असेल तर आपण खेळायला नको होते. पण जर आपण त्यांच्याशी खेळणार असतो तर आपण खेळाच्या भावनेनं खेळायला हवं होतं आणि त्यांच्याशी हस्तांदोलन करायला हवं होतं."
कारगिल युद्धादरम्यानही हे घडलं होतं : शशी थरुर म्हणाले, "आम्ही हे आधीही केलं आहे, 1999 मध्ये, जेव्हा कारगिल युद्ध चालू होते. ज्या दिवशी आमचे सैनिक आमच्या देशासाठी शहीद होत होते, त्या दिवशी आम्ही इंग्लंडमध्ये पाकिस्तानविरुद्ध विश्वचषक खेळत होतो. तेव्हाही आम्ही त्यांच्याशी हस्तांदोलन करत होतो कारण क्रीडाभावनेची भावना देशांमधील, सैन्यांमधील क्रीडाभावनेच्या भावनेपेक्षा वेगळी असते. हे माझं मत आहे. जर पाकिस्तानी संघानं पहिल्यांदा अपमानित झाल्यानंतर दुसऱ्यांदा आम्हाला अपमानित करण्याचा निर्णय घेतला, तर ते दर्शवते की दोन्ही बाजूंमध्ये क्रीडाभावनेचा अभाव आहे."
" shook hands with pakistan even during kargil war": shashi tharoor wants indian cricketers to play in the spirit of the game— ANI Digital (@ani_digital) September 25, 2025
read @ANI Story | https://t.co/38r9nVdShO#ShashiTharoor #IndiaVsPakistan #AsiaCup2025 pic.twitter.com/btEPUri19q
खेळाभावनेचा अभाव : शशी थरुर म्हणाले की पाकिस्तानविरुद्धच्या भावना स्वाभाविक आहेत, परंतु क्रीडाभावनेला राजकारण आणि लष्करी संघर्षांपासून वेगळं ठेवलं पाहिजे. काँग्रेस नेते पुढं म्हणाले की दोन्ही बाजूंच्या प्रतिक्रियांमधून क्रीडाभावनेचा अभाव दिसून येतो.
बीसीसीआयनं केली तक्रार : दरम्यान गुरुवारी बीसीसीआयनं 21 सप्टेंबर रोजी आशिया कपच्या सुपर-4 सामन्यादरम्यान अनुचित वर्तन केल्याबद्दल पाकिस्तानी क्रिकेटपटू साहिबजादा फरहान आणि हरिस रौफ यांच्याविरुद्ध अधिकृतपणे तक्रार दाखल केली. 2025 च्या आशिया कपमध्ये भारतानं पाकिस्तानला दोन वेळा हरवलं आहे. भारत आशिया कपच्या अंतिम फेरीत पोहोचला आहे आणि रविवारी अंतिम फेरीत भारत आणि पाकिस्तान एकमेकांसमोर येतील अशी अपेक्षा आहे.
हेही वाचा :