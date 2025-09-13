WWE स्मॅकडाउनमध्ये कोडी रोड्सचं पुनरागमन; रेसलपालूझासाठी दिलं आव्हान
या आठवड्यात WWE स्मॅकडाउन च्या एपिसोडमध्ये एक मोठं सरप्राईज होतं. WWE चॅम्पियन कोडी रोड्स बऱ्याच दिवसांनी परतला.
नवी दिल्ली Cody Rhodes Returned WWE Smackdown : या आठवड्यात WWE स्मॅकडाउन च्या एपिसोडमध्ये एक मोठं सरप्राईज होतं. WWE चॅम्पियन कोडी रोड्स बऱ्याच दिवसांनी परतला. त्याच्याबद्दल चाहत्यांची चिंता सतत वाढत होती पण आता त्यानं याबाबत संभ्रम दुर केला आहे. समरस्लॅम 2025 नंतर ब्लू ब्रँडच्या पहिल्या एपिसोडमध्ये ड्रू मॅकइंटायरनं कोडीवर प्राणघातक हल्ला केला. तेव्हापासून तो WWE मधून गायब होता. अनेकांनी सांगितलं की तो दुखापतींशी झुंजत आहे. मात्र यावेळी कोडीची एन्ट्री पाहून चाहते खुश झाले. सर्वांनी त्याचं जोरदार स्वागत केलं.
" i'll see you my friend at wrestlepalooza!"@CodyRhodes just challenged @DMcIntyreWWE 😱 pic.twitter.com/rrK8NGiEp0— WWE (@WWE) September 13, 2025
WWE स्मॅकडाउनच्या मुख्य स्पर्धेत अटीतटीचा सामना : स्मॅकडाउन च्या मुख्य स्पर्धेत रँडी ऑर्टन आणि ड्रू मॅकइंटायर यांच्यात सामना झाला. त्यांची स्पर्धा बऱ्याच काळापासून सुरु आहे. दोघांमध्ये चाहत्यांसमोर जोरदार सामना झाला. या सामन्याचा शेवट आश्चर्यकारक होता. ऑर्टननं ड्रूला पंट किकनं मारण्याची योजना आखली पण रेफरीनं त्याला थांबवलं. मॅकइंटायरनं याचा फायदा घेतला. त्यानं ऑर्टनला क्लेमोर किकनं मारलं आणि जिंकला.
कोडी रोड्सचा मॅकइंटायरवर हल्ला : सामना संपल्यानंतरही, मॅकइंटायरनं ऑर्टनवर हल्ला सुरुच ठेवला. त्यानं रिंगसाईडवरील घोषणा टेबलाजवळ क्लेमोर किकनं ऑर्टनला मारण्याचा निर्णय घेतला पण तो यशस्वी झाला नाही. कोडी रोड्सनं परत येऊन त्याच्यावर हल्ला केला. रोड्सनं कोडी कटरनं त्याला खाली पाडलं. यावेळी कोडीनं त्याच्यावरील हल्ल्याचा बदला उत्तम प्रकारे घेतला.
Helluva month! Glad to be back home ❤️ #SmackDown pic.twitter.com/LHGmDqSNsm— Cody Rhodes (@CodyRhodes) September 13, 2025
WWE रेसलपालूझा 2025 मध्ये होणार मोठा सामना : 20 सप्टेंबर रोजी रेसलपालूझा 2025 होणार आहे. कंपनीनं काही मोठ्या सामन्यांची घोषणा केली आहे. कोडी रोड्सनं रेसलपालूझा 2025 साठी ड्रू मॅकइंटायरलाही आव्हान दिलं आहे. लवकरच या दोघांमधील चॅम्पियनशिप सामना अधिकृतपणे जाहीर केला जाईल. मॅकइंटायर बऱ्याच काळापासून टायटल पिक्चरमध्ये येऊ इच्छित होता पण त्याला यश मिळत नव्हतं. आता त्याच्याकडे एक मोठा सामना आहे. तो WWE चॅम्पियन बनून त्याच्या कारकिर्दीत इतिहास घडवू शकतो.
