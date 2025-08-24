ETV Bharat / sports

21301 धावा, 66 शतकं करणाऱ्या भारतीय दिग्गजाची अचानक निवृत्ती; Asia Cup पूर्वी चाहत्यांना धक्का

भारताचा स्टार कसोटी फलंदाज चेतेश्वर पुजारानं क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे.

चेतेश्वर पुजारा (IANS Photo)
Published : August 24, 2025 at 11:39 AM IST

नवी दिल्ली Cheteshwar Pujara Retire : भारताचा स्टार कसोटी फलंदाज चेतेश्वर पुजारानं क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीची घोषणा केली आहे. त्यानं सोशल मीडियावर एक पोस्ट लिहून ही घोषणा केली. या भावनिक नोटमध्ये त्यानं आपल्या भावना व्यक्त केल्या आहेत. पुजारानं पोस्टमध्ये लिहिलं आहे की, 'भारतीय जर्सी घालणं, राष्ट्रगीत गाणं आणि प्रत्येक वेळी मैदानावर माझं सर्वोत्तम देणं, हे किती खास होतं हे शब्दात सांगणं अशक्य आहे, परंतु जसं म्हटलं जातं तसं, प्रत्येक चांगल्या गोष्टीचा शेवट असतो आणि अपार कृतज्ञतेनं मी जाहीर करतो की मी भारतीय क्रिकेटच्या सर्व फॉरमॅटमधून निवृत्तीचा निर्णय घेतला आहे.'

पुजारानं केली भावनिक पोस्ट : पुजारानं आपल्या पोस्टमध्ये लिहिलं, 'राजकोटमधील एका छोट्या शहरातील रहिवासी, मी लहानपणी माझ्या पालकांसोबत ताऱ्यांना स्पर्श करण्याचं स्वप्न पाहिलं होतं आणि भारतीय क्रिकेट संघाचा भाग होण्याचं स्वप्न जपलं होतं. मला तेव्हा माहित नव्हतं की हा खेळ मला इतकं काही देईल. अनमोल संधी, अनुभव, उद्देश, प्रेम आणि सर्वात महत्त्वाचं म्हणजे माझ्या राज्याचं आणि या महान राष्ट्राचं प्रतिनिधित्व करण्याची संधी. मी बीसीसीआय आणि सौराष्ट्र क्रिकेट असोसिएशनचे आभार मानू इच्छितो, ज्यांनी माझ्या क्रिकेट कारकिर्दीत मला संधी आणि पाठिंबा दिला. मी गेल्या काही वर्षांपासून ज्या संघांचा, फ्रँचायझींचा आणि काउंटी संघांचा भाग आहे त्यांचाही मी आभारी आहे.'

2023 मध्ये खेळला शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना : पुजारा अलीकडेच इंग्लंड दौऱ्यावर समालोचन करताना दिसला. त्यानं जून 2023 मध्ये इंग्लंडमध्ये शेवटचा कसोटी सामना खेळला. त्याचा शेवटचा कसोटी किंवा आंतरराष्ट्रीय सामना केनिंग्टन ओव्हल इथं ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध खेळलेला वर्ल्ड टेस्ट चॅम्पियनशिप 2023 चा अंतिम सामना होता. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं भारतीय संघाला हरवलं होतं.

पुजाराची कारकीर्द कशी : चेतेश्वर पुजाराच्या कारकिर्दीबद्दल बोलायचं झालं तर, 20 वर्षांच्या कारकिर्दीत त्यानं 278 प्रथम श्रेणी सामने, 130 लिस्ट ए आणि 71 टी-20 सामने खेळले आहेत. प्रथम श्रेणीत त्यानं 66 शतकांसह 21301 धावा केल्या आहेत. त्याच वेळी, लिस्ट ए मध्ये 16 शतकांसह त्याच्याकडे 5759 धावा आहेत. तर टी-20 मध्ये त्यानं एका शतकासह 1556 धावा केल्या आहेत. पुजारानं भारतासाठी 103 कसोटी आणि 5 वनडे सामने खेळले आहेत. या 108 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये त्यानं 7200 हून अधिक धावा केल्या आहेत. कसोटी क्रिकेटमध्ये पुजारानं 19 शतकं तर 35 अर्धशतकं केली आहेत, ज्यामध्ये त्याची सर्वोत्तम धावसंख्या 206 नाबाद आहे.

