Explainer: धोनी, रोहितसह विराट दुसऱ्या देशाकडून क्रिकेट खेळू शकतात...? काय आहेत नियम, वाचा सविस्तर

क्रिकेट खेळणारा क्रिकेटपटू आंतरराष्ट्रीय टप्प्यावर आपल्या देशाचं नेतृत्व करण्याचा आणि आपल्या देशासाठी सामने जिंकण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु प्रत्येक खेळाडूला राष्ट्रीय संघात संधी मिळणं शक्य नसतं.

Cricketers Played Two Countries
धोनी, रोहितसह विराट दुसऱ्या देशाकडून क्रिकेट खेळू शकतात का? (ETV Bharat Graphics)
Published : September 7, 2025 at 2:51 PM IST

4 Min Read

मुंबई Cricketers Played Two Countries : क्रिकेट हा खेळ आज जगभरात लोकप्रिय आहे. त्यातच भारतात क्रिकेटला धर्म मानलं जातं. यातील प्रत्येक क्रिकेटपटू आंतरराष्ट्रीय टप्प्यावर आपल्या देशाचं नेतृत्व करण्याचा आणि आपल्या देशासाठी सामने जिंकण्याचा प्रयत्न करतो. परंतु प्रत्येक खेळाडूला राष्ट्रीय संघात संधी मिळणं शक्य नसतं आणि अशा परिस्थितीत असे अनेक खेळाडू आहेत ज्यांची क्रिकेट कारकीर्द स्थानिक पातळीवरच संपते. त्याच वेळी, काही खेळाडू असे आहेत जे इतर देशांसाठी क्रिकेट खेळण्याचा निर्णय घेतात आणि आंतरराष्ट्रीय स्तरावर त्या दुसऱ्या देशाचं नेतृत्व करण्यास सुरुवात करतात. याशिवाय, काही खेळाडू असे आहेत जे आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करतात परंतु काही वर्षांनी जेव्हा त्यांना संघातून वगळलं जातं तेव्हा ते इतर देशांसाठी खेळू लागतात.

अनेक खेळाडूंनी बदलला देश : आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सुरु होऊन जवळजवळ दीड शतक झालं आहे आणि तेव्हापासून अनेक खेळाडूंनी आंतरराष्ट्रीय स्तरावर आपलं नाव कोरलं आहे. सर्व खेळाडू त्यांच्या देशासाठी चांगली कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करतात. पण काही खेळाडू असे आहेत ज्यांनी दुसऱ्या देशासाठी पदार्पण केलं (International Cricket Career Shift). पण काही वर्षांनी त्यांनी दुसऱ्या देशासाठी खेळण्याचा निर्णय घेतला आहे. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये आतापर्यंत एकूण सुमारे 39 खेळाडू असे आहेत जे दोन देशांसाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळले आहेत. नुकतंच न्यूझीलंडचा माजी दिग्गज क्रिकेटपटू रॉस टेलरनं सामोआ देशाकडून खेळण्याचा निर्णय घेतला. यामुळं हा विषय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे.

रॉस टेलरची क्रिकेट कारकिर्द : 2006 मध्ये न्यूझीलंड क्रिकेट संघासाठी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये पदार्पण करणाऱ्या रॉस टेलरनं 16 वर्षे कीवी संघाचं प्रतिनिधित्व केलं. कीवी संघाकडून खेळताना त्यानं अनेक संस्मरणीय खेळी खेळल्या आणि संघाला विजय मिळवून दिला. 2022 मध्ये त्यानं त्याच्या कारकिर्दीतील शेवटचा सामना खेळला आणि त्यानंतर त्यानं क्रिकेटपासून पूर्णपणे दूर राहण्याचा निर्णय घेतला. पण आता त्यानं पुन्हा एकदा मैदानात परतण्याचा निर्णय घेतला आहे आणि तो आता सामोआच्या राष्ट्रीय संघाकडून खेळताना दिसेल. न्यूझीलंडकडून खेळताना टेलरनं सर्व फॉरमॅटमध्ये 18000 हून अधिक धावा केल्या आहेत. टेलरनं कसोटीत 7684 धावा केल्या आहेत. ज्यात त्यानं 19 शतकं आणि 35 अर्धशतकं केली आहेत. त्याशिवाय, 236 वनडे सामन्यांमध्ये त्यानं 21 शतकं आणि 51 अर्धशतकांसह एकूण 8602 धावा केल्या आहेत. तर 102 आंतरराष्ट्रीय टी-20 सामन्यांमध्ये टेलरनं 1909 धावा केल्या आहेत. यादरम्यान, त्यानं 7 अर्धशतकं देखील केली आहेत.

टेलर कसा झाला पात्र : जगभरात लोकप्रिय असलेल्या क्रिकेटसाठी ICC (International Cricket Council) ही आंतरराष्ट्रीय संस्था नियम ठरवते आणि जागतिक क्रिकेटचं संचालन करते. आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेच्या (ICC) अधिकृत वेबसाइटवर दिलेल्या माहितीनुसार, रॉस टेलरकडे सामोआचं नागरिकत्व (ICC Eligibility Criteria) देखील आहे कारण त्याची आई सामोआची आहे. त्यामुळं त्याच्याकडे सामोआचा पासपोर्ट आहे. याशिवाय, न्यूझीलंड क्रिकेटमधून निवृत्तीची तीन वर्षे पूर्ण केल्यानंतर, तो दुसऱ्या राष्ट्रीय संघासाठी खेळण्यास पात्र झाला आहे.

Cricketers Played Two Countries
दुसऱ्या देशासाठी खेळण्याची ICC चे नियम काय सांगतात? (ETV Bharat Graphics)

भारतीय खेळाडू दुसऱ्या देशाकडून क्रिकेट खेळू शकतात का? : भारतात क्रिकेट हा सर्वात लोकप्रिय खेळ आहे. गल्लोगल्ली आपल्याला क्रिकेट खेळताना लहान मुलं दिसतात. तसंच भारतात अनेक प्रतिभावान क्रिकेटपटूंचा भरणा आहे. यात काहीजण सध्या भारताचं प्रतिनिधित्त्व करत आहेत, तर काहींनी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. यात महेंद्रसिंग धोनी, सुरेश रैनासारख्या अनेकांनी क्रिकेटच्या सर्व प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे तर रोहित शर्मा विराट कोहली, रविंद्र जडेजा यांनी क्रिकेटच्या काही प्रकारातून निवृत्ती घेतली आहे. आता हे खेळाडू पुर्णपणे निवृत्त झाल्यानंतर रॉस टेलरप्रमाणे दुसऱ्या देशाकडून खेळू शकतात का, असा प्रश्न अनेकांच्या मनात उपस्थित होत आहे. मात्र याचं उत्तर आहे, नाही. कारण आपल्या देशाचं क्रिकेट मंडळ म्हणजेच बीसीसीआय याची परवानगी देता येत नाही. परंतु आपल्या देशात सर्व प्रकारात क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेले खेळाडू परनावगी घेऊन दुसऱ्या देशांच्या लीगमध्ये खेळू शकतात.

बीसीसीआयच्या एका माजी अधिकाऱ्यानं 'ईटीव्ही भारत'ला सांगितलं की, "आयसीसीचा नियम अगदी स्पष्ट आहे की एखाद्या व्यक्तीला त्या देशातून खेळण्यासाठी त्या विशिष्ट देशात तीन वर्षे वास्तव्य करावं लागतं. बीसीसीआयचा विचार केला तर, आयपीएल व्यतिरिक्त इतर लीगमध्ये फक्त निवृत्त खेळाडूच भाग घेऊ शकतात. कोणत्याही निवृत्त भारतीय खेळाडूला दुसऱ्या देशामध्ये खेळण्याचा किंवा त्याचं प्रतिनिधित्व करण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही कारण सध्याचे नियम त्याला परवानगी देत ​​नाहीत."

दुसऱ्या देशासाठी खेळण्याची ICC चे नियम (Cricket National Eligibility Rules) काय सांगतात?

  • राष्ट्रीय पात्रता : खेळाडूला दुसऱ्या देशासाठी खेळायचं असल्यास त्या देशाशी काहीतरी पात्रता असावी लागते, जसं की नागरिकत्व, जन्म किंवा त्या देशात विशिष्ट कालावधीसाठी वास्तव.
  • कुलिंग ऑफ कालावधी : जर एखादा खेळाडू आधी एका देशासाठी आंतरराष्ट्रीय सामने खेळला असेल (वनडे, T20I किंवा Test), तर दुसऱ्या देशासाठी खेळण्याआधी तीन वर्षांचा ब्रेक आवश्यक आहे. या कालावधीत त्याने पहिल्या देशासाठी कोणतेही सामने खेळलेले नसावेत.
  • नवीन देशासाठी पात्रतेचे पुरावे : खेळाडूनं नवीन देशात किमान तीन वर्षं वास्तव केलेलं असणं आवश्यक आहे. तसंच काही वेळा त्या देशाचे नागरिकत्व असणे बंधनकारक ठरते.
Cricketers Played Two Countries
दोन देशांकडून क्रिकेट खेळणारे काही खेळाडू (ETV Bharat Graphics)

दोन देशांकडून क्रिकेट खेळणारे काही खेळाडू :

  • इयॉन मॉर्गन : आयर्लंडसाठी आंतरराष्ट्रीय कारकीर्द सुरु करणारा हा खेळाडू नंतर इंग्लंडकडून खेळला आणि इंग्लंडला 2019 मध्ये विश्वचषक जिंकून दिला.
  • डेव्हिड व्हिसे : दक्षिण आफ्रिकेसाठी काही सामने खेळल्यानंतर नामिबियाकडून आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट खेळू लागला.
  • मार्क चॅपमन : हाँगकाँगसाठी पदार्पण केल्यानंतर त्याने न्यूझीलंडकडून आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले.

देश बदलून खेळण्याची कारणं काय असू शकतात : अनेक खेळाडूंना त्यांच्या देशात मोठी स्पर्धा असल्यामुळं संधी मिळत नाही. विशेषतः भारत, इंग्लंड, ऑस्ट्रेलिया यासारख्या देशांत हे फार सामान्य आहे. अशा वेळी, ते खेळाडू दुसऱ्या देशात स्थलांतर करतात, तिथं स्थानिक क्रिकेटमध्ये कामगिरी करुन राष्ट्रीय संघात स्थान मिळवतात. काही वेळा हे स्थलांतर कौटुंबिक कारणांमुळं होतं (जसं की घरचं स्थलांतर), तर काही वेळा पूर्णतः खेळाच्या उद्देशानं.

TAGGED:

CRICKET NATIONAL ELIGIBILITY RULESINTERNATIONAL CRICKET CAREER SHIFTWHY CRICKETERS SWITCHING COUNTRIESICC ELIGIBILITY CRITERIACRICKETERS PLAYED TWO COUNTRIES

