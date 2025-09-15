हस्तांदोलन न केल्यानं टीम इंडियावर होणार दंडात्मक कारवाई? पाकिस्तानची ACC कडे तक्रार, काय आहेत नियम?
युएईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया चषकात रविवारी रात्री झालेल्या ग्रुप-ए च्या लीग सामन्यात भारतानं 25 चेंडू शिल्लक असताना पाकिस्तानला सात विकेट्सनं हरवलं.
Published : September 15, 2025 at 10:12 AM IST
दुबई IND vs PAK Row : युएईमध्ये सुरु असलेल्या आशिया चषकात रविवारी रात्री झालेल्या ग्रुप-ए च्या लीग सामन्यात भारतानं 25 चेंडू शिल्लक असताना पाकिस्तानला सात विकेट्सनं हरवलं. भारतीय संघ इथंच थांबला नाही तर विजयानंतर कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलनही केलं नाही. सूर्यानं षटकार मारुन संघाला विजय मिळवून दिला, तर भारतीय खेळाडूंनी लगेच ड्रेसिंग रुमचा दरवाजा बंद केला आणि आत गेले. तत्पूर्वी, टॉस दरम्यान देखील भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि पाकिस्तानचा सलमान आगा यांनी हस्तांदोलन केलं नाही. यामुळं पाकिस्तानचा तिळपापड झाला असून त्यांनी याविरोधात आशियाई क्रिकेट परिषदेकडे निषेध नोंदवला आहे.
Pakistan lodges protest with Asian Cricket Council against Indian players for not shaking hands at end of their Asia Cup match— Press Trust of India (@PTI_News) September 15, 2025
पाकिस्तानची सामनाधिकाऱ्यांकडे तक्रार : या प्रकरणी पाकिस्तानी प्रशिक्षक माइक हेसन म्हणाले की संघ सामन्यानंतर हस्तांदोलन करण्याची वाट पाहत होता, परंतु त्यांना कळालं की भारतीय संघानं त्यांच्याकडे दुर्लक्ष केलं आहे. यामुळं त्यांचा कर्णधार सलमान आगा सामन्यानंतरच्या मुलाखतीत सहभागी झाला नाही. या घटनांबद्दल पाकिस्तानचा संघ सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांच्यापर्यंत पोहोचला आहे. सामना संपल्यानंतर काही तासांनी, पीसीबीनं एका निवेदनात म्हटलं आहे की पाकिस्तानच्या संघ व्यवस्थापकानं त्यांच्याविरुद्ध 'औपचारिक निषेध' नोंदवला आहे कारण त्यांनी 'कर्णधारांना नाणेफेकीदरम्यान हस्तांदोलन करु नये अशी विनंती केली होती.'
We stand by the victims of the families of Pahalgam terror attack. We express our solidarity. We want to dedicate today's win to all our Armed Forces who showed a lot of bravery. Hope they continue to inspire us all and we give them more reasons on the ground whenever we get an… pic.twitter.com/stkrqIEBuE— BCCI (@BCCI) September 14, 2025
ICC किंवा ACC चे नियम काय म्हणतात? : कोणत्याही क्रिकेट नियम पुस्तकात असं लिहिलेलं नाही की सामन्यानंतर हस्तांदोलन आवश्यक आहे. हस्तांदोलन हा नियम नाही परंतु तो क्रिकेटच्या भावनेचा एक भाग मानला जातो. यामुळंच दोन्ही संघांचे खेळाडू जवळजवळ प्रत्येक सामन्यानंतर एकमेकांना भेटतात आणि हस्यांदोलन करतात. जेव्हा हस्तांदोलन करण्याचा नियम नाही, तेव्हा संघाला दंड होण्याचा प्रश्नच उद्भवत नाही, परंतु जर कोणी जाणूनबुजून विरोधी संघ किंवा खेळाडूशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला तर तो निश्चितच क्रीडा भावनेच्या विरुद्ध मानला जाऊ शकतो.
सशस्त्र दलांना समर्पित विजय - सूर्या : पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यामुळं या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याची मागणी असूनही, सामन्यादरम्यान मैदान खचाखच भरलं होतं आणि 85 टक्के उपस्थिती भारतीय चाहत्यांची होती. सामन्यानंतर भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादवनं हा विजय देशाच्या सशस्त्र दलांना समर्पित केला आणि पहलगाम दहशतवादी हल्ल्यातील बळींसोबत असल्याचं सांगितलं.
'
This win is dedicated to the armed forces of India and the victims of the Pahalgam attack. Jai Hind 🇮🇳 pic.twitter.com/ueF1cev152— Surya Kumar Yadav (@surya_14kumar) September 14, 2025
लहान मुलांसारखा हरला पाकिस्तान : या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी केल्यानंतर पाकिस्तानी संघ नऊ विकेट गमावून केवळ 127 धावा करु शकला. फिरकीपटू अक्षरनं चार षटकांत 18 धावा देत दोन, कुलदीपनं चार षटकांत 18 धावांत तीन घेत पाकिस्तानी फलंदाजांना बांधून ठेवलं. प्रत्युत्तरात भारतानं 15.5 षटकांत लक्ष्य गाठलं. अभिषेक शर्मानं 12 चेंडूंत 31 धावा केल्या. तर 35वा वाढदिवस साजरा करणाऱ्या सूर्यकुमारनं 37 चेंडूंत नाबाद 47 धावा केल्या.
हेही वाचा :