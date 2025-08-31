ETV Bharat / sports

Explainer: मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर वानखेडे स्टेडियम आंदोलकांना मिळेल? काय आहेत नियम, वाचा सविस्तर - MANOJ JARANGE PROTEST

सध्या राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील प्रसिद्ध आझाद मैदानावर उपोषण सुरु आहे. यादरम्यान त्यांनी आता मोठी मागणी केली आहे.

Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium
मनोज जरांगे यांच्या मागणीनंतर वानखेडे स्टेडियम आंदोलकांना मिळेल? (ETV Bharat Graphics and Getty Images)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 31, 2025 at 2:26 PM IST

मुंबई Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium : सध्या राज्यात मराठा आरक्षणासाठी मराठा आंदोलक मनोज जरांगे पाटील यांचं मुंबईतील प्रसिद्ध आझाद मैदानावर उपोषण सुरु आहे. शुक्रवारपासून सुरु झालेल्या उपोषणाचा आज तिसरा दिवस आहे. या आंदोलनात सहभागी होण्यासाठी लाखो मराठा आंदोलक मुंबईत ठाण मांडून आहेत. परिणामी मुंबईत मोठ्या प्रमाणात गर्दी वाढत आहे. आता आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही, अशी आक्रमक आणि ठाम भूमिका मनोज जरांगे पाटील यांनी घेतली. त्यामुळं सरकारची डोकेदुखी वाढण्याची शक्यता आहे. अशातच आंदोलकांची वाढती गर्दी पाहता मनोज जरांगे पाटील यांनी ऐतिहासिक वानखेडे स्टेडियम आम्हाला द्यावं अशी मागणी केली आहे. मात्र क्रिकेटचं मैदान आंदोलनासाठी देता येईल का? असा प्रश्न उपस्थित होतोय.

Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium
मुंबईत आंदोलकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

काय म्हणाले मनोज जरांगे : आज सकाळी मनोज जरांगे पाटील यांनी उपोषणाच्या तिसऱ्या दिवशी माध्यमांशी संवाद साधला. यावेळी त्यांनी अनेक विषयांवर भाष्य केलं. मुंबईत आंदोलकांची गर्दी वाढल्यानं ते म्हणाले, "आपण माजलेले नाही आणि मुंबईकर पण माजलेले नाहीत. सामान्यांना त्रास द्यायचा नाही, पोलिसांना त्रास द्यायचा नाही आणि फार झालं तर वानखेडे स्टेडियम उघडा झोपू द्या त्यांना. तिथं चेंडू खेळता, चेंडू हानाहानी पावसात बंद करा आमची पोरं झोपू द्या." याशिवाय त्यांनी "काहीही करुन आम्हाला आरक्षण मिळवायचं आहे. आरक्षण मिळेपर्यंत मुंबई सोडणार नाही. सरकारनं वेळ वाया घालवू नये," असा निर्धार त्यांनी व्यक्त केला. सोबतच त्यांनी आपल्या समाजाला संयम बाळगण्याच आवाहनही केलं. "मराठा समाजाच्या तरुणांनी कुठंही दगडफेक करु नये, शांत राहा. आपलं आंदोलन अहिंसात्मक आहे, ते तसंच ठेवायचं आहे," असं त्यांनी सांगितलं. तसंच त्यांनी मनसेप्रमुख राज ठाकरे आणि मंत्री चंद्रकांत पाटील यांच्यावरही टीका केली.

Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium
मनोज जरांगे पाटील (ETV Bharat Reporter)

आंदोलनाला एखादं मैदान देता येतं का? : मनोज जरांगे पाटील यांनी वानखेडे स्टेडियम देण्याची मागणी केल्यावर एखादं खेळाचं मैदान आंदोलनाला देता येतं का? असा प्रश्न उपस्थित होत आहे. याबाबत मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या एका वरिष्ठ अधिकाऱ्यानं 'ईटीव्ही भारत'शी बोलताना सांगितलं, "कोणत्याही परिस्थितीत स्टेडियम आंदोलन किंवा लग्न समारंभाला देता येत नाही. मात्र जर एखाद्या चित्रपटाच्या चित्रिकरणाला स्टेडियम द्यायचं असेल तर मॅनेजिंग कमिटीच्या संमतीनेच देता येतं." आम्ही तुम्हाला सांगतो हे ऐतिहासिक स्टेडियम मुंबई क्रिकेट असोसिएशनच्या मालकीचं आहे.

Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium
मुंबईत आंदोलकांची गर्दी (ETV Bharat Reporter)

2014 मध्ये झाला होता फडणवीसांचा शपथविधी : वानखेडे स्टेडिमयवर फक्त क्रिकेटच नाही, तर इतरही काही कार्यक्रम पार पाडले आहेत. यात रिलायन्सच्या वार्षिक सभा, तसंच याच स्टेडियमवर 2014 मध्ये भाजपाचे महाराष्ट्राचे पहिले मुख्यमंत्री झालेले देवेंद्र फडणवीस यांचा शपथविधी सोहळाही मोठ्या थाटात पार पडला होता. मात्र अपवादात्मक परिस्थितीतच अशा कार्यक्रमांना परवानगी देता येत असल्याचं अधिकाऱ्यानं सांगितलं.

Manoj Jarange Demands Wankhede Stadium
वानखेडे स्टेडियम (Getty Images)

ऐतिहासिक क्षणांचं वानखेडे स्टेडियम साक्षीदार : भारतीय क्रिकेटची पंढरी म्हणजे मुंबईची ओळख आहे अन् या मुंबईतील जगप्रसिद्ध क्रिकेट स्टेडियम म्हणजे चर्चगेटचं वानखेडे स्टेडियम. 1975 पासून उभं असलेलं हे स्टेडियम अनेक ऐतिहासिक क्षणांचं साक्षीदार झालं आहे. यात रवी शास्त्रींचे सहा चेंडूत सहा षटकार, 2011 चा भारताचा विश्वविजय, सचिन तेंडुलकरचा अखेरचा कसोटी सामना आणि आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमधून भावुक करणारी निवृत्ती, मुंबईकर मात्र न्यूझीलंडकडून खेळणाऱ्या ऐजाज पटेलच्या कसोटीच्या एका डावात 10 विकेट, असे एक ना अनेक क्षण वानखेडे स्टेडिमयनं अनुभवले आहेत. क्रिकेटचा देव सचिन तेंडुलकर, लिटिल मास्टर सुनील गावस्कर, रवी शास्त्री, रोहित शर्मा, अजिंक्य रहाणे आणि अशा अनेक मुंबईच्या खेळाडूंचं हे माहेरघर. मात्र मनोज जरांगे पाटील यांनी वानखेडे देण्याची मागणी केल्यानं सध्या हे स्टेडियम चर्चेत आलंय.

