स्कायडायव्हिंग करत स्कायडायव्हर शीतलच्या पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना वाढदिवसाच्या अनोख्या शुभेच्छा; पाहा व्हिडिओ
पद्मश्री पुरस्कार विजेती स्कायडायव्हर शीतल महाजननं पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त अनोख्या शुभेच्छा दिल्या आहेत.
Published : September 18, 2025 at 10:12 AM IST
पुणे Shital Mahajan Wish PM Narendra Modi : आपल्या देशाचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचा बुधवार 17 सप्टेंबर रोजी 75वा वाढदिवस साजरा झाला. 75व्या वाढदिवसानिमित्त देश-विदेशातून पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना शुभेच्छा देण्यात आल्या तसंच देशभरात विविध कार्यक्रमाचं आयोजनही करण्यात आलं होतं. अशातच पद्मश्री पुरस्कार विजेती स्कायडायव्हर शीतल महाजननं पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना 75व्या वाढदिवसानिमित्त स्पेनमध्ये स्कायडायव्हिंग करुन अनोख्या पद्धतीनं शुभेच्छा दिल्या आहेत.
आकाशातून ऐतिहासिक शुभेच्छा : आंतरराष्ट्रीय पातळीवर ख्यातनाम भारतीय स्कायडायव्हर व पद्मश्री पुरस्कारानं गौरविण्यात आलेल्या शीतल महाजननं भारताचे पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या 75व्या वाढदिवसानिमित्त आकाशातून ऐतिहासिक शुभेच्छा संदेश दिला. शीतल महाजननं जगातील सर्वांत उंच ठिकाणी माऊंट एव्हरेस्ट समोर कालापत्थर इथं पॅराशूट लँडिंगचे जागतिक रेकॉर्ड केले आहेत. स्पेनमधील स्कायडायव्हिंग केंद्र स्कायडाईव्ह एम्पुरियाब्रावा इथं तिनं उडी घेतली. या विशेष स्कायडायव्ह दरम्यान तिनं 8x6 फूट आकाराचा ध्वज बॅनर प्रदर्शित केला, ज्यावर "माननीय पंतप्रधान श्री नरेंद्र मोदी जींना 75व्या वाढदिवसाच्या हार्दिक शुभेच्छा" असं लिहिलेलं होतं.
"आपल्या आदरणीय पंतप्रधानांना त्यांच्या 75व्या वाढदिवसाच्या शुभेच्छा आकाशातून देणं माझ्यासाठी अभिमानाची आणि सन्मानाची गोष्ट आहे. स्कायडायव्हिंग नेहमीच धैर्य आणि दृढनिश्चयाचं प्रतीक राहिलं आहे आणि आजची ही विशेष उडी मी मोदीजींच्या राष्ट्रासाठी केलेल्या कार्याला आणि दूरदृष्टीपूर्ण नेतृत्वाला समर्पित करते." - शितल महाजन, स्कायडायव्हर
स्कायडायव्हिंग म्हणजे काय आणि त्याचा इतिहास : स्कायडायव्हिंग ही विमानातून बाहेर पडून पॅराशूट वापरुन पृथ्वीवर परत येण्याची क्रिया आहे. यामध्ये काही प्रमाणात फ्री फॉलचा समावेश असू शकतो किंवा नसू शकतो, ज्या काळात पॅराशूट तैनात केलं जात नाही आणि शरीर हळूहळू अंतिम गती प्राप्त करते. या स्कायडायव्हिंगचा इतिहास आंद्रे-जॅक गार्नेरिनपासून सुरु होतो. ज्यांनी 1797 मध्ये गरम हवेच्या फुग्यातून पॅराशूट उडी यशस्वीरित्या पूर्ण केली. लष्करी दलांनी आपत्कालीन परिस्थितीत बलून क्रू आणि विमान क्रूला वाचवण्यासाठी आणि नंतर युद्धभूमीवर सैन्याची वाहतूक करण्यासाठी पॅराशूटिंग तंत्र विकसित केलं. स्कायडायव्हिंग सुरुवातीच्या स्पर्धा साधारण 1930 च्या दशकात सुरु झाल्या आणि नंतर 1952 मध्ये तो एक आंतरराष्ट्रीय खेळ बनला. स्कायडायव्हिंग हा एक मनोरंजक क्रियाकलाप आणि स्पर्धात्मक खेळ म्हणून खेळला जातो. तसंच हवाई दलात तैनात लष्करी कर्मचाऱ्यांद्वारे आणि कधीकधी वन अग्निशमन दलांकडून याचा उपयोग केला जातो.
