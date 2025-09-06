WWE स्मॅकडाउनमध्ये ब्रॉक लेसनरचं पुनरागमन; जॉन सीनाला शेवटच्या एपिसोडमध्ये धक्का

या आठवड्यातील WWE स्मॅकडाउनचा एपिसोड खूप मजेदार होता. ब्रॉक लेसनरनं पुनरागमन करत चाहत्यांना मोठं सरप्राईज दिलं. त्यानं जॉन सीनाची अवस्था बिकट केली.
शिकागो Brock Lesnar Attacked John Cena : या आठवड्यातील WWE स्मॅकडाउनचा एपिसोड जबरदस्त होता. शिकागोमध्ये झालेल्या या एपिसोडमध्ये चाहत्यांना जबरदस्त सरप्राईज मिळाले. द बीस्ट ब्रॉक लेसनरनं पुनरागमन केलं आणि खळबळ उडवली. त्यानं पुन्हा एकदा F-5 सह जॉन सीनाची अवस्था बिकट केली. लेसनरला पाहून चाहते आनंदी झाले. शोच्या आधीच त्याचं आगमन अपेक्षित होतं. WWE नं देखील कोणालाही निराश केलं नाही आणि योजनेनुसार काम केलं आणि सर्वांचं मनोरंजन केलं.
WWE स्मॅकडाउनमधील मोठा सामना : स्मॅकडाउनची सुरुवात जॉन सीनानं केली होती. हा त्याच्या कारकिर्दीतील ब्लू ब्रँडचा शेवटचा एपिसोड होता. सीनानं चाहत्यांसमोर त्याच्या सुरुवातीच्या कारकिर्दीबद्दल बोलला. तो थोडा भावनिकही दिसला. सीनानं सांगितलं की तो जास्त काही बोलू शकणार नाही. यानंतर सॅमी झेननं प्रवेश केला. सॅमीनं सीनाचं त्याच्या कारकिर्दीबद्दल अभिनंदन केलं आणि त्याचे आभार मानले. सॅमीनं यूएस चॅम्पियनशिपसाठी ओपन चॅलेंजबद्दल बोललं. यासाठी झेननं सीनाचं नाव घेतलं. सीनानंही सामन्यासाठी होकार दिला.
सीनाला हरवल्यानंतर ब्रॉक आनंदी : सॅमी आणि सीना यांच्यात एक जबरदस्त यूएस चॅम्पियनशिप सामना पाहायला मिळाला. कोणीही हार मानायला तयार नव्हतं. सीनानं एए, स्पीअर, पॉवरबॉम्ब आणि अँगल स्लॅम सारख्या जोरदार चाली वापरुन सॅमीला मारहाण केली. त्यानं सॅमीला अँकल लॉक आणि एसटीएफमध्येही अडकवलं पण तो यशस्वी झाला नाही. सॅमीनं सीनाला हेलुवा किकनंही मारहाण केली. दोघंही खूप वाईट स्थितीत होते. ब्रॉक लेसनरनं याचा फायदा घेतला. त्यानं पुनरागमन केलं आणि प्रथम सॅमीला F-5 मारलं. त्यानंतर लेसनरनं सीनाला दोन F-5 मारले. सीनाला हरवल्यानंतर ब्रॉक खूप आनंदी दिसत होता.
WWE समरस्लॅम 2025 मध्ये ब्रॉक लेसनरनं केलं होतं पुनरागमन : गेल्या महिन्यात झालेल्या समरस्लॅम 2025 नाईट-2 च्या मुख्य स्पर्धेत कोडी रोड्सनं जॉन सीनाला हरवून निर्विवाद WWE चॅम्पियनशिप जिंकली. यानंतर, ब्रॉक लेसनरनं पुनरागमन केलं आणि सीनाला F-5 मारलं. लेसनर दोन वर्षांनी WWE रिंगमध्ये परतला. समरस्लॅम 2023 पासून लेसनर WWE रिंगमध्ये दिसलेला नाही. ट्रिपल एचनं सांगितलं होतं की सीनाच्या विनंतीवरुन द बीस्टला परत आणण्यात आलं.
महिला यूएस चॅम्पियनशिप सामना : ज्युलियानं महिला यूएस चॅम्पियनशिपमध्ये मीचिनविरुद्ध बचाव केला. गेल्या आठवड्यात हा सामना जाहीर झाला. दोघांमध्ये जोरदार सामना झाला. कियाना जेम्सनंही सामन्यात हस्तक्षेप केला. याचा फायदा ज्युलियाला झाला. तिनं तिचा फिनिशिंग मूव्ह मीचिनवर लावला आणि तिला पिन करुन जेतेपद राखलं.
