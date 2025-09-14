'राजकीय दंगली'त होणार IND vs PAK मॅच...! कुठं आंदोलन तर काही ठिकाणी टीम इंडियाच्या विजयासाठी पूजा-अर्चना-हवन
Published : September 14, 2025 at 12:52 PM IST
मुंबई Big Controversy Row Over IND vs PAK Match : भारत आणि पाकिस्तान... क्रीडा जगातील सर्वात मोठी स्पर्धा, सर्वात मोठा सामना. मैदान कोणतंही असो, भारत आणि पाकिस्तानमधील सामना संपूर्ण स्पर्धेतील सर्वात जास्त हाय व्होल्टेज सामना बनतो. परंतु जेव्हा क्रिकेटचा विचार केला जातो तेव्हा प्रेक्षकांचा उत्साह आणि उत्साह अनेक पटीनं वाढतो. मात्र आज भारत आणि पाकिस्तानमध्ये खेळला जाणारा आशिया कप 2025 चा सामना इतर अनेक कारणांमुळं चर्चेत असून तो वादात सापडला आहे.
Another chapter unfolds in cricket's fiercest and most anticipated clash 💥— Sony LIV (@SonyLIV) September 13, 2025
Watch India 🆚 Pakistan on 14th Sept - LIVE #SonyLIV & #SonySportsNetwork TV Channels 📺#DPWORLDASIACUP2025 #INDvPAK pic.twitter.com/YizQSYfWxT
बहिष्कार, समर्थन आणि सामना : एप्रिलमध्ये जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम इथं झालेल्या दहशतवादी हल्ल्यानंतर, संपूर्ण देशानं एकमताने पाकिस्तानवर सर्व प्रकारे बहिष्कार टाकण्याची मोहीम हाती घेतली होती. त्या हल्ल्याचं प्रत्युत्तर म्हणून, भारतानं ऑपरेशन सिंदूर सुरु केलं, सिंधू पाणी करार रद्द केला आणि कोणत्याही क्षेत्रात एकत्र काम न करण्याची घोषणा केली. देशातील प्रत्येक नागरिक, विचारसरणीची पर्वा न करता, सरकारच्या या निर्णयांच्या बाजूनं उभा राहिला. पण नंतर आशिया कपमध्ये भारत-पाकिस्तान सामन्याच्या घोषणेमुळं अनेकांना धक्का बसला आणि संतापलेही.
सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन : आज दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तानमध्ये टी-20 सामना होणार आहे. राजकारण्यांसह अनेक लोक त्याचा विरोध करत आहेत. सोशल मीडियावर लोक या सामन्यावर बहिष्कार टाकण्याचं आवाहन करत आहेत. त्यासाठी #BoycottINDvPAK असा ट्रेंड सोशल मीडियावर सुरु आहे. दुसरीकडे, सरकारमधील नेते सामना आयोजित करण्याच्या बाजूनं आहेत आणि विरोध करणाऱ्यांवर जोरदार हल्ला करत आहेत. या सगळ्यामध्ये असे काही क्रीडाप्रेमी देखील आहेत जे दरवर्षीप्रमाणे भारताच्या विजयासाठी प्रार्थना करत आहेत आणि हवन करत आहेत.
#WATCH | Maharashtra: Women workers of Shiv Sena (UBT) stage a protest in Mumbai with 'sindoor', opposing the India vs Pakistan match in Asia Cup 2025, scheduled today.— ANI (@ANI) September 14, 2025
Party chief Uddhav Thackeray had said yesterday that Shiv Sena (UBT) women workers will come out on the… pic.twitter.com/1P1Ws9Hr5Q
बीसीसीआयचं म्हणणं काय? : या सामन्यावरुन वातावरण तापलं असताना बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना भारत-पाकिस्तान सामन्याबद्दल सांगितलं की, "आम्ही टीम इंडियाला शुभेच्छा देतो. आमचा संघ सामना जिंकण्यासाठी सर्वतोपरी प्रयत्न करेल आणि हा विजय त्या घटनांना योग्य उत्तर असेल ज्या आम्हाला दीर्घकाळ लक्षात ठेवायच्या नाहीत. जरी आम्हाला अशा देशाविरुद्ध खेळायचं आहे ज्यांच्याशी आमचे चांगले संबंध नाहीत, परंतु ही एक बहुराष्ट्रीय स्पर्धा आहे आणि भारत सरकारच्या धोरणांमुळं आम्ही त्यात खेळण्यास नकार देऊ शकत नाही."
#WATCH | Hyderabad, Telangana: AIMIM chief Asaduddin Owaisi says, " ... my question to the chief minister of assam, the chief minister of uttar pradesh, and all of them is that you don't have the power to refuse to play a cricket match against pakistan which asked for the religion… pic.twitter.com/AqGlX2eRqE— ANI (@ANI) September 13, 2025
ओवेसींचा उघडपणे सामन्याला विरोध : एआयएमआयएमचे प्रमुख असदुद्दीन ओवेसी यांनी आसाम आणि उत्तर प्रदेशच्या मुख्यमंत्र्यांना प्रश्न विचारला, "ज्या पाकिस्ताननं पहलगाममध्ये आमच्या 26 लोकांना त्यांचा धर्म विचारल्यानंतर गोळ्या घातल्या, त्याच पाकिस्ताननं पाकिस्तानसोबत क्रिकेट थांबवण्याची ताकद तुमच्यात नाही का? आसामचे मुख्यमंत्री म्हणतात की ते नोटीस देऊन लोकांना बाहेर काढतील. आम्ही निःस्वार्थपणे सर्वस्व द्यायला तयार आहोत, पण आम्ही तुमच्यासमोर कधीही डोकं टेकवणार नाही. आम्ही आमची प्रतिष्ठा विकणार नाही."
बीसीसीआय पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांपेक्षा अधिक शक्तिशाली झालं का? : या सामन्यावर शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) पक्षाचे आमदार आदित्य ठाकरे म्हणाले, "पहलगाममधील भ्याड हल्ल्याला सहा महिनेही झाले नाहीत आणि आज परिस्थिती अशी आहे की दहशतवादी तिथं कसे पोहोचले हे कोणालाही माहिती नाही. या ऑपरेशन सिंदूरनंतर आणि पंतप्रधान म्हणाले की रक्त आणि पाणी एकत्र वाहू शकत नाही. अचानक झालेल्या युद्धबंदीनंतर संरक्षणमंत्र्यांनी स्पष्ट केलं की ऑपरेशन सिंदूर थांबलं आहे, संपलं नाही. भारतात झालेल्या आशिया कप हॉकीवर पाकिस्ताननं बहिष्कार टाकला, जी बहुपक्षीय स्पर्धा होती. पण बीसीसीआय पाकिस्तानसोबत खेळण्यास उत्सुक आहे. बीसीसीआय पंतप्रधान आणि संरक्षणमंत्र्यांपेक्षाही शक्तिशाली झाला आहे का? शहीद आणि सैन्याबद्दल त्यांना काहीच सहानुभूती उरली नाही का? भाजपानं आपली विचारसरणी बदलली आहे हे दुःखद आहे. सत्य हे आहे की बिहार निवडणुकीत भाजपा सैन्याच्या शौर्याचा आणि ऑपरेशन सिंदूरचा उल्लेख करेल, परंतु सामना रद्द करण्याचं धाडस करणार नाही."
#WATCH | Pune, Maharashtra: On the upcoming India vs Pakistan match in the Asia Cup 2025, BJP MP Anurag Thakur says, " when multinational tournaments are organised by acc or icc, it becomes a compulsion, a necessity for nations to participate. if they don't do that, they will be… pic.twitter.com/ybP4n9nCaJ— ANI (@ANI) September 13, 2025
आयसीसी स्पर्धा खेळाव्या लागतील : या सामन्याबाबत भाजपा खासदार अनुराग ठाकूर म्हणाले, "जेव्हा एसीसी किंवा आयसीसी सारख्या संघटनांकडून बहुपक्षीय स्पर्धा आयोजित केल्या जातात, तेव्हा त्यात सहभागी होणं देशांसाठी एक सक्ती आणि गरज बनते. जर ते सहभागी झाले नाहीत तर त्यांना स्पर्धेतून वगळलं जाईल, सामना सोडावा लागेल आणि गुण दुसऱ्या संघाकडे जातील. पण भारत पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय मालिका खेळत नाही. आम्ही वर्षानुवर्षे हा निर्णय घेतला आहे की जोपर्यंत पाकिस्तान भारतावरील दहशतवादी हल्ले थांबवत नाही तोपर्यंत भारत पाकिस्तानसोबत द्विपक्षीय स्पर्धा खेळणार नाही."
#WATCH | Lucknow, Uttar Pradesh: Hawan and pooja were performed for the victory of Team India ahead of the India vs Pakistan match in the Asia Cup 2025 today. pic.twitter.com/j9yR3FkMA2— ANI (@ANI) September 14, 2025
विजयासाठी पूजा-अर्चना-हवन : दुसरीकडे, लखनऊमध्ये विश्व हिंदू रक्षा परिषदेनं पाकिस्तानवरील भारताच्या विजयाचा आनंद साजरा करण्यासाठी महायज्ञ आयोजित केला, तर वाराणसीतील दशाश्वमेध घाटावर क्रिकेट प्रेमींनी गंगा मातेची आरती-पूजा करुन टीम इंडियाच्या विजयासाठी प्रार्थना केली. यावेळी लोकांच्या हातात तिरंगा, बॅट-बॉल आणि देव-देवतांचे फोटो आणि त्यांच्या आवडत्या खेळाडूंचे फोटो होते. क्रिकेट प्रेमींनी सांगितलं की, युद्धभूमी असो किंवा क्रिकेट मैदान, भारतानं नेहमीच पाकिस्तानला पराभूत केलं आहे आणि आजही टीम इंडिया विजय नोंदवेल.
