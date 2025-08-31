किंग सिटी Ground Staff Burned Pitch : आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक लीग 2 चा 80वा सामना नामिबिया आणि स्कॉटलंड क्रिकेट संघात किंग सिटी (नॉर्थवेस्ट) येथील मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट मैदानावर खेळवला जाणार होता. लीग 2 च्या पॉइंट टेबलमध्ये चांगलं स्थान मिळविण्याची शर्यत सुरु असल्यानं दोन्ही संघांसाठी हा सामना खूप महत्त्वाचा होता. जो क्रिकेट विश्वचषक 2027 च्या पात्रता प्रक्रियेचा एक भाग आहे. परंतु पावसामुळं सामना खेळवता आला नाही. या दरम्यान, मैदानात एक अशी घटना घडली, ज्यामुळं सर्वांना आश्चर्य वाटलं.
Game off ☹️— Cricket Scotland (@CricketScotland) August 29, 2025
A frustrating day in Toronto. We try again on Sunday against the hosts 🏴#FollowScotland pic.twitter.com/g69mugExDC
आंतरराष्ट्रीय सामन्यात अजब जुगाड : वास्तविक किंग सिटी (नॉर्थवेस्ट) येथील मेपल लीफ नॉर्थ-वेस्ट मैदानावर मुसळधार पावसामुळं हा सामना खेळवता आला नाही. पाऊस थांबल्यानंतरही नामिबिया आणि स्कॉटलंडच्या खेळाडूंनी सामना सुरु होण्याची बराच वेळ वाट पाहिली, परंतु ओल्या आउटफील्डमुळं सामना रद्द करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. मात्र मैदानातील कर्मचाऱ्यांनी मैदान कोरडं करण्यासाठी खूप प्रयत्न केले. या दरम्यान, खेळपट्टी कोरडं करण्यासाठी अजब जुगाडचा वापर देखील करण्यात आला.
Scotland vs Namibia ODI was abandoned without a ball being bowled, Groundsmen used fire to dry out the Damp area on the Pitch. Had it been done in Asia, they'd have made fun. pic.twitter.com/UDybjw3lKs— Abhijeet ♞ (@TheYorkerBall) August 30, 2025
मैदानावर लावली आग : खरंतर, बऱ्याचदा ग्राउंड स्टाफ मैदान सुकविण्यासाठी अशा गोष्टी वापरतात ज्यामुळं सर्वांना आश्चर्य वाटते. यामध्ये टेबल फॅननं ग्राउंड सुकवणे, हेअर ड्रायर-स्टीम आयर्न वापरणं यांचा समावेश आहे. पण नामिबिया आणि स्कॉटलंड यांच्यातील सामन्यात काहीतरी वेगळंच दिसून आले. ग्राउंड स्टाफनं चक्क मैदानावरच आग लावली, जेणेकरुन खेळपट्टी सुकवता येईल. या दरम्यान, खेळपट्टीवर ज्वाला आणि काळा धूर दिसला, ज्यामुळं सर्वांना धक्का बसला. मात्र हे सर्व करुनही सामना खेळता आला नाही.
विश्वचषक लीग 2 पॉइंट्स टेबल : आयसीसी पुरुष क्रिकेट विश्वचषक लीग 2 मध्ये एकूण 8 संघ खेळत आहेत. यापैकी स्कॉटलंडचा संघ तिसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी आतापर्यंत 21 सामने खेळले आहेत आणि 11 सामने जिंकले आहेत. 7 सामन्यांमध्ये त्यांना पराभवाचा सामना करावा लागला आहे आणि 3 सामने रद्द झाले आहेत. दुसरीकडे, नामिबियाचा संघ 22 सामन्यांमध्ये 8 विजयांसह सहाव्या स्थानावर आहे. नामिबियानं आतापर्यंत 13 सामने गमावले आहेत आणि 1 सामन्याचा निकाल लागलेला नाही.
