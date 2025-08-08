नवी दिल्ली IND vs PAK Asia Cup Match : आशिया कप 2025 मधील सर्वात चर्चीत सामना 14 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर भारत-पाकिस्तान क्रिकेट संघांमध्ये होणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघ सप्टेंबरमध्ये या स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी संयुक्त अरब अमिराती (UAE) ला जाईल, जिथं त्यांचा ग्रुप-ए चा पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी यूएई विरुद्ध होईल आणि त्यानंतर 14 सप्टेंबर रोजी त्यांचा कट्टर प्रतिस्पर्धी पाकिस्तानशी सामना होईल. पण सर्वात मोठा प्रश्न असा आहे की या स्पर्धेत टीम इंडिया पाकिस्तान विरुद्ध सामना खेळेल का?
Shameful 😡— Being Political (@BeingPolitical1) July 26, 2025
Asia Cup 2025 Schedule Announced.
India vs Pakistan on September 14.#AsiaCup2025 pic.twitter.com/MzDgL2NYeJ
भारत-पाकिस्तान सामना रद्द होईल का? : दोन्ही देशांमधील तणावानंतर, अनेक भारतीय चाहत्यांचा असं मत आहे की टीम इंडियानं पाकिस्तान विरुद्ध खेळू नये. वर्ल्ड चॅम्पियनशिप ऑफ लीजेंड्समध्येही असंच काहीसं दिसून आलं. परंतु एमिरेट्स क्रिकेट बोर्डाचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी सुभान अहमद यांच्या मते, आशिया कपमध्ये या दोन्ही संघांमध्ये सामना खेळला जाईल. 'द नॅशनल'नं दिलेल्या वृत्तानुसार सुभान अहमद म्हणाले, 'आम्ही कोणतीही हमी देऊ शकत नाही, परंतु आशिया कपची तुलना WCL सारख्या खाजगी कार्यक्रमाशी करणं योग्य नाही.'
Asian cricket council confirms the schedule of Asia cup 2025.— Snehal 🕊️ (@Snehalsays_03) August 2, 2025
India vs Pakistan group stage match to be played in Dubai on September 14. 😗 pic.twitter.com/rWHRnT8dss
दोन्ही देशामध्ये तणाव : तसंच पुढे या वृत्तात लिहिलं की, 'जेव्हा आशिया कप खेळण्याचा निर्णय घेतला जातो तेव्हा सरकारची परवानगी आधीच घेतली जाते. त्यामुळं आशा आहे की आपण WCL सारखी परिस्थिती निर्माण करणार नाही.' भारत आणि पाकिस्तानमधील क्रिकेट हा नेहमीच उत्साह आणि भावनांचा संगम राहिला आहे. परंतु जम्मू आणि काश्मीरमधील पहलगाम इथं अलिकडेच झालेला दहशतवादी हल्ला आणि त्यानंतर भारतानं सुरु केलेल्या ऑपरेशन सिंदूरमुळं दोन्ही देशांमधील तणाव वाढला आहे. या हल्ल्यात 26 नागरिकांचा मृत्यू झाला होता, त्यानंतर भारतानं पाकिस्तान आणि पीओकेमधील दहशतवादी तळांवर लष्करी कारवाई केली होती.
Asia Cup 2025 to be played in Abu Dhabi and Dubai. India Pakistan to be played in Abu Dhabi on 14th September.— abhay singh (@abhaysingh_13) August 2, 2025
This is just shamelessness. How BCCI could even think of playing against a terrorism promoted nation which always backstabs India and kill the innocents. pic.twitter.com/En8fmOMabN
स्पर्धेत 8 संघ होतील सहभागी : आशिया कप 2025 टी-20 स्वरुपात खेळला जाईल, जे 2026 च्या टी-20 विश्वचषकाच्या तयारीसाठी महत्त्वाचं आहे. यावेळी स्पर्धेत आठ संघ सहभागी होत आहेत. भारत आणि पाकिस्तान यूएई आणि ओमानसह ग्रुप ए मध्ये आहेत, तर ग्रुप बी मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश, अफगाणिस्तान आणि हाँगकाँग यांचा समावेश आहे. जर दोन्ही संघ सुपर फोर आणि फायनलमध्ये पोहोचले तर भारत आणि पाकिस्तान तीनदा एकमेकांसमोर येऊ शकतात.
