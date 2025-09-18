ETV Bharat / sports

'ब्लॅक कॅप्स'ला दुखापतींचं ग्रहण; मालिकेपूर्वीच अर्धा डझन खेळाडू संघातून OUT

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी न्यूझीलंडचा संघ जाहीर झाला आहे. यावेळी संघातील अनेक खेळाडू दुखापतींनी त्रस्त आहेत.

NZ Squad Against Australia
न्यूझीलंड क्रिकेट संघ (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 18, 2025 at 3:17 PM IST

1 Min Read
नवी दिल्ली NZ Squad Against Australia : पुढील वर्षी 2026 मध्ये होणाऱ्या टी-20 विश्वचषकाची तयारी करणाऱ्या न्यूझीलंड क्रिकेट संघ 1 ऑक्टोबरपासून ऑस्ट्रेलियाविरुद्ध घरच्या मैदानावर तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळणार आहे. या मालिकेसाठी कीवी संघाची घोषणा करण्यात आली आहे. यावेळी संघ त्यांचा नियमित कर्णधार मिशेल सँटनरशिवाय खेळेल. त्याच्या जागी मायकल ब्रेसवेल संघाचं नेतृत्व करेल. मर्यादित षटकांचा कर्णधार मिशेल सँटनर या मालिकेसाठी पूर्णपणे तंदुरुस्त नसल्यामुळं तो संघाचा भाग नाही. आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे कीवी संघातील सहा स्टार खेळाडू ऑस्ट्रेलियासारख्या मोठ्या संघाविरुद्ध खेळणार नाहीत. या टी-20 मालिकेचा पहिला सामना 1 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल तर दुसरा आणि तिसरा सामना अनुक्रमे 3 आणि 4 ऑक्टोबर रोजी खेळला जाईल. तिन्ही सामने माउंट मौंगानुई इथं होतील.

कोणते सहा स्टार खेळाडू ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-२० मालिकेत दिसणार नाहीत? :

  • मिशेल सँटनर - शस्त्रक्रियेतून बरा झालेला नाही.
  • लॉकी फर्ग्युसन - हॅमस्ट्रिंग दुखापतीमुळं बाहेर आहे.
  • विल्यम ओ'रोर्क - पाठीच्या दुखापतीनं त्रस्त.
  • ग्लेन फिलिप्स - हा खेळाडू देखील जखमी आहे.
  • फिन ॲलन - ॲलन देखील दुखापतीनं त्रस्त आहे.
  • केन विल्यमसन - मालिकेसाठी अनुपलब्ध.

दोन गोलंदाज संघात परतले : ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या या घरच्या टी-20 मालिकेसाठी दीर्घकाळ अनुपस्थितीनंतर वेगवान गोलंदाज काइल जेमिसन आणि बेन सीअर्स संघात परतले आहेत. दोन्ही वेगवान गोलंदाज झिम्बाब्वेमधील तिरंगी मालिकेसाठी ब्लॅक कॅप्स संघाचा भाग नव्हते. जेमिसन कौटुंबिक कारणामुळं मालिकेतून बाहेर होता, तर सीअर्स साइड स्ट्रेनमुळं बाहेर होता. मात्र या दोघांच्या पुनरागमनामुळं न्यूझीलंडची वेगवान गोलंदाजी बळकट झाली आहे. जेकब डफी आणि जॅक फॉल्क्स देखील ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या मालिकेत दिसतील.

ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या टी-20 मालिकेसाठी न्यूझीलंड संघ पुढीलप्रमाणे :

मायकेल ब्रेसवेल (कर्णधार), मार्क चॅपमन, डेव्हॉन कॉनवे, जेकब डफी, जॅक फॉल्क्स, मॅट हेन्री, बेव्हॉन जेम्सन, काइल जेमिसन, डॅरिल मिशेल, रचिन रवींद्र, टिम रॉबिन्सन, बेन सीयर्स, टिम सेफर्ट, ईश सोधी.

