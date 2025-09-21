ETV Bharat / sports

रडक्या पाकिस्तानची नवी चाल; भारताविरुद्ध सामन्याच्या काही तासांआधी घेतलेल्या निर्णयानं खळबळ

आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सुपर-4 चा सामना आज होणार आहे. यापूर्वी पाकिस्ताननं नवा डाव खेळला आहे.

India vs Pakistan Clash
रडक्या पाकिस्तानची नवी चाल (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 21, 2025 at 12:10 PM IST

1 Min Read
दुबई India vs Pakistan Clash : आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघातील सुपर-4 चा सामना रविवार, 21 सप्टेंबर रोजी दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर होणार आहे. हा सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. भारतीय संघानं गट टप्प्यातील सामन्यात पाकिस्तानी संघाचा सात विकेट्सनी पराभव केला होता. आता, सूर्या ब्रिगेड या सामन्यातही तीच कामगिरी करण्याचा प्रयत्न करेल.

पाकिस्तानचा रडीचा डाव : आशिया कपमध्ये पाकिस्तानची रडगाण्याची मालिका सुरुच आहे. काल (21 सप्टेंबर) शनिवारी भारताविरुद्धच्या आशिया कप सामन्यापूर्वी पाकिस्तान संघाने पत्रकार परिषद रद्द केली. स्पर्धेतील एका सूत्रानं पीटीआयला सांगितलं की, सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांनी भारतीय खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिल्यानं निर्माण झालेल्या वादाबद्दल प्रश्न उपस्थित होऊ नयेत म्हणून पाकिस्ताननं असं केलं. याव्यतिरिक्त, पाकिस्तानी संघानं आपल्या संघासोबत प्रेरणादायी वक्ता डॉ. राहिल करीम यांना जोडलं आहे. पाकिस्तानी संघाच्या या अचानक चालीमुळं चाहत्यांना आश्चर्य वाटलं आहे.

सुपर-4 साठी तयार : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सुपर फोर सामना आज (21 सप्टेंबर) होणार आहे. अँडी पायक्रॉफ्ट या सामन्यातही पंच असतील. अशातच सामन्याच्या एक दिवस आधी शनिवारी भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव पत्रकार परिषदेत उपस्थित होता. पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्याबद्दल विचारलं असता, त्यानं पाकिस्तानचं नाव न घेता सांगितलं की, आम्ही सुपर-4 सामन्यांसाठी तयार आहोत.

हस्तांदोलनाच्या वादानंतर वातावरण तापलं : भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील गट टप्प्यातील सामन्यात हस्तांदोलनाचा वाद झाला. सामन्यानंतर भारतीय खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यास नकार दिला, ज्यामुळं पाकिस्तानी संघ संतप्त झाला. या घटनेनंतर पाकिस्ताननं सामन्यानंतरच्या पत्रकार परिषदेवर बहिष्कार टाकला. पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डानं (पीसीबी) भारतीय संघ आणि सामनाधिकारी अँडी पायकॉट यांच्याविरुद्ध तक्रार दाखल केली. मात्र आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट परिषदेनं (आयसीसी) पीसीबीनं दाखल केलेल्या तक्रारी फेटाळून लावल्या. भारत आणि पाकिस्तानमधील क्रिकेट सामना नेहमीच केवळ खेळापेक्षा जास्त असतो, तर भावना, स्पर्धा आणि रणनीतीबद्दल देखील असतो. आता, एका आठवड्यानंतर, दोन्ही संघ पुन्हा एकदा भिडणार आहेत. पहिल्या सामन्यानंतर वातावरण तापलं आहे आणि चाहत्यांमध्ये उत्साह शिगेला पोहोचला आहे.

