पाकिस्तानला 440 व्होल्टचा 'शॉक'... PCB च्या मागणीला ICC चा ठेंगा

आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यादरम्यान निर्माण झालेल्या 'हस्तांदोलन' वादावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ची मागणी आयसीसीनं कडक शब्दात फेटाळली आहे.

ICC Rejects Pakistan Cricket Board's Demand
पाकिस्तान क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 2:51 PM IST

1 Min Read
दुबई ICC Rejects Pakistan Cricket Board's Demand : आशिया कप 2025 मध्ये भारत-पाकिस्तान क्रिकेट सामन्यादरम्यान निर्माण झालेल्या 'हस्तांदोलन' वादावर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड (PCB) ची मागणी आयसीसीनं कडक शब्दात फेटाळली आहे. पीसीबीनं मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्याची मागणी केली होती, परंतु आयसीसीनं अधिकृतपणे ही मागणी फेटाळली. अशाप्रकारे, भारताकडून झालेल्या दारुण पराभवानंतर पाकिस्तानला आणखी एक धक्का बसला आहे. भारत आणि पाकिस्तानमध्ये झालेल्या सामन्यानंतर 'हस्तांदोलन' वादाची बरीच चर्चा झाली. त्यानंतर पाकिस्ताननं भारतीय संघाच्या या वर्तनाविरुद्ध निषेध नोंदवला होता.

पाकिस्तानला धक्का : वृत्तसंस्था पीटीआयनं दिलेल्या वृत्तानुसार, आयसीसीनं काल रात्री पाकिस्तान बोर्डाला या निर्णयाची माहिती दिली होती. आयसीसी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड म्हणजेच पीसीबीची ही मागणी मान्य करणार नाही असा अंदाज आधीच वर्तवला जात होता. खरं तर, पीसीबीनं आक्षेप घेतला होता की पायक्रॉफ्टनं टॉस दरम्यान पाकिस्तानचा कर्णधार सलमान अली आघा यांना भारतीय कर्णधाराशी हस्तांदोलन न करण्यास सांगितलं होतं. पाकिस्तानचं असं म्हणणं होतं की रेफरींनी हे पाऊल भारताच्या सांगण्यावरुन उचललं आहे. मात्र आयसीसीनं आपल्या अधिकृत पत्रात हा गैरसमज दूर केला.

आयसीसीनं दिलं स्पष्टिकरण : आयसीसीनं स्पष्ट केलं की, आशियाई क्रिकेट परिषदेच्या (ACC) मैदानावर उपस्थित असलेल्या अधिकाऱ्यांनी पायक्रॉफ्टला आधीच सांगितलं होतं की टॉसच्या वेळी हस्तांदोलन होणार नाही. त्यामुळं त्यांचा निर्णय हा भारताच्या म्हणण्यावर घेतला गेला नव्हता. आयसीसीनं आता हे स्पष्ट केलं आहे की पायक्रॉफ्टवर कोणत्याही प्रकारचा संशय किंवा प्रश्न उपस्थित करण्याचं कोणतंही कारण नाही.

काय आहे संपूर्ण प्रकरण : वास्तविक आशिया कप 2025 मध्ये 14 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये भारत आणि पाकिस्तान क्रिकेट संघात सामना झाला होता. ज्यामध्ये भारतीय कर्णधार सूर्यकुमार यादव आणि टीम इंडियाच्या खेळाडूंनी पाकिस्तानी खेळाडूंकडे दुर्लक्ष केलं. टॉस दरम्यान सूर्यकुमार यादवनं सलमान अली आघाशी हस्तांदोलन केलं नाही. त्यानंतर सामना संपल्यावर सूर्यकुमारसह टीम इंडियाचे सर्व खेळाडू आणि सपोर्ट स्टाफ पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन करण्यासाठी मैदानावर आले नाहीत. या दरम्यान पाकिस्तानी खेळाडू मैदानावर टीम इंडियाची वाट पाहत राहिले, परंतु कोणताही खेळाडू हस्तांदोलन करण्यासाठी आला नाही. यानंतर, टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रुमचा दरवाजा देखील बंद करण्यात आला. तेव्हापासून या घटनेचा व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहे.

