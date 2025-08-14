ETV Bharat / sports

ODI मालिकेपूर्वी यजमानांना धक्का; एक-दोन नव्हे तर तीन खेळाडू संघाबाहेर - AUS VS SA ODI SERIES

दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध सुरु होणाऱ्या वनडे मालिकेपूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. तीन खेळाडू संघाबाहेर झाले आहेत.

Big Blow for Australia
ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ (AP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 14, 2025 at 10:16 AM IST

मेलबर्न Big Blow for Australia : ऑस्ट्रेलिया क्रिकेट संघ सध्या दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध टी-20 मालिका खेळत आहे. या मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना 16 ऑगस्ट रोजी खेळला जाणार आहे. या सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला मोठा धक्का बसला आहे. संघाचा स्टार अष्टपैलू मिचेल ओवेन दुखापतीमुळं उर्वरित संपूर्ण टी-20 आणि वनडे मालिकेतून बाहेर पडला आहे.

मिचेल ओवेनला 12 दिवस विश्रांती : आफ्रिकेविरुद्धच्या दुसऱ्या टी-20 सामन्यादरम्यान ओवेनच्या हेल्मेटला वेगवान चेंडू लागला होता. बॉल लागल्यावर मिचेल ओवेनची कन्कशन चाचणी झाली, जी त्यानं त्यावेळी उत्तीर्ण केली. परंतु नंतर त्याला अस्वस्थता जाणवली, ज्यामुळं त्याला संपूर्ण मालिकेतून बाहेर पडावं लागलं. क्रिकेट ऑस्ट्रेलियाच्या कन्कशन मार्गदर्शक तत्त्वांनुसार, ओवेनला 12 दिवस विश्रांती घ्यावी लागेल. यामुळं, तो दक्षिण आफ्रिकेविरुद्धच्या शेवटच्या टी-20 आणि तीन वनडे सामन्यांमध्ये खेळू शकणार नाही. याचा अर्थ असा की त्याला त्याच्या वनडे पदार्पणासाठी थोडा जास्त वेळ वाट पहावी लागेल.

वनडे मालिकेतून आणखी दोन खेळाडू बाहेर : ओवेन व्यतिरिक्त, मॅट शॉर्ट आणि लान्स मॉरिस हे आणखी दोन खेळाडू वनडे मालिकेतून बाहेर पडले आहेत. टी-20 आणि वनडे मालिकेचा भाग असलेला शॉर्ट वेस्ट इंडिजमध्ये दुखापतीमुळं अद्याप पुनरागमन करु शकलेला नाही. दुखापतीमुळं तो वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या पाच सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतूनही बाहेर होता. आता तो आगामी देशांतर्गत हंगामापूर्वी पूर्णपणे तंदुरुस्त होण्याचा प्रयत्न करेल.

आरोन हार्डी आणि मॅथ्यू कुहनेमन संघासोबत : मॉरिसबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं कंबरदुखीची तक्रार केली आहे आणि आता तो पुढील वैद्यकीय तपासणीसाठी पर्थला परतला आहे. टी-20 संघाचा आधीच भाग असलेले आरोन हार्डी आणि मॅथ्यू कुहनेमन आता वनडे मालिकेसाठी संघाशी जोडले जातील. हार्डी अलीकडेच ऑस्ट्रेलियाच्या चॅम्पियन्स ट्रॉफी संघाचाही भाग होता. कुहनेमनबद्दल बोलायचं झालं तर, त्यानं गेल्या तीन वर्षांपासून एकही वनडे सामना खेळलेला नाही. दरम्यान, आजारपणामुळं दुसऱ्या टी-20 सामन्यातून बाहेर पडलेला जॉश इंग्लिस देखील संघात राहील.

टी-20 मालिका 1-1 नं बरोबरीत : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरु असलेली तीन सामन्यांची टी-20 मालिका सध्या 1-1 नं बरोबरीत आहे. मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमान ऑस्ट्रेलियानं 17 धावांनी विजय मिळवला. यानंतर मालिकेतील दुसऱ्या सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेनं शानदार पुनरागमन करत 53 धावांनी दणदणीत विजय मिळवत मालिकेत बरोबरी केली. आता मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना शनिवार 16 ऑगस्ट रोजी होणार आहे.

