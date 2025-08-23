नवी दिल्ली Rajeev Shukla on Rohit Virat : भारतीय क्रिकेट संघातील दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या बातम्या सतत येत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आधीच टी-20 आणि कसोटी प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आता हे दोन्ही खेळाडू फक्त वनडे सामन्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. परंतु काही वृत्तांतून असं समोर आलं आहे की येत्या काळात कोहली आणि रोहितची वनडे संघात निवड होणार नाही. अशा परिस्थितीत,रोहित आणि विराट 2027 च्या विश्वचषकासाठी टीम इंडियामध्ये निवडलं जाईल की नाही, अशी चाहत्यांना चिंता आहे. परंतु आता बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी यावर मोठं वक्तव्य आहे.
Rajeev Shukla about farewell for Virat Kohli & Rohit Sharma:
" when did they retire? - both will still play odis, so if they are still playing, then why talk about farewell now? why are you people worrying already? kohli is very fit, he is going on. rohit sharma is playing very…
बोर्ड त्यांना निवृत्ती घोण्यास सांगणार नाही : यूपी टी-20 लीगसाठी दिलेल्या मुलाखतीत शुक्ला यांना विचारण्यात आलं की भारतीय क्रिकेटमधील या दोन्ही दिग्गजांना सचिन तेंडुलकरसारखा निरोप सामना मिळेल का, जसा 2013 मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झाला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं की ही जोडी अजूनही वनडे सामने खेळत आहे आणि निरोप सामन्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल तर बोर्ड त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगणार नाही. मुलाखतीमध्ये चाहत्यांच्या वतीनं निरोप सामना आयोजित करण्याची विनंती केली तेव्हा शुक्ला म्हणाले, "वेळ येईल तेव्हा आम्ही त्यावर विचार करु. तुम्ही आधीच त्यांच्या निरोपाची व्यवस्था करत आहात! विराट कोहली खूप तंदुरुस्त आहे आणि रोहित शर्मा खूप चांगला खेळतो. तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय?"
What's next for Rohit Sharma and Virat Kohli?
Shri Rajeev Shukla (Vice President, BCCI; Director, Asian Cricket Council; MP, Rajya Sabha) shares his thoughts in a very special episode of Long Off Lounge.
Now live on YouTube — https://t.co/Z5oxTzCbrL@UPCACricket |… pic.twitter.com/srflE3Bc9M
काय म्हणाले राजीव शुक्ला : राजीव शुक्ला यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, "त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाहीये ना? रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघंही वनडे सामने खेळत आहेत. त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाही, मग तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय? दोन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेणं हा एक टप्पा आहे. ते अजूनही वनडे सामने खेळत आहेत. इतकी काळजी करु नका. बीसीसीआयचं धोरण अगदी स्पष्ट आहे. आम्ही कोणालाही निवृत्ती घेण्यास सांगत नाही, त्यांनी स्वतः निर्णय घ्यावा. हा त्यांचा निर्णय आहे आणि आम्ही त्याचा आदर करतो."
क्रिकेटच्या दोन प्रकारातून निवृत्ती : विराट कोहली आणि रोहित शर्मानं 2024 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यांनी या वर्षी मे महिन्यात काही दिवसांतच कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. आयपीएल 2025 नंतर भारतानं कोणताही वनडे क्रिकेट खेळलेला नाही आणि पुढील मालिका ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार आहे. 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याच्या आशेनं त्यांना स्थानिक स्पर्धा, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यास सांगितलं जाऊ शकते अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आहे, परंतु ते खरं ठरतं की नाही हे पाहणं बाकी आहे.
