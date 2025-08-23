ETV Bharat / sports

"बोर्ड त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगणार..." रोहित आणि विराटच्या ODI निवृत्तीबद्दल BCCI चं मोठं अपडेट - RAJEEV SHUKLA O ROHIT VIRAT

बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांच्या वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या बातमीची अपडेट दिली आहे.

Rajeev Shukla on Rohit Virat
रोहित शर्मा आणि विराट कोहली (IANS Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : August 23, 2025 at 9:38 AM IST

2 Min Read

नवी दिल्ली Rajeev Shukla on Rohit Virat : भारतीय क्रिकेट संघातील दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या बातम्या सतत येत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आधीच टी-20 आणि कसोटी प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आता हे दोन्ही खेळाडू फक्त वनडे सामन्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. परंतु काही वृत्तांतून असं समोर आलं आहे की येत्या काळात कोहली आणि रोहितची वनडे संघात निवड होणार नाही. अशा परिस्थितीत,रोहित आणि विराट 2027 च्या विश्वचषकासाठी टीम इंडियामध्ये निवडलं जाईल की नाही, अशी चाहत्यांना चिंता आहे. परंतु आता बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी यावर मोठं वक्तव्य आहे.

बोर्ड त्यांना निवृत्ती घोण्यास सांगणार नाही : यूपी टी-20 लीगसाठी दिलेल्या मुलाखतीत शुक्ला यांना विचारण्यात आलं की भारतीय क्रिकेटमधील या दोन्ही दिग्गजांना सचिन तेंडुलकरसारखा निरोप सामना मिळेल का, जसा 2013 मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झाला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं की ही जोडी अजूनही वनडे सामने खेळत आहे आणि निरोप सामन्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल तर बोर्ड त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगणार नाही. मुलाखतीमध्ये चाहत्यांच्या वतीनं निरोप सामना आयोजित करण्याची विनंती केली तेव्हा शुक्ला म्हणाले, "वेळ येईल तेव्हा आम्ही त्यावर विचार करु. तुम्ही आधीच त्यांच्या निरोपाची व्यवस्था करत आहात! विराट कोहली खूप तंदुरुस्त आहे आणि रोहित शर्मा खूप चांगला खेळतो. तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय?"

काय म्हणाले राजीव शुक्ला : राजीव शुक्ला यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, "त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाहीये ना? रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघंही वनडे सामने खेळत आहेत. त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाही, मग तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय? दोन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेणं हा एक टप्पा आहे. ते अजूनही वनडे सामने खेळत आहेत. इतकी काळजी करु नका. बीसीसीआयचं धोरण अगदी स्पष्ट आहे. आम्ही कोणालाही निवृत्ती घेण्यास सांगत नाही, त्यांनी स्वतः निर्णय घ्यावा. हा त्यांचा निर्णय आहे आणि आम्ही त्याचा आदर करतो."

क्रिकेटच्या दोन प्रकारातून निवृत्ती : विराट कोहली आणि रोहित शर्मानं 2024 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यांनी या वर्षी मे महिन्यात काही दिवसांतच कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. आयपीएल 2025 नंतर भारतानं कोणताही वनडे क्रिकेट खेळलेला नाही आणि पुढील मालिका ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार आहे. 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याच्या आशेनं त्यांना स्थानिक स्पर्धा, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यास सांगितलं जाऊ शकते अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आहे, परंतु ते खरं ठरतं की नाही हे पाहणं बाकी आहे.

हेही वाचा :

  1. 'विश्वविजेत्या' ऑस्ट्रेलियाची घरातच जिरवली; आफ्रिकेनं दुसरा सामना जिंकत सलग पाचव्यांदा जिंकली मालिका
  2. बेंगळुरु OUT, नवी मुंबई IN... वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक
  3. BCCI मध्ये निघाली नोकरी, 7 जागांसाठी मागवले अर्ज; काय आहे पात्रता?

नवी दिल्ली Rajeev Shukla on Rohit Virat : भारतीय क्रिकेट संघातील दोन दिग्गज फलंदाज विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांच्या वनडे क्रिकेटमधून निवृत्तीच्या बातम्या सतत येत आहेत. या दोन्ही खेळाडूंनी आधीच टी-20 आणि कसोटी प्रकारातून निवृत्ती जाहीर केली आहे. आता हे दोन्ही खेळाडू फक्त वनडे सामन्यांमध्ये उपलब्ध आहेत. परंतु काही वृत्तांतून असं समोर आलं आहे की येत्या काळात कोहली आणि रोहितची वनडे संघात निवड होणार नाही. अशा परिस्थितीत,रोहित आणि विराट 2027 च्या विश्वचषकासाठी टीम इंडियामध्ये निवडलं जाईल की नाही, अशी चाहत्यांना चिंता आहे. परंतु आता बीसीसीआयचे उपाध्यक्ष राजीव शुक्ला यांनी यावर मोठं वक्तव्य आहे.

बोर्ड त्यांना निवृत्ती घोण्यास सांगणार नाही : यूपी टी-20 लीगसाठी दिलेल्या मुलाखतीत शुक्ला यांना विचारण्यात आलं की भारतीय क्रिकेटमधील या दोन्ही दिग्गजांना सचिन तेंडुलकरसारखा निरोप सामना मिळेल का, जसा 2013 मध्ये वानखेडे स्टेडियमवर झाला होता. या प्रश्नाच्या उत्तरात त्यांनी सांगितलं की ही जोडी अजूनही वनडे सामने खेळत आहे आणि निरोप सामन्याचा निर्णय योग्य वेळी घेतला जाईल तर बोर्ड त्यांना निवृत्ती घेण्यास सांगणार नाही. मुलाखतीमध्ये चाहत्यांच्या वतीनं निरोप सामना आयोजित करण्याची विनंती केली तेव्हा शुक्ला म्हणाले, "वेळ येईल तेव्हा आम्ही त्यावर विचार करु. तुम्ही आधीच त्यांच्या निरोपाची व्यवस्था करत आहात! विराट कोहली खूप तंदुरुस्त आहे आणि रोहित शर्मा खूप चांगला खेळतो. तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय?"

काय म्हणाले राजीव शुक्ला : राजीव शुक्ला यांनी या मुलाखतीत सांगितलं की, "त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाहीये ना? रोहित शर्मा आणि विराट कोहली दोघंही वनडे सामने खेळत आहेत. त्यांनी अजून निवृत्ती घेतलेली नाही, मग तुम्ही त्यांच्या निरोपाची काळजी का करताय? दोन्ही फॉरमॅटमधून निवृत्ती घेणं हा एक टप्पा आहे. ते अजूनही वनडे सामने खेळत आहेत. इतकी काळजी करु नका. बीसीसीआयचं धोरण अगदी स्पष्ट आहे. आम्ही कोणालाही निवृत्ती घेण्यास सांगत नाही, त्यांनी स्वतः निर्णय घ्यावा. हा त्यांचा निर्णय आहे आणि आम्ही त्याचा आदर करतो."

क्रिकेटच्या दोन प्रकारातून निवृत्ती : विराट कोहली आणि रोहित शर्मानं 2024 चा विश्वचषक जिंकल्यानंतर टी-20 क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली. त्यांनी या वर्षी मे महिन्यात काही दिवसांतच कसोटी क्रिकेटमधूनही निवृत्ती घेतली. आयपीएल 2025 नंतर भारतानं कोणताही वनडे क्रिकेट खेळलेला नाही आणि पुढील मालिका ऑक्टोबरमध्ये ऑस्ट्रेलियामध्ये होणार आहे. 2027 च्या विश्वचषकात खेळण्याच्या आशेनं त्यांना स्थानिक स्पर्धा, विजय हजारे ट्रॉफीमध्ये खेळण्यास सांगितलं जाऊ शकते अशी चर्चा माध्यमांमध्ये आहे, परंतु ते खरं ठरतं की नाही हे पाहणं बाकी आहे.

हेही वाचा :

  1. 'विश्वविजेत्या' ऑस्ट्रेलियाची घरातच जिरवली; आफ्रिकेनं दुसरा सामना जिंकत सलग पाचव्यांदा जिंकली मालिका
  2. बेंगळुरु OUT, नवी मुंबई IN... वर्ल्ड कप सुरु होण्यापूर्वीच ICC नं अचानक बदललं वेळापत्रक
  3. BCCI मध्ये निघाली नोकरी, 7 जागांसाठी मागवले अर्ज; काय आहे पात्रता?

For All Latest Updates

TAGGED:

IS ROHIT VIRAT RETIRE FROM ODIVIRAT AND ROHIT ODI RETIREMENTRAJEEV SHUKLA STATEMENTBCCI VICE PRESIDENT RAJEEV SHUKLARAJEEV SHUKLA O ROHIT VIRAT

Quick Links / Policies

विश्लेषणात्मक वार्तांकन

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.