358 कोटींचा करार मध्यंतरी संपवला...! Asia Cup पूर्वी BCCI ला मोठा धक्का - BCCI TO PART WAYS WITH DREAM 11

गुरुवारी संसदेच्या दोन्ही सभागृहांनी ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल, 2025 मंजूर केल्यानंतर बीसीसीआय आणि ड्रीम 11 नं अधिकृतपणे वेगळं होण्याचा निर्णय घेतला आहे.

BCCI to Part Ways With Dream 11
Asia Cup पूर्वी BCCI ला मोठा धक्का (IANS Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : August 25, 2025 at 1:14 PM IST

नवी दिल्ली BCCI to Part Ways With Dream 11 : भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीवरुन ड्रीम 11 चं नाव काढून टाकलं जाणार आहे. भारतीय क्रिकेट संघाच्या जर्सीची स्पॉन्सर/जर्सी पार्टनर असलेली ऑनलाइन गेमिंग कंपनी ड्रीम 11 चं निघून जाणं निश्चित आहे. कारण ऑनलाइन गेमिंग प्रमोशन अँड रेग्युलेशन बिल 2025 मंजूर झाल्यानंतर, आता तो कायदा बनला आहे आणि यासोबत बीसीसीआय आणि ड्रीम 11 नं त्यांचा करार मध्यंतरी संपवला आहे. बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी एएनआयला सांगितलं की, "बीसीसीआय भविष्यात अशा कोणत्याही संघटनेशी कोणताही संबंध ठेवणार नाही याची काळजी घेईल."

BCCI ला मोठं नुकसान : ड्रीम 11 आणि भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळ 2023 मध्ये जोडले गेले होते आणि 2026 पर्यंत दोघांमध्ये करार होता. ड्रीम 11 ला 2026 पर्यंत बीसीसीआयला 358 कोटी रुपये द्यावे लागले होते, परंतु आता हा करार मध्यंतरीच मोडला गेला आहे, ज्यामुळं बीसीसीआयला नुकसान सहन करावं लागलं आहे. आता आशिया कपपूर्वी कोणती कंपनी बीसीसीआयशी हातमिळवणी करेल हे पाहणं मनोरंजक असेल.

कोण होणार नवा स्पॉन्सर : टीम इंडियाच्या जर्सीवर कोणाचं नाव असेल याचं उत्तर लवकरच मिळू शकेल. कारण वृत्तांनुसार, अनेक मोठ्या कंपन्या बीसीसीआयशी करार करण्यास तयार आहेत. यामध्ये टाटा, रिलायन्स, अदानी समुह सारखी मोठी नावं समाविष्ट आहेत. टाटा आधीच आयपीएलचं प्रायोजक आहेत, तर रिलायन्स जिओ प्रसारणातही गुंतलेले आहे. या कंपन्यांव्यतिरिक्त, ग्रो, झेरोधा सारख्या कंपन्या देखील हा करार करु शकतात. महिंद्रा आणि टोयोटा सारख्या मोठ्या ऑटोमोबाईल कंपन्या देखील बीसीसीआयमध्ये त्यांची नावं जोडू शकतात. पेप्सी देखील या शर्यतीत असल्याचं म्हटलं जातं.

ऑनलाईन गेमिंगवर बंदी : ऑगस्ट 2025 मध्ये, लोकसभा आणि राज्यसभा दोन्ही सभागृहात हे विधेयक मंजूर केलं. यासह, वास्तविक पैशावर आधारित ऑनलाइन गेमिंग (जसं की फॅन्टसी स्पोर्ट्स, रमी, पोकर, लॉटरी, बेटिंग) पूर्णपणे बंदी घालण्यात आली आहे. ते ऑफर करणं, ते चालवणं, त्याचा प्रचार करणं आणि आर्थिक व्यवहारात मदत करणे, हे सर्व बेकायदेशीर ठरलं आहे.

