"भारतीय क्रिकेट संघावर बंदी येऊ शकते..." IND vs PAK सामन्यावर BCCI नं सोडलं मौन

आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात होणाऱ्या सामन्याबाबत बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी वक्तव्य केलंय.

Devajit Saikia on IND vs PAK Match
IND vs PAK सामन्यावर BCCI नं सोडलं मौन (AFP Photo)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 6, 2025 at 5:15 PM IST

मुंबई Devajit Saikia on IND vs PAK Match : आशिया कप 2025 मध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामन्यावर कोणतीही बंदी नसल्याचं बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्ट केलं. केंद्र सरकारच्या धोरणानुसार, टीम इंडिया बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत सर्व देशांसोबत खेळेल. सामना खेळण्यास नकार दिल्यास भारतावर आयसीसी किंवा एसीसीकडून निर्बंध येऊ शकतात, असंही त्यांनी सांगितलं.

14 सप्टेंबरला होणार भारत-पाकिस्तान सामना : बीसीसीआयचे सचिव देवजीत सैकिया यांनी स्पष्टपणे सांगितलं की, आशिया कपमध्ये भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील सामना खेळण्यास कोणतीही बंदी नाही. त्यांचं हे विधान अशा वेळी आलं आहे जेव्हा काही माजी क्रिकेटपटू आणि चाहत्यांनी या स्पर्धेतील भारत पाकिस्तान सामन्यावर आक्षेप घेतला होता. 14 सप्टेंबर रोजी दुबईमध्ये हाय-व्होल्टेज भारत विरुद्ध पाकिस्तान सामना खेळला जाईल.

भारत-पाकिस्तान सामन्यावर बंदी नाही : एएनआय या वृत्तसंस्थेच्या वृत्तानुसार, बीसीसीआयचे सचिव म्हणाले की, "केंद्र सरकारचं धोरण स्पष्ट आहे की, भारत बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत पाकिस्तानचा सामना करु शकतो. टीम इंडिया केवळ द्विपक्षीय मालिकेत पाकिस्तानशी खेळणार नाही, परंतु बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये कोणत्याही प्रकारचे निर्बंध नाहीत. बीसीसीआयच्या दृष्टिकोनाप्रमाणे, केंद्र सरकार औपचारिकपणे जे निर्णय घेते ते आम्हाला पाळावे लागेल. अलिकडेच, आमच्या धोरणात स्पष्टपणे लिहिलं आहे की केंद्र सरकारनं कोणत्याही बहुराष्ट्रीय स्पर्धेत किंवा आंतरराष्ट्रीय स्पर्धेत भारताच्या सहभागावर कोणतीही बंदी घातलेली नाही. जरी भारताचे ज्या देशांशी चांगले संबंध नाहीत, तरीही भारताला बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये सर्व सामने खेळावे लागतील."

आयसीसी घालू शकते निर्बंध : बीसीसीआयच्या सचिवांनी असंही म्हटलं की जर भारतानं बहुराष्ट्रीय स्पर्धांमध्ये (आयसीसी किंवा आशियाई क्रिकेट परिषद) पाकिस्तानविरुद्धच्या सामन्यांवर बहिष्कार घातला तर त्यावर निर्बंध लादले जाऊ शकतात. सैकिया म्हणाले, "जर तुम्हाला वाटत असेल की भारत आशियाई क्रिकेट परिषद किंवा आयसीसीनं आयोजित केलेल्या कोणत्याही बहुराष्ट्रीय स्पर्धेवर बहिष्कार टाकेल किंवा फिफा स्पर्धा, एएफसी स्पर्धा किंवा अॅथलेटिक्स स्पर्धा यासारख्या इतर कोणत्याही खेळात कोणत्याही देशासोबत खेळण्यास नकार देईल, तर भारतीय संघटनेवर निर्बंध लादले जाऊ शकतात."

