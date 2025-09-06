श्रेयस अय्यरला बनवलं कॅप्टन... आशिया चषकापूर्वी BCCI नं जाहीर केला नवा संघ

श्रेयस अय्यरबद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआयनं अय्यरला मोठी जबाबदारी सोपवली आहे.
Published : September 6, 2025 at 4:06 PM IST
मुंबई Shreyas Iyer Captain : श्रेयस अय्यरबद्दल मोठी बातमी समोर आली आहे. बीसीसीआयनं अय्यरला मोठी जबाबदारी सोपवली आहे. बीसीसीआयच्या वरिष्ठ पुरुष निवड समितीनं ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध खेळल्या जाणाऱ्या दोन बहु-दिवसीय सामन्यांसाठी भारत अ संघाची घोषणा केली आहे. या संघाचं नेतृत्व अनुभवी फलंदाज श्रेयस अय्यरकडे सोपवण्यात आलं आहे. अय्यरची आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघात निवड झाली नव्हती. सध्या तो दुलीप ट्रॉफी 2025 च्या दुसऱ्या उपांत्य सामन्यात मध्य क्षेत्राविरुद्ध पश्चिम विभागाकडून खेळत आहे.
अनेक खेळाडूंना संधी : श्रेयस अय्यरसह एन जगदीसनला ऑस्ट्रेलिया अ विरुद्ध विकेटकीपर म्हणून संघात स्थान देण्यात आलं आहे तर ध्रुव जुरेलला उपकर्णधारपदाची जबाबदारी देण्यात आली आहे. दुलीप ट्रॉफीच्या पहिल्या उपांत्य सामन्यात जगदीसन दक्षिण विभागाकडून खेळत आहे. जगदीसननं उत्तर विभागाविरुद्ध पहिल्या डावात 197 धावांची शानदार खेळी केली. तरुण फलंदाज देवदत्त पडिकल, आयुष बडोनी आणि नितीश कुमार रेड्डी यांनाही संघात स्थान देण्यात आलं आहे. गोलंदाजीबद्दल बोलायचं झालं तर प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, मानव सुतार आणि यश ठाकूर यांसारख्या गोलंदाजांना संधी देण्यात आली आहे.
केएल राहुल आणि मोहम्मद सिराज दुसऱ्या सामन्यात होणार सहभागी : केएल राहुल आणि मोहम्मद सिराज पहिल्या सामन्यानंतर संघात सामील होतील. त्यांना समाविष्ट करण्यासाठी संघातून दोन खेळाडूंना वगळण्यात येईल. ही मालिका 16 सप्टेंबर 2025 पासून सुरु होईल. दुसरा बहु-दिवसीय सामना 23 सप्टेंबर 2025 पासून खेळला जाईल. ही मालिका भारतीय खेळाडूंसाठी महत्त्वाची मानली जात आहे कारण ही कसोटी स्तरावर त्यांची क्षमता सिद्ध करण्याची आणि वरिष्ठ संघात स्थान मिळवण्याची सुवर्णसंधी असेल. आशिया कपनंतर, भारतीय संघ घरच्या मैदानावर वेस्ट इंडिजविरुद्ध 2 सामन्यांची कसोटी मालिका खेळेल. ही मालिका 2 ऑक्टोबरपासून सुरु होईल.
ऑस्ट्रेलिया अ संघाचा भारत दौरा वेळापत्रक :
- 16-19 सप्टेंबर : पहिला बहुदिवसीय सामना, लखनऊ (सकाळी 9:30)
- 23-26 सप्टेंबर : दुसरा बहुदिवसीय सामना, लखनऊ (सकाळी 9:30)
ऑस्ट्रेलिया अ संघाविरुद्ध भारत अ संघ : श्रेयस अय्यर (कर्णधार), अभिमन्यू ईश्वरन, एन जगदीसन (यष्टीरक्षक), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (उपकर्णधार आणि यष्टीरक्षक), देवदत्त पडिकल, हर्ष दुबे, आयुष बडोनी, नितीश कुमार रेड्डी, तनुश कोटियन, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर ब्रार, खलील अहमद, मानव सुतार, यश ठाकूर.
