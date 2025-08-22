मुंबई BCCI News : भारतीय क्रिकेट नियामक मंडळानं (BCCI) वरिष्ठ पुरुष, महिला आणि ज्युनियर पुरुष निवड समितीमध्ये निवडकर्त्यांच्या पदांसाठी अर्ज मागवले आहेत. एकूण 7 पदं रिक्त आहेत ज्यासाठी पात्र उमेदवार अर्ज करु शकतील. या पदांसाठी 10 सप्टेंबर 2025 रोजी संध्याकाळी 5 वाजेपर्यंत अर्ज करता येतील. शॉर्टलिस्टिंग आणि स्क्रीनिंगनंतर, उमेदवारांना मुलाखतीसाठी बोलावलं जाईल. अर्ज करण्याची लिंक देखील BCCI नं शेअर केली आहे.
किती जागांवर मागवले अर्ज : पुरुष निवड समितीमध्ये 2 पदांसाठी अर्ज मागविण्यात आले आहेत. या समितीमध्ये समाविष्ट असलेल्या सदस्याचं काम भारतीय पुरुष संघ निवडणं आहे. या पदासाठी फक्त तेच खेळाडू अर्ज करु शकतात, ज्यांनी 7 कसोटी सामने किंवा 30 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. किंवा 10 वनडे आणि 20 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. तसंच किमान 5 वर्षांपूर्वी निवृत्त झालेले आणि BCCI च्या कोणत्याही क्रिकेट समितीमध्ये सदस्य म्हणून 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यकाळ राहिलेलेस नसावे. सध्या पुरुष निवड समितीमध्ये मुख्य निवड समितीचे सदस्य अजित आगरकर, शिवसुंदर दास, सुब्रतो बॅनर्जी, अजय रात्रा आणि एस शरत यांचा समावेश आहे. मुख्य निवड समितीचे सदस्य आगरकर यांचा कार्यकाळ जून 2026 पर्यंत वाढवण्यात आला आहे.
NEWS - BCCI invites applications for positions on its Senior Men’s, Women’s, and Junior Men’s Selection Committees.— BCCI (@BCCI) August 22, 2025
More details here - https://t.co/VwyzZNsU9t pic.twitter.com/is3xfvs53c
महिला समितीमध्येही मागवले अर्ज : दुसरीकडे, महिला निवड समितीतील 4 पदांसाठी बोर्डानं अर्ज मागवले आहेत. या निवड समितीचे मुख्य काम महिला संघ निवडणं आहे. यासोबतच, निवड समितीचं काम प्रशिक्षक आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची चौकशी करणे, मूल्यांकन अहवाल तयार करणं आणि मजबूत बेंच स्ट्रेंथ तयार करणं आहे. यासाठी, फक्त तेच खेळाडू आपला दावा सादर करु शकतात, ज्यांनी आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये भारतीय महिला संघाचं प्रतिनिधित्व केलं आहे. तसंच, त्यांनी किमान 5 वर्षांपूर्वी निवृत्ती घेतलेली पाहिजे. याशिवाय, बीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीमध्ये एकूण 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ कार्यकाळ नसावा.
ज्युनियर पुरुष निवड समितीसाठी पात्रता काय : ज्युनियर पुरुष क्रिकेट समितीमध्ये एका पदासाठी बीसीसीआयनं अर्ज मागवला आहे. ज्युनियर क्रिकेट समितीचा एक सदस्य 22 वर्षांखालील स्तरापर्यंतच्या संघांची निवड करेल. त्याच्या सदस्यांचं काम ज्युनियर स्पर्धा आयोजित करणं, कर्णधार आणि सहाय्यक कर्मचाऱ्यांची नियुक्ती करणे आणि तरुण खेळाडूंमध्ये नैतिक मूल्यांना प्रोत्साहन देणं आहे. ज्युनियर पुरुष क्रिकेटपटू समितीमध्ये निवडकर्त्या पदासाठी फक्त तेच खेळाडू अर्ज करु शकतील ज्यांनी किमान 25 प्रथम श्रेणी सामने खेळले आहेत. तसंच, त्यांनी किमान 5 वर्षांपूर्वी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतलेली असावी. याशिवाय, ते 5 वर्षांपेक्षा जास्त काळ बीसीसीआयच्या कोणत्याही क्रिकेट समितीचे सदस्य नसावेत.
