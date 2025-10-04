भारतीय संघाला मिळाला नवा कर्णधार; चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकवून देणाऱ्या रोहितला BCCI नं काढलं
ऑक्टोबरमध्ये होणाऱ्या ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच्या वनडे आणि टी-20 मालिकेसाठी भारतीय संघाची घोषणा करण्यात आली आहे.
Published : October 4, 2025 at 2:47 PM IST
मुंबई Team India For Australia Tour : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन सामन्यांच्या कसोटी मालिकेनंतर, भारतीय संघ ऑस्ट्रेलिया दौऱ्यावर जाणार आहे, जिथं ते तीन वनडे आणि पाच टी-20 सामन्यांची मालिका खेळतील. बीसीसीआयनं या दौऱ्यासाठी टीम इंडियाचा संघ जाहीर केला आहे, ज्यामध्ये शुभमन गिलला वनडे मालिकेचं नेतृत्व सोपवण्यात आलं आहे. भारतीय संघ १९ ऑक्टोबर रोजी पहिला एकदिवसीय सामना खेळेल. टीम इंडियाने या वर्षाच्या सुरुवातीला शेवटचा वनडे सामना खेळला होता, जेव्हा त्यांनी चॅम्पियन्स ट्रॉफी जिंकली होती. या स्पर्धेत रोहित शर्मानं टीम इंडियाचं नेतृत्व केलं होतं.
रोहित-विराटची फलंदाज म्हणुन निवड : रोहित शर्माच्या जागी शुभमन गिलनं वनडे कर्णधारपदाची सूत्रं हाती घेतली आहेत. वनडे मालिकेसाठी निवडकर्त्यांनी श्रेयस अय्यरला उपकर्णधारपदी नियुक्त केलं आहे. रोहित शर्मा आणि विराट कोहली यांना वनडे संघात समाविष्ट करण्यात आलं आहे, दोघंही विशेषज्ञ फलंदाज म्हणून निवडले गेले आहेत. सूर्यकुमार यादव टी-20 आंतरराष्ट्रीय कर्णधारपदी कायम राहील. विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी टी-20 आंतरराष्ट्रीय आणि कसोटी क्रिकेटमधून निवृत्ती घेतली आहे. त्यामुळं ते फक्त एकाच स्वरुपात भारताकडून खेळण्यास पात्र आहेत. रोहित आणि कोहली शेवटच्या वेळी आयसीसी चॅम्पियन्स ट्रॉफीमध्ये भारताकडून खेळले होते, ज्यात भारतानं न्यूझीलंडला हरवून जेतेपद जिंकलं होतं.
2027 विश्वचषकापर्यंत खेळणार : विराट कोहली आणि रोहित शर्मा यांनी एकत्रितपणे वनडे क्रिकेटमध्ये 25000 पेक्षा जास्त धावा केल्या आहेत, ज्यामध्ये 83 शतकं आहेत. परंतु आता मोठा प्रश्न असा आहे की हे दोन दिग्गज फलंदाज 2027 च्या वनडे विश्वचषकापर्यंत खेळू शकतील का? ही मेगा स्पर्धा अजून दोन वर्षे दूर आहे. तोपर्यंत, रोहित शर्मा 40 वर्षांचा असेल, तर विराट कोहली 39 वर्षांच्या जवळपास असेल. "हिटमॅन" म्हणून ओळखला जाणारा रोहित त्याच्या वयामुळं चिंतेचा विषय असू शकतो, परंतु किंग कोहलीची तंदुरुस्ती उत्कृष्ट आहे. त्यामुळं, 2027 च्या विश्वचषकासाठी तो टीम इंडियाच्या संघाचा भाग असण्याची दाट शक्यता आहे.
भारताचा 15 सदस्यीय वनडे संघ : शुभमन गिल (कर्णधार), रोहित शर्मा, विराट कोहली, श्रेयस अय्यर (उपकर्णधार), अक्षर पटेल, केएल राहुल (यष्टीरक्षक), नितीश कुमार रेड्डी, वॉशिंग्टन सुंदर, कुलदीप यादव, हर्षित राणा, मोहम्मद अरदीप सिंह, कृष्णा प्रदीप सिंह, कृष्णा प्रदीप सिंह, श्रेयस अय्यर. (यष्टीरक्षक), आणि यशस्वी जैस्वाल.
भारताचा 16 सदस्यीय टी-20 संघ : सूर्यकुमार यादव (कर्णधार), अभिषेक शर्मा, शुभमन गिल (उपकर्णधार), तिलक वर्मा, नितीश कुमार रेड्डी, शिवम दुबे, अक्षर पटेल, जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), वरुण चक्रवर्ती, जसप्रीत यशदीप, हरदीप सिंह, हरदीप सिंह, अरविंद कुमार, राधाकृष्णन संजू सॅमसन (यष्टीरक्षक), रिंकू सिंग, वॉशिंग्टन सुंदर.
भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा ऑक्टोबर-नोव्हेंबरमध्ये होणार आहे, ज्यामध्ये पहिले तीन वनडे सामने 19 ऑक्टोबरपासून सुरु होतील. त्यानंतर 29 ऑक्टोबर ते 8 नोव्हेंबर दरम्यान पाच सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाईल.
भारताचा ऑस्ट्रेलिया दौरा :
- 19 ऑक्टोबर - पहिला वनडे सामना, पर्थ
- 23 ऑक्टोबर - दुसरा वनडे सामना, अॅडलेड
- 25 ऑक्टोबर - तिसरा वनडे सामना, सिडनी
- 29 ऑक्टोबर - पहिला टी-20 सामना, कॅनबेरा
- 31 ऑक्टोबर - दुसरा टी-20 सामना, मेलबर्न
- 2 नोव्हेंबर - तिसरा टी-20 सामना, होबार्ट
- 6 नोव्हेंबर - चौथा टी-20 सामना, गोल्ड कोस्ट
- 8 नोव्हेंबर - पाचवा टी-20 सामना, ब्रिस्बेन
