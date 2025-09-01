ETV Bharat / sports

बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स क्रिकेट संघात 3 सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. आशिया कप 2025 च्या तयारीच्या दृष्टीनं ही मालिका बांगलादेशसाठी खूप महत्त्वाची आहे.

सिल्हेट BAN vs NED 2nd T20I : बांगलादेश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध नेदरलँड्स राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात 3 सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा सामना आज 1 सप्टेंबर (सोमवार) रोजी सिल्हेट येथील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. बांगलादेशनं तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेत चांगली सुरुवात केली आणि पहिला सामना आठ विकेट्सनं जिंकला. संघाचा कर्णधार लिटन दासने जबाबदार खेळी करत नाबाद अर्धशतक झळकावलं आणि आपल्या संघाला 1-0 अशी आघाडी मिळवून दिली.

पहिल्या सामन्यात काय झालं : मालिकेतील पहिल्या सामन्यात यजमान बांगलादेशनं नाणेफेक जिंकून प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला आणि नेदरलँड्सला निर्धारित 20 षटकांत 8 विकेट्स गमावून 136 धावांवर रोखलं. नेदरलँड्सकडून तेजा निदामानुरुनं सर्वाधिक 26 चेंडूत 26 धावा केल्या, तर बांगलादेशी गोलंदाजांमध्ये तस्किन अहमदनं सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या, तर सैफ हसननंही 2 विकेट्स घेतल्या आणि नेदरलँड्सच्या फलंदाजीवर दबाव आणला. लक्ष्याचा पाठलाग करताना बांगलादेशनं सामना सहज जिंकला. लिटन दासनं 29 चेंडूत नाबाद 54 धावा केल्या आणि उर्वरित फलंदाजांनी केलेल्या खेळींमुळं संघानं 13.3 षटकात 2 गडी गमावून 138 धावा करुन सामना जिंकला.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड : बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांच्यात आतापर्यंत 6 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यामध्ये बांगलादेशने 5 वेळा विजय मिळवला आहे तर नेदरलँड्सला फक्त एकच विजय मिळाला आहे. आता आजचा सामना जिंकत नेदरलँड्स आपली कामगिरी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल.

बांगलादेशसाठी महत्त्वाची मालिका : आशिया कप 2025 च्या तयारीच्या दृष्टीनं ही मालिका बांगलादेशसाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. लिटन दासच्या नेतृत्वाखालील संघ अलिकडच्या काळात उत्तम फॉर्ममध्ये आहे आणि गेल्या पाचपैकी पाच सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, स्कॉट एडवर्ड्सच्या नेतृत्वाखालील नेदरलँड्स संघानं मोठ्या अपेक्षेसह या मालिकेत प्रवेश केला. मात्र त्यांना पहिल्या सामन्यात पराभवाला सामोरं जावं लागलं, परंतु ते दुसऱ्या सामन्यात पुनरागमन करुन मालिकेत बरोबरी करण्याचा ईराद्यानं मैदानात उतरतील.

सिल्हेटची खेळपट्टी कशी असेल : सिल्हेट क्रिकेट मैदानावर आतापर्यंत एकूण 60 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, पहिल्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 35 सामने जिंकले आहेत. तर, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं 25 सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या 132 धावा आहे, तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये येथील सर्वोच्च धावसंख्या 210/4 आहे, जी 2018 मध्ये श्रीलंकेनं यजमान संघ बांगलादेशविरुद्ध बनवली होती.

बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना कधी आणि कुठं होईल?

बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यातील दुसरा टी-20 सामना आज म्हणजेच 01 सप्टेंबर रोजी भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सिल्हेट येथील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक सायंकाळी 5:00 वाजता होईल.

बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स दुसरा टी-20 सामना ऑनलाइन कुठं आणि कसा पाहता येईल?

बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांच्यातील या मालिकेचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही नेटवर्कवर उपलब्ध असणार नाही. मात्र सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. चाहते स्मार्ट टीव्ही, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन :

बांगलादेश : लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), तंजीद हसन, तौहिद हृदयॉय, नुरुल हसन, जकार अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजूर रहमान, रिशाद हुसेन, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.

नेदरलँड्स : विक्रमजीत सिंग, मॅक्स ओ'डाउड, तेजा निदामानुरू, स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नोहा क्रॉस, सेड्रिक डी लँग, टिम प्रिंगल, पॉल व्हॅन मीकेरेन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर झुल्फिकार.

