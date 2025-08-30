सिल्हेट BAN vs NED 1st T20I : बांगलादेश राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध नेदरलँड्स राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात 3 सामन्यांची टी-20 आंतरराष्ट्रीय मालिका सुरु होत आहे. या मालिकेतील पहिला सामना 30 ऑगस्ट (शनिवार) रोजी सिल्हेट येथील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. विशेष म्हणजे दोन्ही देशांमधील टी-20 स्वरुपातील ही पहिलीच द्विपक्षीय मालिका असेल, त्यामुळं हा सामना ऐतिहासिक मानला जात आहे.
📺 Where to Watch – Dutch-Bangla Bank BAN 🆚 NED T20I Cricket Series 2025 🏏— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 30, 2025
Match Dates: 30 August, 01 September & 03 September 2025
Time: 6:00 PM (BST)
🇧🇩 Bangladesh (TV): T Sports, Nagorik TV
📲 Bangladesh (OTT): Tapmad
बांगलादेशसाठी महत्त्वाची मालिका : आशिया कप 2025 च्या तयारीच्या दृष्टीनं ही मालिका बांगलादेशसाठी खूप महत्त्वाची ठरणार आहे. लिटन दासच्या नेतृत्वाखालील संघ अलिकडच्या काळात उत्तम फॉर्ममध्ये आहे आणि गेल्या पाचपैकी चार सामने जिंकले आहेत. दुसरीकडे, स्कॉट एडवर्ड्सच्या नेतृत्वाखालील नेदरलँड्स संघही मोठ्या अपेक्षेसह या मालिकेत प्रवेश करेल. नेदरलँड्सनं अलिकडच्या पाच टी-20 सामन्यांपैकी तीन जिंकले आहेत. संघाचं उद्दिष्ट आशियाई दिग्गजांना त्यांच्या घरच्या मैदानावर पराभूत करुन मोठा अपसेट करण्याचा असेल.
🇳🇱🔥 ᴏɴᴇ ᴅᴀʏ ᴛᴏ ɢᴏ!— Cricket🏏Netherlands (@KNCBcricket) August 29, 2025
The Netherlands take on Bangladesh in a T20I Tri-Series – and the captains are ready to lead from the front. 🏏✨
📺 Tune in and catch all the action LIVE at these times around the globe 🌍👇#NEDvBAN #TriSeries #RoadToTheWorldCup #Cricket pic.twitter.com/6GhLVnDaP0
हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दोन्ही देशांमधील हेड टू हेड रेकॉर्डबद्दल बोलायचं झालं तर बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यात आतापर्यंत 5 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत, ज्यात बांगलादेशनं चार वेळा विजय मिळवला आहे तर नेदरलँड्सला फक्त एकच विजय मिळाला आहे.
Dutch-Bangla Bank Bangladesh 🆚 Netherlands T20I Cricket Series 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 30, 2025
1st T20I | 30 August 2025 | 6:00 PM | SICS, Sylhet#BCB #Cricket #BANvNED #BDCricket #LiveCricket #Bangladesh #HomeSeries pic.twitter.com/yGbdu4TEqu
सिल्हेटची खेळपट्टी कशी असेल : सिल्हेट क्रिकेट मैदानावर आतापर्यंत एकूण 59 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या दरम्यान, पहिल्या डावात फलंदाजी करणाऱ्या संघानं 35 सामने जिंकले आहेत. तर, लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या संघानं 24 सामने जिंकले आहेत. या मैदानावर पहिल्या डावाची सरासरी धावसंख्या 132 धावा आहे, तर टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये येथील सर्वोच्च धावसंख्या 210/4 आहे, जी 2018 मध्ये श्रीलंकेनं यजमान संघ बांगलादेशविरुद्ध बनवली होती. सिल्हेटच्या मैदानावर संतुलित विकेट दिसत आहे, त्यामुळे क्रिकेट चाहत्यांना बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांच्यातील रोमांचक सामना पाहण्याची संधी मिळू शकते.
THE PRIZE IS HERE! THE BATTLE FOR GLORY BEGINS TOMORROW.— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 29, 2025
Dutch-Bangla Bank Bangladesh VS Netherlands T20I Cricket Series 2025#bangladeshcricket #cricket #BANVSNED #T20I #bangladesh #bdcricket #bdtigers #Tigers #BCB #BangladeshTigers #BangladeshCricketers #CricketBangladesh… pic.twitter.com/y9s3urpWOD
बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यातील पहिला टी-20 सामना कधी आणि कुठं होईल?
बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स यांच्यातील पहिला टी-20 सामना आज म्हणजेच 30 ऑगस्ट रोजी भारतीय वेळेनुसार सायंकाळी 5:30 वाजता सिल्हेट येथील सिल्हेट आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्याची नाणेफेक सायंकाळी 5:00 वाजता होईल.
बांगलादेश विरुद्ध नेदरलँड्स पहिला टी-20 सामना ऑनलाइन कुठं आणि कसा पाहता येईल?
बांगलादेश आणि नेदरलँड्स यांच्यातील या मालिकेचं थेट प्रक्षेपण भारतातील कोणत्याही टीव्ही नेटवर्कवर उपलब्ध असणार नाही. मात्र सामन्याचं थेट प्रक्षेपण फॅनकोड अॅप आणि वेबसाइटवर पाहता येईल. चाहते स्मार्ट टीव्ही, मोबाईल आणि इतर इलेक्ट्रॉनिक उपकरणांवर सामन्याचा आनंद घेऊ शकतात.
Dutch-Bangla Bank Bangladesh VS Netherlands T20I Cricket Series 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) August 29, 2025
Pre-series press conference | Ryan Cook, Netherlands Head Coach
📍 Sylhet International Cricket Stadium#bangladeshcricket #cricket #BANVSNED #T20I #bangladesh #bdcricket #bdtigers #Tigers #BCB… pic.twitter.com/AqisBhBWs4
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग इलेव्हन :
बांगलादेश : लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), तंजीद हसन, तौहिद हृदयॉय, नुरुल हसन, जकार अली, महेदी हसन, मोहम्मद सैफुद्दीन, मुस्तफिजूर रहमान, रिशाद हुसेन, तस्किन अहमद, शरीफुल इस्लाम.
नेदरलँड्स : विक्रमजीत सिंग, मॅक्स ओ'डाउड, तेजा निदामानुरू, स्कॉट एडवर्ड्स (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), नोहा क्रॉस, सेड्रिक डी लँग, टिम प्रिंगल, पॉल व्हॅन मीकेरेन, आर्यन दत्त, काइल क्लेन, सिकंदर झुल्फिकार.
