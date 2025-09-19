अफगाणिस्तान OUT, बांगलादेश IN; श्रीलंकेच्या विजयासह 'टायगर्स'ला लॉटरी
आशिया चषकातील 11व्या सामन्यात श्रीलंका क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. यासह सुपर-4 चे चारही संघ निश्चित झाले आहेत.
Published : September 19, 2025 at 9:26 AM IST
अबुधाबी Afg out of Asia Cup : आशिया चषकातील 11व्या सामन्यात श्रीलंका क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव केला. यासह ग्रुप-बी मधील श्रीलंका आणि बांगलादेश संघ सुपर-4 मध्ये पोहोचण्यात यशस्वी झाले. या सामन्यात अफगाणिस्ताननं प्रथम फलंदाजी करत श्रीलंकेला 170 धावांचं लक्ष्य दिलं. श्रीलंकेच्या संघानं 18.4 षटकात 4 विकेट्स गमावून हे लक्ष्य गाठलं. या पराभवासह अफगाणिस्तानचा आशिया कप 2025 मधील प्रवास संपुष्टात आला.
Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 18, 2025
🧊 in their veins & composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/E91eUJ7Hga
शेवटच्या षटकात 32 धावा : या सामन्यात अफगाणिस्तानचा कर्णधार राशीद खाननं नाणेफेक जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र त्याचा हा निर्णय चुकीचा ठरल्याचं दिसून आलं. कारण संघाचे 3 फलंदाज अवघ्या 40 धावांवर बाद झाले होते. मात्र इब्राहिम जादरान आणि रशीद खान यांच्या प्रत्येकी 24 धावा आणि शेवटच्या षटकांमध्ये मोहम्मद नबीच्या आक्रमक अर्धशतकाच्या बळावर संघानं निर्धारित 20 षटकांत 8 बाद 169 धावा उभारल्या. संघाकडून अनुभवी मोहम्मद नबीनं अवघ्या 22 चेंडूय 6 षटकार आणि 3 चौकारांच्या मदतीनं 60 धावा केल्या. विशेष म्हणजे त्यांनं डावाच्या शेवटच्या षटकात पाच षटकार ठोकत 32 धावा वसूल केल्या. त्यामुळंच संघाला आव्हानात्मक धावसंख्या उभारता आली. गोलंदाजीत श्रीलंकेकडून नुवान तुषारानं सर्वाधिक 4 विकेट घेतल्या.
Sri Lanka make it three wins on the trot in the Asia Cup with a comfortable win against Afghanistan 💪#SLvAFG 📝: https://t.co/KfSt5cJDJk pic.twitter.com/VOwlGYsx5E— ICC (@ICC) September 18, 2025
मेंडसची अर्धशतकी खेळी : 170 धावांच्या लक्ष्याचा पाठलाग करणाऱ्या श्रीलंकेलाही चांगली सुरुवात मिळाली नाही. सलामीवीर पथुम निस्सांका 5 चेंडूत 6 धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर फलंदाजीसाठी आलेला कामिल मिशारा 10 चेंडूत फक्त 4 धावा काढून बाद झाला. त्यानंतर कुसल परेरा 28 धावा काढून बाद झाला आणि कर्णधार चारिथ असलंकाही 17 धावा काढून आउट झाला. एकीकडे संघाचे विकेट सतत कमी होत असताना, दुसऱ्या टोकाला असलेल्या कुसल मेंडिसनं चांगली फलंदाजी केली. आणि शेवटी, कामिंदू मेंडिस (नाबाद 26) नं त्याला साथ दिली. कुसल मेंडिस 52 चेंडूत 74 धावा काढून नाबाद राहिला. शेवटी, श्रीलंकेनं हे लक्ष्य सहज गाठलं. अफगाणिस्तानसाठी, मुजीब, ओमरझाई, नबी आणि नूर अहमद यांनी या सामन्यात प्रत्येकी एक विकेट घेतली.
Mohammad Nabi lit up the Abu Dhabi skyline with some fireworks of his own 🎇💫— Sony Sports Network (@SonySportsNetwk) September 18, 2025
Watch the #DPWorldAsiaCup2025, from Sept 9-28, 7 PM onwards, LIVE on the Sony Sports Network TV channels & Sony LIV.#SonySportsNetwork #SLvAFG pic.twitter.com/nseqjt4zJJ
सुपर-4 मधील चार संघ निश्चित : भारत आणि पाकिस्तान यांनी ग्रुप-ए मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. तर श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी ग्रुप-बी मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. सुपर-4 चे सामने आता 20 सप्टेंबरपासून खेळवले जातील. सुपर-4 पॉइंट टेबलमध्ये टॉप दोनमध्ये स्थान मिळवणारे संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील.
हेही वाचा :