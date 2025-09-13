आशिया चषकात आज होणार 'नागिन डान्स'...! टायगर्स आणि लॉयन्समध्ये कोण मारणार बाजी?
आशिया चषकातील 5वा सामना आज 11 सप्टेंबर रोजी बांगलादेश आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे.
Published : September 13, 2025 at 3:22 PM IST
अबुधाबी BAN vs SL 5th Match : आशिया चषकातील 5वा सामना आज 11 सप्टेंबर रोजी बांगलादेश आणि श्रीलंका क्रिकेट संघात अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर खेळला जाणार आहे. बांगलादेश संघ पुन्हा एकदा आशिया कपमध्ये मैदानात उतरणार आहे. यावेळी त्यांचा सामना श्रीलंकेशी होईल, जे स्पर्धेत त्यांचा पहिला सामना खेळतील. श्रीलंका सध्या आशिया कप टी-20 चा गतविजेता आहे. श्रीलंकेनं 2022 च्या आवृत्तीत विजेतेपद जिंकलं होतं आणि आता 2025 च्या मोहिमेची सुरुवात संघ विजयानं करण्याचा प्रयत्न करेल. संघात वानिंदू हसरंगाच्या पुनरागमनामुळं त्यांचा आत्मविश्वास आणखी बळकट झाला आहे.
🐅The Tigers vs The Lions 🦁— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 13, 2025
It’s all set to be a blockbuster! Bangladesh will eye back-to-back wins, while Sri Lanka aim to roar into their campaign with a strong start 🫡
Who takes charge today? 👀🔥#BANvSL #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/hvjZBG4d0K
बांगलादेशची विजयी सुरुवात : बांगलादेशनं आशिया कपमध्ये चांगली सुरुवात केली आहे. अबुधाबी इथं खेळल्या गेलेल्या पहिल्या ग्रुप बी सामन्यात बांगलादेशनं हाँगकाँग-चीनचा सात विकेट्सनं पराभव केला. या सामन्यात कर्णधार लिटन दासनं 39 चेंडूत 59 धावांची विजयी खेळी केली, ज्यामध्ये सात चौकारांचा समावेश होता. त्याच्या खेळीमुळं बांगलादेशनं 144 धावांचं लक्ष्य सहज गाठलं. आता बांगलादेश श्रीलंकेविरुद्धही त्याच कामगिरीची पुनरावृत्ती करण्याचा प्रयत्न करेल.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यात आतापर्यंत 20 T20I सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी श्रीलंकेनं 12 सामने जिंकले आहेत, तर बांगलादेशनं आठ वेळा विजय मिळवला आहे. दोघांमध्ये नेहमीच अटीतटीचे सामने होत असतात. या महत्त्वाच्या आणि मोठ्या सामन्यापूर्वी जुलैमध्ये दोन्ही संघांमध्ये तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळली गेली होती. ज्यात 0-1 नं पिछाडीवर पडल्यानंतर बांगलादेशनं श्रीलंकेविरुद्ध पहिल्यांदाच टी-20 मालिका जिंकून इतिहास रचला होता. या विजयामुळं बांगलादेशचं मनोबल वाढेल आणि ते या सामन्यातही विरोधी संघाला लढत देऊ शकतात.
Bangladesh 🇧🇩 🆚 Sri Lanka 🇱🇰| Match 5 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 13, 2025
13 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/lZsn7NuL3Z
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : हा सामना अबुधाबीमध्ये खेळला जाईल, जिथं खेळपट्टी थोडी संथ आहे आणि फिरकीपटूंना खूप मदत मिळते. पॉवरप्लेमध्ये धावा काढणं खूप महत्वाचं असेल कारण खेळ जसजसा पुढं जाईल तसतसं धावा काढणं कठीण होईल. हवामान खात्यानुसार, अबूधाबीमध्ये आकाश पूर्णपणे स्वच्छ असेल आणि पावसाची शक्यता नाही. तापमान सुमारे 34 अंश सेल्सिअस असण्याची अपेक्षा आहे. अशा परिस्थितीत, चाहते कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय संपूर्ण सामना एन्जॉय करु शकतील. दुसऱ्या डावात दवाचा परिणाम मोठी भूमिका बजावेल आणि फलंदाजांना धावा करणं सोपं होऊ शकतं. यामुळंच इथं नाणेफेक जिंकणारा संघ अनेकदा गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतो.
बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका सामना कुठं पाहायचा : बांगलादेश आणि श्रीलंका यांच्यातील सामना भारतीय वेळेनुसार रात्री 8 वाजता सुरु होईल. सोनी लिव्ह अॅपवर सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग केलं जाईल. तर टेलिव्हिजनवर असताना हा सामना सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्कवर उपलब्ध असेल.
Are you ready for tomorrow’s battle? 🏏 Bangladesh 🇧🇩 🆚 Sri Lanka 🇱🇰 | Match 5 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 12, 2025
13 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi#Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever #AsiaCup2025 pic.twitter.com/VoNRlxjEvq
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
बांगलादेश : परवेज हुसेन इमॉन, तन्जीद हसन तमिम, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टीरक्षक), तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, जाकेर अली, महेदी हसन, रिशहाद हुसेन, तन्जीम हसन साकिब, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान
श्रीलंका : पथुम निस्सांका, कुसल मेंडिस, कामिल मिशारा, कुसल परेरा, चरिथ अस्लंका (कर्णधार), कामिंदू मेंडिस, दासुन शनाका, वानिंदू हसरंगा, मथिशा पाथिराना, दुष्मंथा फर्नांडो, नुवान तुषारा
हेही वाचा :