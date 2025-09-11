11 वर्षांनी दोन्ही संघ येणार आमनेसामने; कोण जिंकणार निर्णायक मॅच?
आशिया कपच्या तिसऱ्या सामन्यात आज बांगलादेश आणि हाँगकाँग एकमेकांसमोर येणार आहेत. दोन्ही संघांत 11 वर्षांनंतर क्रिकेटचा सामना खेळवला जाईल.
Published : September 11, 2025 at 2:52 PM IST
अबुधाबी BAN vs HKC 3rd Match Live : आशिया कपच्या तिसऱ्या सामन्यात आज ग्रुप बी मध्ये बांगलादेश आणि हाँगकाँग एकमेकांसमोर येणार आहेत. हा सामना आज रात्री 8 वाजता अबुधाबी येथील झायेद क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जाईल. या सामन्यात बांगलादेशचं नेतृत्व लिटन दास करणार आहे, तर हाँगकाँगची कमान यासिम मुर्तझाच्या खांद्यावर असेल. हाँगकाँगचा हा स्पर्धेतील दुसरा सामना आहे तर बांगलादेश आपला पहिला सामना खेळे. सुपर फोरच्या फेरीत जाण्यासाठी हाँगकाँगला या सामन्यात विजय मिळवणं आवश्यक असेल.
Match 3 ⚔️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 11, 2025
Bangladesh get ready to open their #DPWorldAsiaCup2025 campaign against Hong Kong, China! 🥊#BANvHK #ACC pic.twitter.com/36XaztXkYQ
बांगलादेशचा 11 वर्षांपूर्वी पराभव : टी-20 आंतरराष्ट्रीय क्रिकेटमध्ये बांगलादेश आणि हाँगकाँग यांच्यात फक्त एकच सामना खेळला गेला आहे. हा सामना 11 वर्षांपूर्वी 2014 मध्ये झाला होता, तेव्हा हाँगकाँग संघानं बांगलादेशचा 2 विकेट्सनं पराभव केला होता. त्या सामन्यात बांगलादेश संघ प्रथम फलंदाजी करताना फक्त 108 धावांवर ऑलआउट झाला होता. शकिब अल हसननं संघासाठी सर्वाधिक 34 धावांची खेळी केली. त्याच्यामुळंच संघानं 100 धावांचा टप्पा ओलांडला. अन्यथा संघाची स्थिती आणखी वाईट होऊ शकली असती. हाँगकाँगसाठी नदीम अहमदनं सर्वाधिक चार विकेट्स घेतल्या. याशिवाय निजाकत खानने तीन विकेट घेतल्या. या दोन गोलंदाजांमुळे बांगलादेश संघ मोठा धावसंख्या उभारु शकला नव्हता आणि संघ कमी धावसंख्येवर सर्वबाद झाला.
Settling in, gearing up 🌍💪 Team Bangladesh is getting used to the conditions in the UAE 🏏#AsiaCup2025 #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever pic.twitter.com/Su2GqIhvGh— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 10, 2025
दोन्ही संघांकडे स्टार खेळाडू : आता 11 वर्षांनी बांगलादेश आणि हाँगकाँग संघांमध्ये टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला जाणार आहे. आता दोन्ही संघांच्या संघात खूप बदल झाला आहे. बांगलादेशकडे लिटन दास, तौहीद हृदय, मुस्तफिजूर रहमानसारखे खेळाडू आहेत. दुसरीकडे, बाबर हयात आणि झीशान अलीसारखे खेळाडू हाँगकाँग संघासाठी जोरदार कामगिरी करत आहेत. अशा परिस्थितीत, दोन्ही संघांमध्ये एक रोमांचक सामना होणे अपेक्षित आहे.
खेळपट्टी आणि हवामान कसं असेल : अबुधाबी स्टेडियमची खेळपट्टी फलंदाज आणि गोलंदाज दोघांसाठीही उपयुक्त आहे. इथं आशिया कप स्पर्धेच्या पहिल्या सामन्यात मोठी धावसंख्या उभारताना दिसली आणि विकेटही लागोपाठ पडल्या. पहिल्या सामन्यात अफगाणिस्ताननं हाँगकाँगसमोर 189 धावांचं लक्ष्य ठेवलं होतं. या सामन्यात दवही लवकर पडला, ज्यामुळं दुसऱ्या डावात गोलंदाजांना अडचणी आल्या. तसंच येथील हवामानाबद्दल बोलायचं झालं तर हवामान उष्ण असेल, दिवसा तापमान 40 अंश सेल्सिअसच्या आसपास पोहोचेल आणि सामना सुरु झाल्यानंतर तापमान फारसं कमी होणार नाही. अशा परिस्थितीत सामन्याच्या सुरुवातीला खेळाडूंना खूप उष्णतेचा सामना करावा लागेल.
Bangladesh 🆚 Hong Kong, China | Match 3 | Asia Cup 2025— Bangladesh Cricket (@BCBtigers) September 11, 2025
11 September 2025 | 8:30 PM | Sheikh Zayed Stadium, Abu Dhabi#AsiaCup2025 #Bangladesh #TheTigers #BCB #Cricket #AsiaCup #Cricket #TigersForever pic.twitter.com/90apTgW2J0
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
बांगलादेश : तन्जीद हसन, परवेझ हुसेन इमॉन, लिटन दास (कर्णधार आणि यष्टिरक्षक), तौहिद हृदयॉय, शमीम हुसेन, जकार अली, महेदी हसन, तन्जीम हसन, रिशाद हुसेन, तस्कीन अहमद, मुस्तफिजुर रहमान.
हाँगकाँग : झीशान अली (यष्टिरक्षक), अंशी रथ, बाबर हयात, निजाकत खान, कल्हण छल्लू, किंचिन शाह, यासिम मुर्तझा (कर्णधार), ऐजाज खान, आयुष शुक्ला, अतिक इक्बाल, एहसान खान.
हेही वाचा :