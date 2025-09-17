श्वास रोखून धरायला लावणाऱ्या सामन्यात बांगलादेशचा विजय; ग्रुप-बी मधील सुपर-4 फेरीचं समीकरण रंगतदार
आशिया चषकातील नवव्या सामन्यात बांगलादेश क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा अटीतटीच्या सामन्यात पराभव केला.
Published : September 17, 2025 at 12:23 AM IST
अबुधाबी AFG Beat BAN in Asia Cup : आशिया चषकातील नववा सामना अफगाणिस्तान आणि बांगलादेश क्रिकेट संघात येथील शेख जायेद क्रिकेट स्टेडियमवर खेळवण्यात आला. श्वास रोखून धरणायला लावणाऱ्या या सामन्यात बांगलादेश संघानं 8 धावांनी विजय मिळवला. बांगलादेशच्या विजयासह ग्रुप-बी मधील सुपर-4 फेरीसाठीचं समीकरण आता आणखी रंगतदार झालं असून 18 तारखेला होणारा श्रीलंका विरुद्ध अफगाणिस्तान सामना अत्यंत महत्त्वपूर्ण ठरणार आहे. त्या सामन्याच्या निकालावर ग्रुप-बी मधील सुपर-4 फेरीचे संघ ठरणार आहेत.
बांगलादेशची आव्हानात्मक मजल : या सामन्यात बांगलादेशचा कर्णधार लिटन दास यानं नाणेफेकीचा कौल जिंकत प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्याचा हा निर्णय संघाच्या फलंदाजांनी बऱ्यापैकी सार्थ ठरवला. कारण बांगलादेश संघानं निर्धारित 20 षटकात 5 बाद 154 धावा उभारल्या. संघाकडून सलामीवीर तंझीद हसननं दमदार अर्धशतक झळकावलं. त्यानं 31 चेंडूत 4 चौकार आणि 3 षटकारांसह 52 धावांची खेळी केली. त्याच्याशिवाय सैफ हसन (30) आणि तोहिद ह्रिदोय (26) यांनीही छोटेखानी उपयुक्त खेळी करत संघाला आव्हानात्मक धावसंख्येपर्यंत पोहोचवलं. गोलंदाजीत अफगाणिस्तानकडून फिरकीपटू नूर अहमद आणि रशीद खान यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या तर अष्टपैलू आजमतुल्ला ओमरझाईनं 1 विकेट घेतली.
एकाही अफगाण फलंदाजाची मोठी खेळी नाही : बांगलादेशनं दिलेल्या 155 धावांचा पाठलाग करायला आलेल्या अफगाणिस्तानची सुरुवात अत्यंत खराब झाली. डावाच्या पहिल्याच चेंडूवर सलामीवीर सेदीकउल्ला अटल शून्यावर बाद झाला. मात्र त्यानंतर मध्य फळीतील फलंदाजांनी संघाला सामना जिंकून देण्याचा प्रयत्न केला. तरीही संघाकडून एकाही फलंदाजाला शेवटपर्यंत खेळपट्टीवर राहून मोठी खेळी न केल्याने संघाचा पराभव झाला. परिणामी अफगाणिस्तान संघ 20 षटकांत 146 धावांवर मर्यादित राहिला. संघाकडून रहमानउल्लाह गुरबाजनं सर्वाधिक 35 धावा केल्या तर आजमतुल्ला ओमरझाई (30) आणि कर्णधार रशीद खान (20) यांनीही संघाला विजय मिळवून देण्याचा प्रयत्न केला मात्र त्यांचे प्रयत्न अपुरे पडले. गोलंदाजीत बांगलादेशकडून वेगवान गोलंदाज मुस्तफाजूर रहमाननं सर्वाधिक 3 तर रिषभ हुसेन, तस्किन अहमद आणि नसून अहमद यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.