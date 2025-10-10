IND vs WI मालिकेत चार खेळाडू राहिले बेंचवर; कर्णधारानं दिली नाही संधी
वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन कसोटी सामन्यांच्या मालिकेत, चार भारतीय खेळाडू आहेत ज्यांना एकाही सामन्यात खेळण्याची संधी मिळाली नाही.
Published : October 10, 2025 at 10:36 AM IST
नवी दिल्ली IND vs WI 2nd Test : भारत आणि वेस्ट इंडिज क्रिकेट संघातील दुसरा कसोटी सामना दिल्लीतील अरुण जेटली क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला जात आहे. भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं या सामन्यात नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. त्यानं पहिल्या कसोटीप्रमाणेच प्लेइंग इलेव्हन कायम ठेवली. परिणामी नारायण जगदीसन, देवदत्त पडिकल, प्रसिद्ध कृष्णा आणि अक्षर पटेल वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या संपूर्ण कसोटी मालिकेत बेंचवर बसून राहिले आणि एकही संधी मिळाली नाही.
🚨 Toss 🚨#TeamIndia won the toss and elected to bat.— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Updates ▶ https://t.co/GYLslRzj4G#INDvWI | @IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/A3KoVrucmM
अक्षर पटेलला एक संधी मिळाली नाही : वेस्ट इंडिजविरुद्धच्या दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये, कर्णधार शुभमन गिलनं तीन फिरकीपटूंचा समावेश केला, कुलदीप यादव, रवींद्र जडेजा आणि वॉशिंग्टन सुंदर. यामुळं अक्षर पटेलला प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर राहावं लागलं. अक्षर हा गोलंदाजी आणि खालच्या क्रमाने स्फोटक फलंदाजी करण्यात माहिर असला तरी, त्यानं आतापर्यंत टीम इंडियासाठी 55 कसोटी विकेट्स घेतल्या आहेत. तसंच दोन्ही कसोटी सामन्यांमध्ये साई सुदर्शनच्या फलंदाजीवर संघ व्यवस्थापनानं विश्वास व्यक्त केला आहे. यामुळं देवदत्त पडिकल आणि एन जगदीसन यांना प्लेइंग इलेव्हनमधून बाहेर ठेवण्यात आलं. तर जसप्रीत बुमराह आणि मोहम्मद सिराज यांचा समावेश प्लेइंग इलेव्हनमध्ये असल्यानं प्रसिद्ध कृष्णाला वगळण्यात आलं.
An unchanged Playing XI for the 2nd #INDvWI Test 👍— BCCI (@BCCI) October 10, 2025
Updates ▶ https://t.co/GYLslRyLf8@IDFCFIRSTBank pic.twitter.com/dvwmNBYXGx
भारतीय कर्णधार शुभमन गिल काय म्हणाला : भारतीय कर्णधार शुभमन गिलनं नाणेफेकीच्या वेळी सांगितलं की पहिल्या दोन दिवशी फलंदाजीसाठी विकेट चांगली दिसत होती. आमच्या कामगिरीची पुनरावृत्ती करणं आणि तोच उत्साह कायम ठेवणं आमच्यासाठी महत्त्वाचं आहे. आम्ही अनेकदा याबद्दल बोलतो आणि या कसोटी सामन्यातही आम्ही तेच करण्याचा प्रयत्न करत आहोत. दोन्ही फॉरमॅटमध्ये कर्णधारपदाबद्दल तो म्हणाला, "माझ्यावर आता निश्चितच अधिक जबाबदाऱ्या आहेत. माझं भविष्य खूप रोमांचक आहे."
भारतीय संघाची प्लेइंग इलेव्हन:
यशस्वी जयस्वाल, केएल राहुल, साई सुदर्शन, शुभमन गिल (कर्णधार), ध्रुव जुरेल (यष्टीरक्षक), रवींद्र जडेजा, वॉशिंग्टन सुंदर, नितीश कुमार रेड्डी, कुलदीप यादव, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज.
