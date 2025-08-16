सिडनी Bob Simpson Death : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटमधून एक दुःखद बातमी आली आहे. संघाचे माजी कर्णधार बॉब सिम्पसन यांचं 16 ऑगस्ट (शनिवार) रोजी सिडनी इथं निधन झालं. सिम्पसन 89 वर्षांचे होते. खेळाडू, कर्णधार आणि प्रशिक्षक या तिन्ही भूमिकांमध्ये सिम्पसन यांचं योगदान उत्कृष्ट होतं. ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटला कठीण काळातून बाहेर काढणाऱ्या आणि त्यांना जागतिक दर्जाचा संघ बनवणाऱ्या क्रिकेटपटूंमध्ये सिम्पसनची गणना केली जाते.
An legendary player, captain and coach, Bob Simpson has left a lasting legacy on Australian cricket https://t.co/nwQ3S7OlxK pic.twitter.com/CHBP9HBj2t— cricket.com.au (@cricketcomau) August 16, 2025
कशी होती क्रिकेट कारकिर्द : बॉब सिम्पसन यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी 62 कसोटी सामन्यांमध्ये 46.81 च्या सरासरीनं 4869 धावा केल्या, ज्यामध्ये 10 शतकं आणि 27 अर्धशतकांचा समावेश होता. 1964 मध्ये मँचेस्टर कसोटी सामन्यात सिम्पसन यांनी इंग्लंडविरुद्ध 311 धावांची खेळी केली. ही अॅशेसच्या इतिहासातील सर्वोत्तम खेळी मानली जाते. सिम्पसन यांनी ऑस्ट्रेलियासाठी दोन वनडे सामने देखील खेळले, ज्यात त्यांनी 36 धावा केल्या. सिम्पसन एक उत्कृष्ट स्लिप फिल्डर आणि उपयुक्त लेग स्पिनर देखील होते. सिम्पसन यांनी कसोटीत 71 आणि वनडे सामन्यात 2 बळी घेतले.
41 व्या वर्षी केलं संघाचं नेतृत्व : 1968 मध्ये बॉब सिम्पसन निवृत्त झाले, परंतु केरी पॅकर वर्ल्ड सिरीज दरम्यान ते ऑस्ट्रेलियन संघाची धुरा सांभाळण्यासाठी मैदानात परतले आणि 41 व्या वर्षी संघाचं नेतृत्वही केलं. बॉब सिम्पसन यांनी डिसेंबर 1957 मध्ये जोहान्सबर्ग इथं दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध ऑस्ट्रेलियासाठी पदार्पण कसोटी सामना खेळला. त्यांनी एप्रिल 1978 मध्ये किंग्स्टन इथं वेस्ट इंडिजविरुद्ध शेवटचा कसोटी सामना खेळला, जो त्यांच्या आंतरराष्ट्रीय कारकिर्दीतील शेवटचा सामना होता.
कर्णधारपद आणि प्रशिक्षणातही केली कामगिरी : बॉब सिम्पसन यांनी 39 कसोटी सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघाचं नेतृत्व केलं. यात कांगारु संघानं 12 कसोटी सामने जिंकले आणि तेवढेच सामने गमावले. सिम्पसनच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियानं 15 कसोटी सामने अनिर्णित ठेवले. सिम्पसनच्या नेतृत्वाखाली ऑस्ट्रेलियानं दोन वनडे सामने खेळले, ज्यामध्ये त्यांनी एक जिंकला आणि एक गमावला.
अनेक पुरस्कारांनी सन्मान : 1965 मध्ये बॉब सिम्पसन यांची विस्डेन क्रिकेटर ऑफ द इयर म्हणून निवड झाली. नंतर त्यांना आयसीसी हॉल ऑफ फेम आणि ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटच्या हॉल ऑफ फेममध्ये समाविष्ट करण्यात आलं. संघाला तुटण्यापासून वाचवणारे आणि विजयाच्या मार्गावर नेणारे क्रिकेटपटू आणि प्रशिक्षक म्हणून सिम्पसन नेहमीच लक्षात राहतील.
