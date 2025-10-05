35 सिक्सर, 141 चेंडूत 314 धावा... ऑस्ट्रेलियन फलंदाजानं 50 ओव्हरच्या सामन्यात ठोकलं त्रिशतक
ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू हरजस सिंगनं 50 षटकांच्या सामन्यात त्रिशतक केलं. यामुळं वनडे क्रिकेटमध्ये नवा विक्रम प्रस्थापित झालाय.
Published : October 5, 2025 at 10:32 AM IST
मुंबई Triple Century in One Day Cricket : ऑस्ट्रेलियन क्रिकेटपटू हरजस सिंगनं तिथं सुरु असलेल्या न्यू साउथ वेल्स प्रीमियर क्रिकेट स्पर्धेत खळबळ उडवून दिली. हरजसच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं त्यानं 50 षटकांच्या सामन्यात त्रिशतक केलं. त्यानं फलंदाजी करताना 141 चेंडूंचा सामना केला आणि एकूण 35 षटकार मारले. हरजस सिंगनं शनिवारी सिडनीविरुद्धच्या वेस्टर्न सबर्ब्स सामन्याच्या दुसऱ्या फेरीत ही ऐतिहासिक कामगिरी केली.
चौकार-षटकारांचा वर्षाव : संघाचे सलामीवीर निकोलस कटलर आणि जोशुआ क्लार्क यांच्यात 70 धावांची सलामी भागीदारी झाल्यानंतर तिसऱ्या क्रमांकावर 20 वर्षीय हरजस सिंग फलंदाजीला आला. पहिल्या काही चेंडूंवर स्थिरावल्यानंतर हरजसनं चौकार आणि षटकारांचा वर्षाव केला. हरजसनं प्रथम 33 चेंडूत अर्धशतक पूर्ण केलं. अर्धशतक पूर्ण केल्यानंतर तो काही काळ मंदावला, परंतु नंतर 74 चेंडूत शतक पूर्ण केल्यानंतर जणू काही त्यानं मैदानात चौकार-षटकारांचा पाऊसच पाडला.
35 षटकार आणि 12 चौकारांसह विक्रमी खेळी : हरजस सिंगनं 314 धावांच्या खेळीत 35 षटकार आणि 12 चौकार मारले. परिणामी त्यानं केवळ षटकार-चौकारांच्या मदतीनं 252 धावा केल्या. हरजसची स्फोटक फलंदाजीचा अंदाज त्याच्या दुसऱ्या शतकावरुन काढता येतो 74 चेंडूत शतक केल्यानंतर त्याचं तिसरं शतक 132 चेंडूत झालं. तो शेवटच्या षटकात 314 धावांवर बाद झाला. अशाप्रकारे, हरजसच्या स्फोटक फलंदाजीमुळं वेस्टर्न सबर्ब्सनं 50 षटकांत 5 बाद 483 धावांची मोठी धावसंख्या उभारली.
19 वर्षांखालील विश्वचषकात खेळला हजरस : हरजस ऑस्ट्रेलियासाठी 19 वर्षांखालील विश्वचषकात खेळला आहे. 2024 च्या 19 वर्षांखालील विश्वचषकाच्या अंतिम सामन्यात, हरजसनं भारताविरुद्धच्या विजयात सर्वाधिक 55 धावा केल्या होत्या. हरजस सध्या वरिष्ठ संघात स्थान मिळविण्यासाठी प्रयत्नशील आहे. लिस्ट ए क्रिकेटमध्ये ऐतिहासिक त्रिशतक झळकावल्यानंतर, हरजस म्हणाला, "मी काल माझ्या आईला विचारलं, 'जर मी शतक केलं तर तू मला तुझी गाडी चालवू देशील का?' तिनं मला गप्प राहण्यास सांगितले. खरं सांगायचं तर, आज फक्त 100 धावा केल्याबद्दल मी आनंदी होतो."
