412/10... विश्वविजेत्यांनी टीम इंडियाविरुद्ध 300 चेंडूत उभारला धावांचा हिमालय
भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघांमधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जात आहे.
Published : September 20, 2025 at 5:28 PM IST
नवी दिल्ली INDW vs AUSW 3rd ODI : भारत आणि ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघांमधील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा आणि शेवटचा सामना दिल्लीतील अरुण जेटली स्टेडियमवर खेळला जात आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियन महिला संघाची कर्णधार एलिसा हिलीनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. तिचा हा निर्णय संघाच्या फलंदाजांनी सार्थ ठरवला. कारण संघानं 47.5 षटकांत सर्वबाद 412 धावा उभारल्या. आता टीम इंडियाला हा सामना आणि मालिका जिंकण्यासाठी 413 धावांचा डोंगर सर करावं लागणार आहे.
भारताला विक्रमी धावांचं लक्ष्य : या सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना कांगारु संघानं दमदार फलंदाजी केली. संघानं 47.5 षटकांत सर्वबाद 412 धावा केल्या. आता भारतीय संघाला हा सामना जिंकायचा असल्याचं विक्रमी धावांचा पाठलाग करावा लागणार आहे. यापुर्वी भारतीय महिला संघानं वनडेमध्ये सर्वाधिक 266 धावांचा यशस्वी पाठलाग केला होता. 2021 मध्ये ऑस्ट्रेलिया संघाविरुद्धच त्यांना हा कारनामा केला होता. आता त्यांना पुन्हा ऑस्ट्रेलियाविरुद्धच इतिहास रचण्याची संधी आहे. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाकडून बेथ मूनीनं शानदार शतक झळकावत सर्वाधिक 138 धावा केल्या. तिच्याशिवाय जॉर्जिया वॉल (81) आणि एलिस पेरी (68) यांनीही चांगली फलंदाजी केली. तर गोलंदाजीत भारताकडून अरुंधती रेड्डीनं सर्वाधिक 3 तर रेणुका सिंग आणि दीप्ती शर्मा यांनी प्रत्येकी 2-2 विकेट घेतल्या.
भारतीय संघात कोणताही बदल नाही : मागील सामन्यात संघाच्या पराभवानंतर तिच्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये दोन महत्त्वाचे बदल केले. दरम्यान, एकदिवसीय विश्वचषकापूर्वी शेवटचा सामना खेळणाऱ्या भारतीय महिला संघाने आपल्या प्लेइंग इलेव्हनमध्ये कोणताही बदल केलेला नाही. भारतीय सलामीवीर स्मृती मंधाना या मालिकेत उत्कृष्ट फॉर्ममध्ये आहे. तिनं पहिल्या सामन्यात अर्धशतक झळकावलं त्यानंतर दुसऱ्या सामन्यात शानदार शतक झळकावलं, जे तिचं 12वं वनडे शतक आहे. तिनं पहिल्या सामन्यात 58 धावा आणि दुसऱ्या सामन्यात 117 धावा केल्या. आता या सामन्यात तिच्याकडून अशाच कामगिरीची संघाला अपेक्षा असेल.
भारतासाठी या सामन्यात विजय महत्त्वाचा : आयसीसी महिला वनडे विश्वचषक 30 सप्टेंबर 2025 पासून सुरु होत आहे. ही स्पर्धा भारत आणि श्रीलंकेत खेळवली जाणार आहे. म्हणूनच सर्वांच्या नजरा भारतीय संघावर आहेत. हरमनप्रीत आणि संघ मोठ्या स्पर्धेपूर्वी आत्मविश्वासाची कमतरता भासू नये याची खात्री करण्याचा प्रयत्न करतील. ऑस्ट्रेलिया आणि भारतानं तीन सामन्यांच्या या वनडे मालिकेत प्रत्येकी एक सामना जिंकला आहे. आज मालिकेचा शेवटचा सामना आहे आणि दोन्ही संघ जिंकण्यासाठी प्रयत्नशील असतील. जर भारताला विश्वचषकासाठी दावा करायचा असेल तर त्यांना जगातील सर्वात यशस्वी महिला संघ ऑस्ट्रेलियाला पराभूत करावंच लागेल.
