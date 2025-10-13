330 धावा करुनही सामना गमावला; विश्वचषकात टीम इंडियाचा सलग दुसरा पराभव
महिला विश्वचषक 2025 चा 13वा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात विशाखापट्टणम येथील एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. ऑस्ट्रेलियानं हा सामना 3 विकेट्सनं जिंकला.
Published : October 13, 2025 at 9:35 AM IST
विशाखापट्टणम AUSW Beat INDW in World Cup : महिला विश्वचषक 2025 मध्ये रविवारी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजय नोंदवला. कर्णधार एलिसा हिलीच्या 142 धावांमुळं ऑस्ट्रेलियानं भारताचं 331 धावांचं लक्ष्य 49 षटकांत 7 गडी गमावून पूर्ण केलं. विशेष म्हणजे महिला वनडे क्रिकेट इतिहासातील हा धावांचा सर्वोच्च पाठलाग आहे.
Alyssa Healy's masterclass against India continued the Australian juggernaut in #CWC25 👊— ICC (@ICC) October 12, 2025
She is the @aramco POTM for her match-winning ton ⚡ pic.twitter.com/BsI8VvsJSk
कर्णधार हिलीची शतकी खेळी : एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला भारताकडून 331 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. ऑस्ट्रेलियाच्या डावाच्या सुरुवातीपूर्वी हे लक्ष्य कठीण वाटत होतं. यापूर्वी कधीही इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात आला नव्हता, परंतु ऑस्ट्रेलियन कर्णधारानं 142 धावांची संस्मरणीय खेळी खेळली आणि संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. डावाची सुरुवात करताना हिलीनं 107 चेंडूंच्या डावात 3 षटकार आणि 21 चौकार मारले. 265 धावांवर चौथ्या विकेटच्या रुपात ती बाद झाली, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियानं सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. हिली व्यतिरिक्त संघाकडून फोबी लिचफिल्डनं 40, एल्सी पेरीनं 47 आणि अॅशले गार्डनरनं 45 धावा केल्या, ज्यामुळं विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. भारताकडून श्री चरणीनं 3, दीप्ती शर्मानं 2 आणि अमनजोत कौरनं 2 बळी घेतले.
𝐀 #𝐂𝐖𝐂𝟐𝟓 c𝐥𝐚𝐬𝐬𝐢𝐜 🔥— ICC (@ICC) October 12, 2025
Australia hold their nerve against India to pull off the highest-successful chase in Women's ODIs 👏#INDvAUS 📝: https://t.co/ll6vMWzbmi pic.twitter.com/xKFUTBOmDj
स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांची 155 धावांची भागीदारी : तत्पूर्वी, या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 330 धावा केल्या. प्रतिका रावलनं 96 चेंडूत 10 चौकार आणि 1 षटकारासह 75 धावा केल्या, तर मांधना हिनं 66 चेंडूत 3 षटकार आणि 9 चौकारांसह 80 धावा केल्या. या दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी 155 धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर हरलीन देओलनं 38, कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 22, जेमिमा रॉड्रिग्जनं 33 आणि रिचा घोषनं 32 धावा केल्या.
Australia have a habit of successfully chasing down big totals in ODIs 🫡— ICC (@ICC) October 13, 2025
How to watch #CWC25 ➡️ https://t.co/ULC9AuHQ4P pic.twitter.com/cr02f7BCbi
भारताचा सलग दुसरा पराभव : ऑस्ट्रेलियाकडून अॅनाबेल सदरलँडनं 9.5 षटकांत 40 धावा देत 5 बळी घेतले. महिला विश्वचषकाच्या इतिहासात भारताची ही सर्वोच्च धावसंख्या होती. तरीही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या विश्वचषकात भारताचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. भारतीय संघ पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेनंही विशाखापट्टणममध्ये भारताचा पराभव केला होता.
