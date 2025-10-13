ETV Bharat / sports

330 धावा करुनही सामना गमावला; विश्वचषकात टीम इंडियाचा सलग दुसरा पराभव

महिला विश्वचषक 2025 चा 13वा सामना भारत आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात विशाखापट्टणम येथील एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळला गेला. ऑस्ट्रेलियानं हा सामना 3 विकेट्सनं जिंकला.

AUSW Beat INDW in World Cup
भारत विरुद्ध ऑस्ट्रेलिया (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : October 13, 2025 at 9:35 AM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat

विशाखापट्टणम AUSW Beat INDW in World Cup : महिला विश्वचषक 2025 मध्ये रविवारी ऑस्ट्रेलिया महिला क्रिकेट संघानं भारताविरुद्ध ऐतिहासिक विजय नोंदवला. कर्णधार एलिसा हिलीच्या 142 धावांमुळं ऑस्ट्रेलियानं भारताचं 331 धावांचं लक्ष्य 49 षटकांत 7 गडी गमावून पूर्ण केलं. विशेष म्हणजे महिला वनडे क्रिकेट इतिहासातील हा धावांचा सर्वोच्च पाठलाग आहे.

कर्णधार हिलीची शतकी खेळी : एसीए-व्हीडीसीए क्रिकेट स्टेडियमवर खेळल्या गेलेल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला भारताकडून 331 धावांचं लक्ष्य देण्यात आलं होतं. ऑस्ट्रेलियाच्या डावाच्या सुरुवातीपूर्वी हे लक्ष्य कठीण वाटत होतं. यापूर्वी कधीही इतक्या मोठ्या लक्ष्याचा पाठलाग करण्यात आला नव्हता, परंतु ऑस्ट्रेलियन कर्णधारानं 142 धावांची संस्मरणीय खेळी खेळली आणि संघाला ऐतिहासिक विजय मिळवून दिला. डावाची सुरुवात करताना हिलीनं 107 चेंडूंच्या डावात 3 षटकार आणि 21 चौकार मारले. 265 धावांवर चौथ्या विकेटच्या रुपात ती बाद झाली, ज्यामुळं ऑस्ट्रेलियानं सामन्यावर नियंत्रण मिळवले. हिली व्यतिरिक्त संघाकडून फोबी लिचफिल्डनं 40, एल्सी पेरीनं 47 आणि अ‍ॅशले गार्डनरनं 45 धावा केल्या, ज्यामुळं विजयाचा मार्ग मोकळा झाला. भारताकडून श्री चरणीनं 3, दीप्ती शर्मानं 2 आणि अमनजोत कौरनं 2 बळी घेतले.

स्मृती मानधना आणि प्रतिका रावल यांची 155 धावांची भागीदारी : तत्पूर्वी, या सामन्यात नाणेफेक गमावल्यानंतर आणि प्रथम फलंदाजी करताना भारतानं 330 धावा केल्या. प्रतिका रावलनं 96 चेंडूत 10 चौकार आणि 1 षटकारासह 75 धावा केल्या, तर मांधना हिनं 66 चेंडूत 3 षटकार आणि 9 चौकारांसह 80 धावा केल्या. या दोघींनी पहिल्या विकेटसाठी 155 धावांची भागीदारी केली. त्यानंतर हरलीन देओलनं 38, कर्णधार हरमनप्रीत कौरनं 22, जेमिमा रॉड्रिग्जनं 33 आणि रिचा घोषनं 32 धावा केल्या.

भारताचा सलग दुसरा पराभव : ऑस्ट्रेलियाकडून अ‍ॅनाबेल सदरलँडनं 9.5 षटकांत 40 धावा देत 5 बळी घेतले. महिला विश्वचषकाच्या इतिहासात भारताची ही सर्वोच्च धावसंख्या होती. तरीही त्यांना पराभव पत्करावा लागला. या विश्वचषकात भारताचा हा सलग दुसरा पराभव आहे. भारतीय संघ पॉइंट्स टेबलमध्ये तिसऱ्या स्थानावर घसरला आहे. यापूर्वी दक्षिण आफ्रिकेनंही विशाखापट्टणममध्ये भारताचा पराभव केला होता.

हेही वाचा :

  1. दिल्ली कसोटीवरही भारताची मजबूत पकड; दुसऱ्या दिवसअखेर कॅरोबियन संघ 378 धावांनी पिछाडीवर
  2. IND vs WI 2nd Test Day 1: दिल्ली कसोटीच्या पहिल्या दिवशी भारताचं निर्विवाद वर्चस्व; कॅरोबियन गोलंदाजी निष्प्रभ
  3. गोलंदाजी न करताच बुमराहनं केला मोठा कारनामा; रोहित, धोनीसह कोहलीची केली बरोबरी

For All Latest Updates

TAGGED:

AUSW BEAT INDWAUSW BEAT INDW IN WORLD CUPRECORD BREAKING MATCHAUSTRALIA WOMEN BEAT INDIAAUSW BEAT INDW

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

ओप्पो फाइंड X9 सीरिज भारतात नोव्हेंबरमध्ये लाँच होणार; मीडियाटेक डायमेंसिटी 9500 सोबत भागीदारी

मेटाचं इन्स्टाग्राम आणि फेसबुक रील्ससाठी हिंदी डबिंगसह AI फीचर लाँच

सॅमसंगचा दिवाळीपूर्वीच धमाका : भारतात नवीन मिड-रेंज स्मार्टफोन गॅलक्सी M17 5G लाँच; जाणून घ्या, किंमत, वैशिष्ट्ये आणि ऑफर

दिवाळी 2025 तारीख; जाणून घ्या पूजेची वेळ, पद्धत आणि नियम

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.