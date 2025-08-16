'या' मैदानावर पहिल्यांदाच होणार T20I मॅच; 1-1 नं बरोबरीत असलेली मालिका कोण जिंकणार?

केर्न्स AUS vs SA 3rd T20I Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया आणि दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात सुरु असलेल्या तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज शनिवारी केर्न्स इथं होणार आहे. हा सामना जिंकणारा संघ मालिका जिंकेल. या मालिकेतील पहिले दोन सामने डार्विन इथं खेळले गेले. ऑस्ट्रेलियानं पहिला सामना 17 धावांनी जिंकला, त्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेनं दुसरा सामना 53 धावांनी जिंकत बरोबरी साधली. तीन सामन्यांच्या मालिकेत दोन्ही संघ सध्या 1-1 अशा बरोबरीत आहेत.
All heart, all hustle, and all in. 💪🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 15, 2025
The Proteas turned training into a battleground ahead of tomorrow’s T20I series decider against Australia. 🏏🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/fpB3pNentd
निर्णायक सामन्यातून मिचेल ओवेन बाहेर : मालिकेच्या निर्णायक सामन्यापूर्वी ऑस्ट्रेलियाला मोठा धक्का बसला आहे. मिचेल ओवेन या सामन्यात खेळू शकणार नाही. फलंदाजी करताना चेंडू त्याच्या हेल्मेटला लागला. या सामन्यात ऑस्ट्रेलियाला फलंदाजीत टिम डेव्हिड आणि कॅमेरॉन ग्रीनकडून अपेक्षा असतील, तर गोलंदाजीत अॅडम झांपा आणि बेन द्वारशुइस विरोधी संघाच्या फलंदाजांना त्रास देऊ शकतात. दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेकडून डेवाल्ड ब्रेव्हिस आणि रॅसी व्हॅन डर ड्यूसेन यांच्याकडे संघाला मोठ्या धावसंख्येपर्यंत नेण्याची क्षमता आहे, तर गोलंदाजीत क्वेना एमफाका आणि जॉर्ज लिंडे विरोधी संघासाठी घातक ठरु शकतात.
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात 2006 पासून आतापर्यंत 27 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. या काळात ऑस्ट्रेलियन संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. ऑस्ट्रेलियन संघानं 18 सामने जिंकले आहेत. तर दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं फक्त 9 सामने जिंकले आहेत.
High press? Zonal marking? Nah, we call it " slip cordon defence." 😂— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 15, 2025
a little soccer to sharpen reflexes before smashing it in the nets. 💪🇿🇦#WozaNawe pic.twitter.com/Sccu1SlVWg
केर्न्सची खेळपट्टी कशी असेल : केर्न्समधील केझली स्टेडियमवर अद्याप एकही पुरुष टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना खेळला गेलेला नाही, मात्र देशांतर्गत टी-20 सामने या मैदानावर झाले आहेत. चेंडू नवीन असताना खेळपट्टी सहसा वेगवान गोलंदाजांसाठी उपयुक्त असते आणि उष्णकटिबंधीय आर्द्रतेमुळं स्विंग आणि बाउन्स दोन्ही वाढतात. सामना जसजसा पुढं जातो आणि खेळपट्टी झिजते तसतसं फलंदाजी करणं सोपं होतं, तर फिरकीपटू मधल्या षटकांमध्ये महत्त्वाची भूमिका बजावू शकतात.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील तिसरा सामना आज 16 ऑगस्ट रोजी खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2:45 वाजता केर्न्स येथील क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. तर या सामन्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
We’re just a day away from the 3rd and final T20I of the series against Australia! 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 14, 2025
Our Proteas continue to sharpen their skills in preparation for a fierce battle to clinch the series. 🏏⚡ #WozaNawe pic.twitter.com/Nd3bNes9ZA
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा टी-20 सामना कुठं आणि कसा पहायचा?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याचं थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर केलं जाईल.
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, मिशेल मार्श (कर्णधार), कॅमेरॉन ग्रीन, जोश इंगलिस (यष्टिरक्षक), ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड.
दक्षिण आफ्रिका : रायन रिकेलटन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस (यष्टिरक्षक), रॅसी व्हॅन डर ड्यूसेन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एडन मार्कराम (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, नॅंद्रे बर्गर.
