कांगारु घरात सन्मान वाचवण्यात यशस्वी होणार? AUS vs SA यांच्यात होणार शेवटचा सामना; कुठे पाहायचा लाईव्ह? - AUS VS SA 3RD ODI LIVE

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यातील तिसरा आणि निर्णायक सामना आज होत आहे.

AUS vs SA 3rd ODI Live Streaming
कांगारु घरात प्रतिष्ठा राखण्यात यशस्वी होणार (AP Photo)
Published : August 24, 2025 at 1:04 AM IST

Updated : August 24, 2025 at 6:53 AM IST

मॅके AUS vs SA 3rd ODI Live Streaming : ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात 3 सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यातील तिसरा आणि शेवटचा सामना आज 24 ऑगस्ट (रविवार) रोजी मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10 वाजता सुरु होईल. हा सामना जिंकत यजमान ऑस्ट्रेलिया आपली प्रतिष्ठा राखण्याचा प्रयत्न करेल तर दक्षिण आफ्रिका संघ मालिकेत 3-0 असा विजय मिळवण्याचा प्रयत्न करेल.

कांगारुंची फलंदाजी अपयशी : या मालिकेतील दोन्ही सामन्यांमध्ये ऑस्ट्रेलियन संघ कुठंही स्पर्धात्मक दिसत नव्हता. पहिल्या सामन्यात 98 धावांनी आणि दुसऱ्या सामन्यात 84 धावांनी झालेल्या पराभवामुळं संघाची कामगिरी खराब आहे हे स्पष्ट झालं. आता मिशेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील कांगारु संघ शेवटचा वनडे सामना जिंकत मालिकेचा विजयी समारोप करण्याचा प्रयत्न करेल.

क्लीन स्वीप करण्याचा आफ्रिकेचा प्रयत्न : दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेचा कर्णधार टेम्बा बावुमा शेवटच्या सामन्यात पुनरागमन करु शकतो. दुसऱ्या सामन्यात, हॅमस्ट्रिंगशी संबंधित वर्कलोड व्यवस्थापनामुळं त्यानं विश्रांती घेतली होता. आता या निर्णायक सामन्यात, तो ऑस्ट्रेलियाला क्लीन स्वीप करण्याच्या उद्देशानं त्याच्या संघाचं नेतृत्व करेल. हा सामना जिंकत आफ्रिकन संघ कांगारुंना क्लीन स्वीप करण्याचा प्रयत्न करेल.

दुसऱ्या वनडेत काय झालं : मालिकेतील दुसऱ्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेचा कार्यवाहक कर्णधार एडेन मार्करामनं नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. नाणेफेक जिंकल्यानंतर दक्षिण आफ्रिकेचा संपूर्ण संघ प्रथम फलंदाजीसाठी उतरला आणि 49.1 षटकांत 277 धावांवर सर्वबाद झाला. ऑस्ट्रेलियाच्या संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी 50 षटकांत 278 धावा करायच्या होत्या. लक्ष्याचा पाठलाग करण्यासाठी उतरलेल्या ऑस्ट्रेलियाचा संपूर्ण संघ 37.4 षटकांत केवळ 193 धावांवर सर्वबाद झाला.

दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 112 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यापैकी ऑस्ट्रेलियानं 51 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 57 वेळा विजय मिळवला आहे. एक सामना अनिर्णीत राहिला आणि तीन सामने बरोबरीत सुटले आहेत.

मॅके मैदानाची खेळपट्टी कशी असेल : या मैदानाची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उपयुक्त मानली जाते. येथील सीमारेषा लहान आहेत, ज्यामुळं फिरकीपटूंनाही मदत होऊ शकते. संपूर्ण सामन्यात खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल राहील. या खेळपट्टीवरील उसळी सारखीच राहते, ज्यामुळं शॉट्स खेळणं सोपं होतं. हे मैदान स्ट्रोक प्लेसाठी अनुकूल आहे आणि फलंदाजांना चांगल्या धावा काढण्यास मदत करते. खेळाच्या उत्तरार्धात, ही खेळपट्टी गोलंदाजांना, विशेषतः फिरकीपटूंना मदत करते. सामन्याच्या दिवशी मॅकेमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. पावसाची शक्यता जवळजवळ नगण्य आहे, ज्यामुळं संपूर्ण सामना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय खेळला जाण्याची शक्यता आहे.

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा वनडे सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील तिसरा सामना आज 24 ऑगस्ट रोजी खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना मैदानावर खेळला जाईल. तर या सामन्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसरा वनडे सामना कुठं आणि कसा पहायचा?

ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील तिसऱ्या वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर केलं जाईल.

दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :

ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, मिच मार्श (कर्णधार), मार्नस लाबुशेन, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), अॅलेक्स केरी, आरोन हार्डी/कूपर कॉनोली, बेन द्वारशियस, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड

दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्कराम, रायन रिकेलटन (यष्टीरक्षक), टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्झके, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रुविस, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी

