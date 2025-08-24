मॅके AUS vs SA 3rd ODI : पहिल्या दोन वनडे सामन्यांमध्ये दारुण पराभव पत्करल्यानंतर ऑस्ट्रेलियन क्रिकेट संघ आता मालिकेतील तिसऱ्या आणि शेवटच्या वनडे सामन्यात दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध खेळण्यासाठी सज्ज झाला आहे. हा सामना आज रविवार 24 ऑगस्ट रोजी मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना इथं खेळला जाईल. या मालिकेत आतापर्यंत ऑस्ट्रेलियन संघ पूर्णपणे संघर्ष करताना दिसत आहे. पहिल्या सामन्यात त्यांना 98 धावांनी आणि दुसऱ्या सामन्यात 84 धावांनी पराभव पत्करावा लागला. आता मिचेल मार्शच्या नेतृत्वाखालील कांगारु संघ शेवटचा सामना जिंकून मालिकेचा सन्मानजनक शेवट करण्याचा प्रयत्न करेल.
It’s the third and final ODI of the series, and the last clash of the Australian tour! 🏏🇿🇦— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 23, 2025
The Proteas will be looking to finish on a high as they pursue a series clean sweep. 💪🔥
Don’t miss a moment of the action, live on SuperSport! 📺✨ #WozaNawe pic.twitter.com/oOmP0Csvjy
टेम्बा बावुमा संघात परतणार का? : या मालिकेत दक्षिण आफ्रिकेच्या संघाचं मनोबल खूप उंचावलं आहे. संघाचा कर्णधार टेम्बा बावुमा दुसऱ्या वनडे सामन्यात हॅमस्ट्रिंगच्या समस्या आणि वर्कलोड व्यवस्थापनामुळं बाहेर पडला होता. तो तिसऱ्या सामन्यात परतून आपल्या संघाचं नेतृत्व करेल अशी अपेक्षा आहे. दक्षिण आफ्रिकेचं ध्येय हा सामना जिंकून ऑस्ट्रेलियाला क्लीन स्वीप करण्याचं असेल. सातत्यपूर्ण विजयासह, ते मालिका 3-0 नं जिंकून जगात कुठंही जिंकण्यास सक्षम आहेत हे देखील सिद्ध करतील. आता क्रिकेट चाहत्यांच्या नजरा शेवटच्या सामन्यात ऑस्ट्रेलिया पुनरागमन करु शकेल का की दक्षिण आफ्रिका हा दौरा संस्मरणीय बनवून क्लीन स्वीप करुन इतिहास रचेल यावर लागल्या आहेत.
मॅके मैदानाची खेळपट्टी कशी असेल : या मैदानाची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उपयुक्त मानली जाते. येथील सीमारेषा लहान आहेत, ज्यामुळं फिरकीपटूं मदत होऊ शकते. संपूर्ण सामन्यात खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल राहील. या खेळपट्टीवरील उसळी सारखीच राहते, ज्यामुळं शॉट्स खेळणं सोपं होतं. हे मैदान स्ट्रोक प्लेसाठी अनुकूल आहे आणि फलंदाजांना चांगल्या धावा काढण्यास मदत करते. खेळाच्या उत्तरार्धात, ही खेळपट्टी गोलंदाजांना, विशेषतः फिरकीपटूंना मदत करते. सामन्याच्या दिवशी मॅके इथं हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. पावसाची शक्यता जवळजवळ नगण्य आहे, ज्यामुळं संपूर्ण सामना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय खेळला जाण्याची शक्यता आहे.
Double delight for the Proteas! 💪🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
Lungi Ngidi and Keshav Maharaj proudly show off their match balls after claiming 5-wicket hauls in back-to-back ODIs against Australia. 🏏🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/vxmMrHUj9T
दोन्ही संघांमधील विक्रम कसा : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यातील पहिला वनडे सामना 1992 मध्ये खेळला गेला होता. तेव्हापासून आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 112 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. यात दक्षिण आफ्रिकेचा संघ वरचढ ठरला आहे. दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं 57 सामने जिंकले आहेत. तर ऑस्ट्रेलियाच्या संघानं फक्त 51 सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी, चार सामन्यांमध्ये कोणताही निकाल लागलेला नाही. या मालिकेत, ऑस्ट्रेलियाचा संघ आपली आकडेवारी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका, तिसऱ्या वनडे सामन्याची माहिती :
- तारीख आणि वेळ : 24 ऑगस्ट; सकाळी 10:00 वाजता (IST)
- स्थळ : ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना, मॅके
- लाईव्ह स्ट्रीमिंग : स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क आणि जिओहॉटस्टार (अॅप आणि वेब)
A phenomenal match-winning performance from Lungi Ngidi! 🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
His brilliant bowling spell earned him Player of the Match honours as the Proteas sealed the series. 💪🇿🇦🏏 #WozaNawe pic.twitter.com/D9jiBfgMnx
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
ऑस्ट्रेलिया : मिचेल मार्श (कर्णधार), ट्रॅव्हिस हेड, कॅमेरॉन ग्रीन, मार्नस लाबुशेन, जोश इंग्लिस, अॅलेक्स केरी, आरोन हार्डी, झेवियर बार्टलेट, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड.
दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्कराम, रायन रिकेलटन, मॅथ्यू ब्रीट्झके, टेम्बा बावुमा, वियान मुल्डर, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रुविस, केशव महाराज, सेनुरन मुथुसामी, लुंगी एनगिडी, नांद्रे बर्गर.
हेही वाचा :