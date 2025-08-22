मॅके AUS vs SA 2nd ODI Live : ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघ यांच्यात तीन सामन्यांची वनडे मालिका सुरु आहे. यातील दुसरा सामना आज 22 ऑगस्ट (शुक्रवार) रोजी मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना इथं खेळला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10 वाजता सुरु होईल. हा सामना जिंकत यजमान ऑस्ट्रेलिया संघ मालिकेत बरोबरी करण्याचा प्रयत्न करेल तर दक्षिण आफ्रिका संघ सामना जिंकत मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न करेल.
It’s Matchday! 🔥🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 21, 2025
After a dominant display in the opening ODI, our Proteas are back for Round 2 with a clear mission: close out the series right here and now! 💪🇿🇦
With all the momentum on our end, don’t miss a single moment as it all goes down live on SuperSport! 📺✨… pic.twitter.com/nS3kM3MJFV
कांगारुंचा पहिल्या सामन्यात पराभव : या मालिकेच्या पहिल्या सामन्यात ऑस्ट्रेलियानं काही चांगली कामगिरी केली, परंतु लक्ष्याचा पाठलाग करताना त्यांची मधल्या फळीची फलंदाजी पूर्णपणे अपयशी ठरली. कर्णधार मिशेल मार्श हा एकमेव खेळाडू होता ज्याला धावा करता आल्या, परंतु उर्वरित फलंदाज त्याला साथ देऊ शकले नाहीत. यामुळंच संघ चांगली सुरुवात असूनही सामन्यातून बाहेर पडला. आता मार्शला आशा असेल की पुढच्या सामन्यात त्याच्या संघाचे खेळाडू जबाबदारी दाखवतील आणि एकत्रित कामगिरी करतील जेणेकरुन ते मालिकेत पुनरागमन करु शकतील.
आफ्रिकेचा मालिका जिंकण्याचा प्रयत्न : दुसरीकडे, दक्षिण आफ्रिकेनं पहिल्या सामन्यात प्रत्येक विभागात उत्कृष्ट कामगिरी दाखवली. टॉप ऑर्डरनं एक मजबूत पाया रचला, ज्याचा फायदा घेत मधल्या फळीनं ऑस्ट्रेलियासमोर आव्हानात्मक धावसंख्या उभारली. गोलंदाजांमध्ये केशव महाराजनं शानदार गोलंदाजी करत पहिल्या वनडे सामन्यात पाच बळी घेतले. या कामगिरीच्या आधारे, दक्षिण आफ्रिकेतील संघ आत्मविश्वासानं भरलेले आहेत आणि आता त्यांचं लक्ष्य पुढील सामना जिंकून मालिका जिंकण्याचं असेल.
It’s almost go time! 🔥🏏— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
Our Proteas have arrived at the Great Barrier Reef Arena, ready for what promises to be an epic second ODI clash. 🇿🇦✨ #WozaNawe pic.twitter.com/a7p8qf9OPr
दोन्ही संघांचा हेड टू हेड रेकॉर्ड कसा : आतापर्यंत दोन्ही संघांमध्ये 111 वनडे सामने खेळले गेले आहेत. त्यापैकी ऑस्ट्रेलियानं 51 सामने जिंकले आहेत, तर दक्षिण आफ्रिकेनं 56 वेळा विजय मिळवला आहे. एक सामना अनिर्णीत राहिला आणि तीन सामने बरोबरीत राहिले आहेत.
मॅके मैदानाची खेळपट्टी कशी असेल : या मैदानाची खेळपट्टी फलंदाजीसाठी उपयुक्त मानली जाते. येथील सीमारेषा लहान आहेत, ज्यामुळं फिरकीपटूंनाही मदत होऊ शकते. संपूर्ण सामन्यात खेळपट्टी फलंदाजांसाठी अनुकूल राहील. या खेळपट्टीवरील उसळी सारखीच राहते, ज्यामुळं शॉट्स खेळणं सोपं होतं. हे मैदान स्ट्रोक प्लेसाठी अनुकूल आहे आणि फलंदाजांना चांगल्या धावा काढण्यास मदत करते. खेळाच्या उत्तरार्धात, ही खेळपट्टी गोलंदाजांना, विशेषतः फिरकीपटूंना मदत करते. सामन्याच्या दिवशी मॅकेमध्ये हवामान स्वच्छ राहण्याची अपेक्षा आहे. पावसाची शक्यता जवळजवळ नगण्य आहे, ज्यामुळं संपूर्ण सामना कोणत्याही व्यत्ययाशिवाय खेळला जाण्याची शक्यता आहे.
Toss Update 🪙— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 22, 2025
🇿🇦 South Africa have won the toss and elected to BAT first.
🔁 Two changes for the Proteas as Subrayen and Bavuma are replaced by de Zorzi and Muthusamy.
Here’s how we line up for today. 🏏#WozaNawe pic.twitter.com/r1GaoCWtQ4
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या वनडे मालिकेतील दुसरा सामना आज 22 ऑगस्ट रोजी खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार सकाळी 10:00 वाजता मॅके येथील ग्रेट बॅरियर रीफ अरेना मैदानावर खेळला जाईल. तर या सामन्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसरा वनडे सामना कुठं आणि कसा पहायचा?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील दुसऱ्या वनडे आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर केलं जाईल.
Three ODI innings and 290 runs. Matthew Breetzke’s explosive start to his international career shows that he’s still hungry for more. 🏏🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 21, 2025
All effort, no quitting, as preparations heat up for the second ODI. 💪🇿🇦 #WozaNawe pic.twitter.com/kjf2k6VHVC
दोन्ही संघांची प्लेइंग 11 :
ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, मिच मार्श (कर्णधार), मार्नस लाबुशेन, कॅमेरॉन ग्रीन, जोश इंग्लिस (यष्टीरक्षक), अॅलेक्स केरी, आरोन हार्डी/कूपर कॉनोली, बेन द्वारशियस, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड
दक्षिण आफ्रिका : एडेन मार्कराम, रायन रिकेलटन (यष्टीरक्षक), टेम्बा बावुमा (कर्णधार), मॅथ्यू ब्रीट्झके, ट्रिस्टन स्टब्स, डेवाल्ड ब्रुविस, वियान मुल्डर, सेनुरन मुथुसामी, केशव महाराज, नांद्रे बर्गर, लुंगी एनगिडी
