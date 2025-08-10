डार्विन AUS vs SA 1st T20I : ऑस्ट्रेलिया राष्ट्रीय क्रिकेट संघ विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका राष्ट्रीय क्रिकेट संघात तीन सामन्यांची टी-20 मालिका खेळवली जाणार आहे. यातील पहिला सामना आज 10 ऑगस्ट (रविवार) रोजी डार्विन येथील मारारा क्रिकेट मैदानावर (AUS vs SA 1st T20I in india) खेळला जाईल. विशेष म्हणजे डार्विनच्या मैदानावर 17 वर्षांनंतर पहिल्यांदाच आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट सामना होत आहे.
Aiden Markram on the eve of battle 🏏🔥— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 9, 2025
Speaking about the challenge of playing in Darwin, our T20 captain acknowledges the testing conditions but backs the Proteas’ preparation and mindset heading into this opening T20I against Australia.🎙#WozaNawe pic.twitter.com/T8PRmYpjxE
कांगारु संघ उत्तम फॉर्ममध्ये : वेस्ट इंडिजला त्यांच्या घरच्या मैदानावर क्लीन स्वीप केल्यानंतर ऑस्ट्रेलिया उत्तम फॉर्ममध्ये आहे. त्यांनी पाचही टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्यांमध्ये यजमानांना सहज पराभूत केलं होतं, त्यापूर्वी त्यांनी रेड-बॉल मालिकेतही वेस्ट इंडिजला व्हाईटवॉश दिला. कॅमेरॉन ग्रीन आणि जोश इंग्लिस यांनी 20 षटकांच्या सामन्यांमध्ये फलंदाजीने चमकदार कामगिरी केली.
आफ्रिकन संघही मजबूत : दुसरीकडे, झिम्बाब्वेविरुद्धच्या कसोटी मालिकेनंतर, दक्षिण आफ्रिकेचा मर्यादित षटकांचा प्रवास अपेक्षेप्रमाणे नव्हता. त्रिकोणी मालिकेत त्यांना न्यूझीलंडकडून तीन वेळा (अंतिम सामन्यासह) पराभव पत्करावा लागला, ज्यामध्ये झिम्बाब्वेचाही समावेश होता. ट्रॅव्हिस हेडच्या पुनरागमनामुळं ऑस्ट्रेलियाची ताकदवान फलंदाजी अधिक मजबूत झाली आहे. टी-20 कर्णधार मिचेल मार्शनं अलीकडेच पुष्टी केली की तो हेडसोबत डावाची सुरुवात करेल. त्याच वेळी, एडेन मार्कराम आणि रायन रिकेल्टन यांच्या पुनरागमनामुळं दक्षिण आफ्रिकेच्या टॉप-ऑर्डर फलंदाजीलाही बळकटी मिळाली आहे.
One Last Push! 💪— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 9, 2025
The Proteas men are wrapping up preparations before the first T20I showdown with Australia tomorrow. 🏏🇿🇦#WozaNawe pic.twitter.com/vSA15dhrch
दोन्ही संघांचा विक्रम कसा : दक्षिण आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलिया यांच्यात आतापर्यंत 25 टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामने खेळले गेले आहेत. यात ऑस्ट्रेलियन संघानं वरचढ कामगिरी केली आहे. ऑस्ट्रेलियन संघानं 17 सामने जिंकले आहेत. तर, दक्षिण आफ्रिकेच्या संघानं फक्त आठ सामने जिंकले आहेत. ऑस्ट्रेलियन भूमीवर दोन्ही संघांमध्ये आतापर्यंत एकूण सात सामने खेळले गेले आहेत. ऑस्ट्रेलियन संघानं पाच सामने जिंकले आहेत. त्याच वेळी, फक्त दोन सामने दक्षिण आफ्रिकेनं जिंकले आहेत. या मालिकेत, दक्षिण आफ्रिकेचा संघ आपली आकडेवारी सुधारण्याचा प्रयत्न करेल. विशेष म्हणजे दोन्ही संघ ऑस्ट्रेलियन भूमीवर 7 वर्षांनी आमनेसामने येत आहेत. शेवटच्या वेळी 2018 मध्यो दोन्ही संघांमध्ये ऑस्ट्रेलियन भूमीवर T20I सामना झाला होता. (AUS vs SA 1st T20I dream 11 prediction)
डार्विन स्टेडियमचं नूतनीकरण : डार्विनचं मारारा क्रिकेट स्टेडियम हे उत्तर ऑस्ट्रेलियातील एक आउटडोअर स्टेडियम आहे. मैदान हिरवंगार आणि सपाट आहे. हे ऑस्ट्रेलियातील काही स्टेडियमपैकी एक आहे जिथं ड्रॉप-इन पिच वापरल्या गेल्या आहेत. हे स्टेडियम काही काळापूर्वीच नूतनीकरण करण्यात आलं आहे आणि आधुनिक स्टँड बसवण्यात आले आहेत.
Tristan Stubbs opens up about his journey with the Proteas 🎙️, the team’s preparation and mindset ahead of the 1st T20I against Australia this Sunday. 🇿🇦🔥 #WozaNawe pic.twitter.com/GDeT9fJPP4— Proteas Men (@ProteasMenCSA) August 8, 2025
17 वर्षांनंतर होणार आंतरराष्ट्रीय सामना : मरारा क्रिकेट स्टेडियमवर दोन कसोटी सामने आणि चार वनडे सामने खेळले गेले आहेत. 2008 मध्ये ऑस्ट्रेलिया आणि बांगलादेश यांच्यात इथं शेवटचा आंतरराष्ट्रीय सामना खेळवला गेला होता, तेव्हा दोन्ही संघांमध्ये एक वनडे सामना खेळवला गेला होता, ज्यामध्ये ऑस्ट्रेलियाने 73 धावांनी विजय मिळवला होता. आता 17 वर्षांनंतर या मैदानावर आंतरराष्ट्रीय सामना खेळवला जाणार आहे, जो येथील पहिलाच टी-20 सामना देखील असेल.
टी-20 मालिकेचं वेळेपत्रक :
- पहिला टी-20 सामना : आज, दुपारी 2:45, मरारा क्रिकेट मैदान, डार्विन
- दुसरा टी-20 सामना : 12 ऑगस्ट 2025, दुपारी 2:45, मरारा क्रिकेट मैदान, डार्विन
- तिसरा टी-20 सामना : 16 ऑगस्ट 2025, दुपारी 2:45, काझालिस स्टेडियम, केर्न्स
International cricket is back in Darwin 🤩— Cricket Australia (@CricketAus) August 7, 2025
Game one on Sunday is a sell out, don’t miss out on game two this Tuesday 🎟️ https://t.co/oDbjMr66XU pic.twitter.com/QBhf49Ciss
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामना कधी आणि कुठं खेळला जाईल?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका क्रिकेट संघातील तीन सामन्यांच्या टी-20 मालिकेतील पहिला सामना आज 10 ऑगस्ट रोजी खेळवला जाईल. हा सामना भारतीय वेळेनुसार दुपारी 2:45 वाजता डार्विन येथील मारारा क्रिकेट मैदानावर खेळला जाईल. तर या सामन्याची नाणेफेक अर्धातास आधी होईल.
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिला टी-20 सामना कुठं (AUS vs SA 1st T20I Live Stream) आणि कसा पहायचा?
ऑस्ट्रेलिया विरुद्ध दक्षिण आफ्रिका यांच्यातील पहिल्या टी-20 आंतरराष्ट्रीय सामन्याचे थेट प्रक्षेपण स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्कवर केलं जाईल. तसंच या सामन्याचं लाईव्ह स्ट्रीमिंग जिओ हॉटस्टारवर केलं जाईल.
International cricket is back in Darwin 🤝— Cricket Australia (@CricketAus) August 4, 2025
Grab your tickets for our Aussie Men’s T20I clash against South Africa in the Top End 🎟️ https://t.co/9IhgYY5bUr pic.twitter.com/Jj6ZV93COf
दोन्ही संघांची संभाव्य प्लेइंग 11 :
ऑस्ट्रेलिया : ट्रॅव्हिस हेड, मिशेल मार्श (कर्णधार), कॅमेरॉन ग्रीन, जोश इंगलिस (यष्टिरक्षक), ग्लेन मॅक्सवेल, मॅथ्यू शॉर्ट, मिशेल ओवेन, बेन द्वारशुइस, नॅथन एलिस, अॅडम झांपा, जोश हेझलवुड.
दक्षिण आफ्रिका : रायन रिकेलटन, लुआन ड्रे प्रिटोरियस (यष्टिरक्षक), रॅसी व्हॅन डर ड्यूसेन, डेवाल्ड ब्रेव्हिस, एडन मार्कराम (कर्णधार), ट्रिस्टन स्टब्स, जॉर्ज लिंडे, कागिसो रबाडा, लुंगी एनगिडी, कॉर्बिन बॉश, नॅंद्रे बर्गर.
