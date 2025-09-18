सचिन-नीरजचा 'थ्रो' हुकला... जागतिक अॅथलेटिक्स भालाफेकमध्ये पदकाची थोडक्यात हुलकावणी
2024 पॅरिस ऑलिंपिकनंतर नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम पहिल्यांदाच जागतिक अॅथलेटिक्स अजिंक्यपदमध्ये भालाफेक स्पर्धेत आमनेसामने आले.
टोकियो Javelin Throw Final : इथं सुरु असलेल्या जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिप 2025 च्या पुरुषांच्या भालाफेक अंतिम फेरीत नीरज चोप्राची कामगिरी फारशी चांगली नव्हती. नीरज चोप्रा आठव्या स्थानावर राहिला. नीरजचा सर्वोत्तम भालाफेक 84.03 मीटर (दुसरा प्रयत्न) होता. नीरज व्यतिरिक्त, सचिन यादवनंही या स्पर्धेत भारतासाठी भाग घेतला. सचिननं चांगली कामगिरी केली आणि तो चौथ्या स्थानावर राहिला. सचिनचा सर्वोत्तम भालाफेक 86.27 मीटर होता, जो त्याचा वैयक्तिक सर्वोत्तम देखील आहे. यात त्रिनिदाद आणि टोबॅगोचा केशॉर्न वॉलकॉट (88.16 मीटर) यानं सुवर्णपदक जिंकलं.
नीरज चोप्राची अंतिम फेरीतील कामगिरी :
- पहिला फेक: 83.65 मीटर
- दुसरा फेक: 84.03 मीटर
- तिसरा फेक: फाऊल
- चौथा फेक: 82.86 मीटर
- पाचवा फेक: फाऊल
सचिन यादवची अंतिम फेरीतील कामगिरी :
- पहिला फेक: 86.27 मीटर
- दुसरा फेक: फाऊल
- तिसरा फेक: 85.71 मीटर
- चौथा फेक: 84.90 मीटर
- पाचवा फेक: 85.96
- सहावा फेक: 80.95
नीरज चोप्रानं पात्रता फेरीत 84.85 मीटर फेकसह त्याच्या गटात तिसरं आणि एकूण सहावं स्थान पटकावलं होतं. नीरजनं पात्रता फेरीत सहजपणे प्रवेश केला. गट-अ मध्ये नीरजनं पहिल्या प्रयत्नात 84.50 मीटर थ्रो फेकला, यासह 84.50 मीटरचा स्वयंचलित पात्रता मार्क ओलांडला.
नीरज आणि अर्शद ऑलिंपिकनंतर पहिल्यांदा आमनेसामने : 2024 पॅरिस ऑलिंपिकनंतर नीरज चोप्रा आणि अर्शद नदीम पहिल्यांदाच आमनेसामने आले. पॅरिस ऑलिंपिकमध्ये अर्शद नदीमनं 92.97 मीटर ब्रेस्टस्ट्रोक थ्रोसह सुवर्णपदक जिंकलं, तर नीरज चोप्रानं 89.45 मीटर थ्रोसह दुसरं स्थान पटकावलं. बुडापेस्टमध्ये झालेल्या गेल्या जागतिक अॅथलेटिक्स चॅम्पियनशिपमध्ये नीरजनं 88.17 मीटर थ्रोसह सुवर्णपदक जिंकलं, तर अर्शद नदीम दुसऱ्या आणि जाकूब वॅडलेच तिसऱ्या स्थानावर राहिले.
सचिन यादवची पात्रता फेरी कशी होती? : सचिन यादवच्या 83.67 मीटर थ्रोनं त्याला गट-अ मध्ये सहावं आणि एकूण दहावं स्थान मिळवून दिलं. ज्यामुळं त्याला अंतिम फेरीत स्थान मिळालं. भारताचे रोहित यादव आणि यशवीर सिंग अंतिम शर्यतीतून बाहेर पडले, एकूण क्रमवारीत अनुक्रमे 28व्या आणि 30व्या स्थानावर राहिले. अँडर्स पीटर्सनं पात्रता फेरीत 89.53 मीटर थ्रोसह अव्वल स्थान पटकावलं होतं.
