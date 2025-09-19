आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीचे सामने निश्चित; वेळापत्रकासह वाचा A टू Z माहिती
आशिया चषकात श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे.
Published : September 19, 2025 at 9:43 AM IST
दुबई Asia Cup Super-4 Matches : संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आशिया चषक अतिशय शानदार पद्धतीनं खेळला जात आहे, ज्यामध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 169 धावा केल्या. त्यानंतर कुसल मेंडिसच्या दमदार अर्धशतकामुळं श्रीलंकेनं लक्ष्य सहज गाठलं. श्रीलंकेनं त्यांचे गट टप्प्यातील तिन्ही सामने जिंकले आहेत.
- India Qualified. ✅— Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2025
- Pakistan Qualified. ✅
- Sri Lanka Qualified. ✅
ASIA CUP IS MOVING INTO THRILLER IN SUPER 4...!!! 🏆 pic.twitter.com/tqVcRSIHoL
कुसल मेंडिसच्या अर्धशतकामुळं विजय : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं स्पर्धेत आपली विजयी लय कायम ठेवत हा सामना सहज 6 विकेट्सनं जिंकला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अफगाणिस्ताननं 20 षटकांत 8 विकेट्स गमावून 169 धावा केल्या. मोहम्मद नबीनं 60 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, तर कर्णधार रशीद खाननं 24 धावा केल्या. गोलंदाजीत श्रीलंकेकडून नुवान तुषारानं सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना कुसल मेंडिसनं 74 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामुळं श्रीलंकेच्या संघाला 18.4 षटकांत लक्ष्य गाठता आलं. 20 सप्टेंबर रोजी सुपर-4 मध्ये श्रीलंका बांगलादेशविरुद्ध खेळेल.
🚨 BIG UPSET IN ASIA CUP 2025 🚨— Johns. (@CricCrazyJohns) September 18, 2025
- AFGHANISTAN IS OUT IN THE GROUP STAGE 🤯 BANGLADESH INTO THE SUPER 4. pic.twitter.com/YqX7BzmNPk
सुपर-4 मधील चार संघ निश्चित : भारत आणि पाकिस्तान यांनी ग्रुप-ए मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. तर श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी ग्रुप-बी मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. सुपर-4 चे सामने आता 20 सप्टेंबरपासून खेळवले जातील. सुपर-4 पॉइंट टेबलमध्ये टॉप दोनमध्ये स्थान मिळवणारे संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील. भारतीय क्रिकेट संघ सुपर-4 फेरीतील आपला पहिला सामना 21 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल. त्यानंतर टीम इंडिया 24 सप्टेंबर रोजी शेजारील बांगलादेशविरुद्ध खेळेल. भारतीय क्रिकेट संघ 26 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेविरुद्ध आपला शेवटचा सुपर-4 सामना खेळेल.
Sri Lanka hold their nerves and go over the line! ✌️— AsianCricketCouncil (@ACCMedia1) September 18, 2025
🧊 in their veins & composure in their demeanor equates to thrilling win and 🇱🇰 + 🇧🇩 advancing to the Super 4!#SLvAFG #DPWorldAsiaCup2025 #ACC pic.twitter.com/E91eUJ7Hga
सुपर-4 म्हणजे काय आणि ते कसं काम करतं? : सुपर-4 फॉरमॅट समजण्यास अगदी सोपं आहे. सुपर-4 मधील प्रत्येक संघ उर्वरित तीन संघांशी एकदा राउंड-रॉबिन स्वरुपात खेळतो, ज्यामध्ये उपांत्य फेरी नसते. सुपर-4 मधील अव्वल दोन संघ 28 सप्टेंबर रोजी दुबई इथं अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. 20 ते 26 सप्टेंबर दरम्यान दुबई आणि अबुधाबी इथं सामने खेळले जातील.
सुपर-4 फरीचं संपूर्ण वेळापत्रक :
- बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका, 20 सप्टेंबर
- भारत विरुद्ध पाकिस्तान, 21 सप्टेंबर
- पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका, 23 सप्टेंबर
- बांगलादेश विरुद्ध भारत, 24 सप्टेंबर
- बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान, 25 सप्टेंबर
- भारत विरुद्ध श्रीलंका, 26 सप्टेंबर
