आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीचे सामने निश्चित; वेळापत्रकासह वाचा A टू Z माहिती

आशिया चषकात श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे.

Asia Cup Super-4 Matches
आशिया चषकातील सुपर-4 फेरीचे सामने निश्चित (ACC X Account)
By ETV Bharat Sports Team

Published : September 19, 2025 at 9:43 AM IST

दुबई Asia Cup Super-4 Matches : संयुक्त अरब अमिरातीमध्ये आशिया चषक अतिशय शानदार पद्धतीनं खेळला जात आहे, ज्यामध्ये श्रीलंकेच्या क्रिकेट संघानं अफगाणिस्तानचा 6 विकेट्सनं पराभव करुन सुपर-4 मध्ये प्रवेश केला आहे. सामन्यात प्रथम फलंदाजी करताना अफगाणिस्ताननं 169 धावा केल्या. त्यानंतर कुसल मेंडिसच्या दमदार अर्धशतकामुळं श्रीलंकेनं लक्ष्य सहज गाठलं. श्रीलंकेनं त्यांचे गट टप्प्यातील तिन्ही सामने जिंकले आहेत.

कुसल मेंडिसच्या अर्धशतकामुळं विजय : अफगाणिस्तानविरुद्धच्या सामन्यात श्रीलंकेच्या संघानं स्पर्धेत आपली विजयी लय कायम ठेवत हा सामना सहज 6 विकेट्सनं जिंकला. नाणेफेक जिंकून प्रथम फलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतल्यानंतर अफगाणिस्ताननं 20 षटकांत 8 विकेट्स गमावून 169 धावा केल्या. मोहम्मद नबीनं 60 धावांची महत्त्वपूर्ण खेळी केली, तर कर्णधार रशीद खाननं 24 धावा केल्या. गोलंदाजीत श्रीलंकेकडून नुवान तुषारानं सर्वाधिक 4 विकेट्स घेतल्या. लक्ष्याचा पाठलाग करताना कुसल मेंडिसनं 74 धावांची शानदार खेळी केली, ज्यामुळं श्रीलंकेच्या संघाला 18.4 षटकांत लक्ष्य गाठता आलं. 20 सप्टेंबर रोजी सुपर-4 मध्ये श्रीलंका बांगलादेशविरुद्ध खेळेल.

सुपर-4 मधील चार संघ निश्चित : भारत आणि पाकिस्तान यांनी ग्रुप-ए मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. तर श्रीलंका आणि बांगलादेश यांनी ग्रुप-बी मधून सुपर-4 साठी पात्रता मिळवली आहे. सुपर-4 चे सामने आता 20 सप्टेंबरपासून खेळवले जातील. सुपर-4 पॉइंट टेबलमध्ये टॉप दोनमध्ये स्थान मिळवणारे संघ अंतिम फेरीसाठी पात्र ठरतील. भारतीय क्रिकेट संघ सुपर-4 फेरीतील आपला पहिला सामना 21 सप्टेंबर रोजी पाकिस्तानविरुद्ध खेळेल. त्यानंतर टीम इंडिया 24 सप्टेंबर रोजी शेजारील बांगलादेशविरुद्ध खेळेल. भारतीय क्रिकेट संघ 26 सप्टेंबर रोजी श्रीलंकेविरुद्ध आपला शेवटचा सुपर-4 सामना खेळेल.

सुपर-4 म्हणजे काय आणि ते कसं काम करतं? : सुपर-4 फॉरमॅट समजण्यास अगदी सोपं आहे. सुपर-4 मधील प्रत्येक संघ उर्वरित तीन संघांशी एकदा राउंड-रॉबिन स्वरुपात खेळतो, ज्यामध्ये उपांत्य फेरी नसते. सुपर-4 मधील अव्वल दोन संघ 28 सप्टेंबर रोजी दुबई इथं अंतिम फेरीत आमनेसामने येतील. 20 ते 26 सप्टेंबर दरम्यान दुबई आणि अबुधाबी इथं सामने खेळले जातील.

सुपर-4 फरीचं संपूर्ण वेळापत्रक :

  • बांगलादेश विरुद्ध श्रीलंका, 20 सप्टेंबर
  • भारत विरुद्ध पाकिस्तान, 21 सप्टेंबर
  • पाकिस्तान विरुद्ध श्रीलंका, 23 सप्टेंबर
  • बांगलादेश विरुद्ध भारत, 24 सप्टेंबर
  • बांगलादेश विरुद्ध पाकिस्तान, 25 सप्टेंबर
  • भारत विरुद्ध श्रीलंका, 26 सप्टेंबर

