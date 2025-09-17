PAK vs UAE सामना होणार की नाही? समोर आली मोठी अपडेट
PAK vs UAE पाकिस्तान आणि यूएई यांच्यातील सामना आता भारतीय वेळेनुसार रात्री ९ वाजता सुरू होणार आहे. एक तास सामना उशिरा सुरू होण्यामागील कारण काय?
Published : September 17, 2025 at 7:57 PM IST
दुबई PAK vs UAE Match : आशिया कप 2025 दरम्यान एक मोठी बातमी समोर आली आहे. स्पर्धेत आज पाकिस्तान आणि संयुक्त अरब अमिराती क्रिकेट संघांमध्ये दहावा सामना खेळवला जाणार आहे. मात्र, हा सामना नियमित वेळेपेक्षा एक तास उशिरानं सुरू होणार आहे.
भारताविरुद्धच्या सामन्यानंतर सुरू झालेल्या हस्तांदोलन वादावरून पाकिस्ताननं सामनाधिकारी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्याची आयसीसीला विनंती केली होती. मात्र आयसीसीनं दुसऱ्यांदा ही मागणी फेटाळून लावल्यानं पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाकडून आशिया चषकातून माघार घेण्याची धमकी देण्यात आली होती. मात्र आता त्यांनी सामना एक तास उशिरा सुरु करण्याची विनंती केली आहे.
आयसीसीनं मागणी फेटाळली : भारताविरुद्धच्या सामन्यादरम्यान हस्तांदोलन वादात त्यांनी भारताची बाजू घेतल्याचा आरोप करत त्यांनी आयसीसी मॅच रेफरी अँडी पायक्रॉफ्ट यांना हटवण्याची मागणी केली होती. आशिया कपमध्ये अँडी पायक्रॉफ्ट यांना मॅच रेफरी पदावरून काढून टाकण्याची विनंती करणारा पाकिस्तान क्रिकेट बोर्डाचा आयसीसीला पाठवलेला दुसरा ईमेलदेखील फेटाळण्यात आला आहे.
नेमका वाद काय : हे लक्षात घेण्यासारखं आहे की भारताकडून पराभव झाल्यापासून पाकिस्तान क्रिकेट संघ आणि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड नाराज आहे. त्या सामन्यात सूर्यकुमार यादवनं नाणेफेकीनंतर पाकिस्तानी कर्णधार सलमान अली आघा याच्याशी हस्तांदोलन केलं नाही. पाकिस्तानला 7 विकेट्सनं हरवल्यानंतर टीम इंडियानं पाकिस्तानी खेळाडूंशी हस्तांदोलन केलं नाही. विजयानंतर कॅप्टन सूर्यकुमार यादव आणि शिवम दुबे मैदानातून थेट ड्रेसिंग रूममध्ये गेले. या दरम्यान, पाकिस्तानी संघ भारतीय खेळाडू मैदानावर येण्याची वाट पाहत राहिला. परंतु टीम इंडियाच्या ड्रेसिंग रूमचा दरवाजा बंद होता. अशाप्रकारे, पाकिस्तानी संघाला प्रचंड अपमान सहन करावा लागला. त्याबाबतचा व्हिडिओ सोशल मीडियावरही व्हायरल झाला.