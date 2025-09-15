ETV Bharat / sports

पाकिस्तान बाहेर? UAE vs Oman मध्ये थेट लढत; ग्रुप-ए मधील नवं समीकरण

भारतीय क्रिकेट संघानं आशिया चषकातील सहाव्या सामन्यात पाकिस्तान संघाचा 7 विकेट्सनं एकतर्फा पराभव केला. यामुळं पाकिस्तानच्या अडचणी वाढल्या आहेत.

Group A Scenario
पाकिस्तान क्रिकेट संघ (AP Photo)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 15, 2025 at 9:34 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई Group A Scenario : भारतीय क्रिकेट संघानं आशिया चषकातील सहाव्या सामन्यात पाकिस्तान संघाचा 7 विकेट्सनं एकतर्फा पराभव केला. प्रथम फलंदाजी करताना भारतीय फिरकीपटूंसमोर पाकिस्तानी फलंदाजांना फलंदाजीच करता आली नाही आणि संघाला जेमतेम 127 धावा करता आल्या. त्यानंतर भारतीय संघानं हे लक्ष्य सहज गाठलं. आता हा सामना गमावल्यानंतर पाकिस्तान संघावर मोठं संकट निर्माण झाले आहे. असं एक समीकरण तयार होत आहे, ज्यामुळं संघ आशिया कप 2025 मधून बाहेर पडू शकतो.

पुढील फेरी गाठणं पाकिस्तानसाठी कठीण : आशिया कप 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी झाले आहेत. ज्यांना प्रत्येकी चार अशा दोन गटात विभागण्यात आले आहे. आता प्रत्येक गटातील दोन संघ पुढील फेरीसाठी (सुपर-4) पात्र ठरतील. परंतु पाकिस्तानला सुपर-4 मध्ये पोहोचणं कठीण दिसतं. भारतीय संघ एकाच गटात असताना, त्यांचे चार गुण आहेत आणि संघ सुपर-4 मध्ये सहज पोहोचू शकतो.

पाकिस्तानला पुढच्या सामन्यात विजय अनिवार्य : ग्रुप-ए च्या पॉइंट टेबलमध्ये पाकिस्तान दुसऱ्या क्रमांकावर आहे. त्यांनी आतापर्यंत दोन सामने खेळले आहेत, त्यापैकी एक जिंकला आहे आणि एक सामना गमावला आहे. दोन गुणांसह, त्यांचा नेट रन रेट अधिक 4.793 आहे. आता त्यांचा आशिया चषकाच्या गट टप्प्यात फक्त एक सामना शिल्लक आहे. जो त्यांना 17 सप्टेंबर रोजी यूएई संघाविरुद्ध खेळायचा आहे. दुसरीकडे, यूएई संघानं सध्याच्या आशिया कपमध्ये आतापर्यंत फक्त एक सामना खेळला आहे आणि ज्यामध्ये त्यांचा पराभव झाला आहे. परिणामी शून्य गुणांसह त्यांचा नेट रन रेट उणे 10.483 आहे आणि यूएईचे अजूनही दोन सामने शिल्लक आहेत.

यूएई संघ सुपर-4 मध्ये पोहोचणार : सुपर-4 मध्ये पोहोचण्यासाठी, सर्वप्रथम यूएई संघाला 15 सप्टेंबर रोजी ओमानविरुद्ध दणदणीत विजय नोंदवावा लागेल. त्यानंतर त्यांचे दोन गुण होतील आणि ते पाकिस्तानच्या बरोबरीनं पोहोचतील. त्यानंतर 17 सप्टेंबर रोजी, त्यांना चमकदार कामगिरी करावी लागेल आणि पाकिस्तानविरुद्ध विजय नोंदवावा लागेल. जेणेकरुन त्याचे चार गुण होतील. अशाप्रकारे, युएई संघाला चार गुण मिळताच ग्रुप-अ मधून सुपर-4 मध्ये प्रवेश मिळेल. तर युएईकडून पराभव झाल्यास पाकिस्तानला मोठं नुकसान सहन करावं लागेल आणि संघ सुपर-4 मध्ये पोहोचू शकणार नाही. कारण त्यांच्याकडे फक्त दोन गुण राहतील.

पाकिस्तानी संघ बाहेर पडण्याची शक्यता : जेव्हा युएई संघ ओमान आणि पाकिस्तानला हरवून चार गुण मिळवेल. त्यानंतर पाकिस्तान आणि ओमान संघ ग्रुप-ए मधून बाहेर पडतील. तर भारत आणि युएई संघ या गटातून सुपर-4 मध्ये सहज पात्र ठरतील. परंतु पाकिस्तानला हरवण्यासाठी युएई संघाला त्यांचा सर्वोत्तम खेळ करावा लागेल आणि हे इतकं सोपं वाटत नाही.

हेही वाचा :

  1. "हा विजय भारतीय सैन्य दलाला समर्पित, आम्ही पहलगाम हल्ल्यातील पीडितांबरोबर"; पाकिस्तानला धूळ चारल्यानंतर सूर्यकुमार यादव भावुक
  2. भारताचा स्वॅग! भारतीय खेळाडूंनी हस्तांदोलन टाळलं, पाकिस्तानी खेळाडूंनी मान खाली करून मैदान सोडलं
  3. टीम इंडियाचं दुबईत 'ऑपरेशन सिंदूर'; पाकिस्तानचा 7 विकेटनं उडवला धुव्वा

For All Latest Updates

TAGGED:

IND BEAT PAK SCENARIOASIA CUP POINTS TABLE UPDATE TODAYBENEFIT TO UAE VS OMANWHAT IS TOP 2 SPOT SCENARIOGROUP A SCENARIO

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.