आशिया चषक 2025 चा आजपासून यूएईत महासंग्राम; जाणून घ्या, वेळापत्रक, संघ आणि बक्षीस रक्कम
आशिया चषक 2025, आज 9 सप्टेंबरपासून यूएईत सुरू होतोय आहे. टी 20 स्वरूपातील हा थरार 28 सप्टेंबरपर्यंत चालेल. यात भारत-पाकिस्तान सामन्याची उत्सुकता वाढलीय.
Published : September 9, 2025 at 3:16 PM IST
हैदराबाद : आशिया चषक 2025 ची सुरुवात 9 सप्टेंबर 2025 म्हणजे आजपासून सुरु होतेय. आशिया चषक 2025 मध्ये भारत आपला पहिला सामना 10 सप्टेंबर रोजी खेळणार आहे. 9 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबर या कालावधीत चालणारा क्रिकेटचा थरारक महासंग्राम जगभरातील, विशेषतः भारतीय उपखंडातील लाखो चाहत्यांसाठी पर्वणीच आहे. भारत आणि पाकिस्तान यांच्यात या स्पर्धेत तीन वेळा सामना होण्याची शक्यता आहे, ज्यामुळं चाहत्यांचा उत्साह शिगेला पोहचला आहे.यंदा टी-20 स्वरूपामुळं भारताचे दिग्गज खेळाडू विराट कोहली आणि रोहित शर्मा सहभागी होणार नाहीत, कारण त्यांनी आगोदरच निवृत्ती जाहीर केलीय. आशिया चषक 2025 सुरू होण्यापूर्वी, जाणून घेऊया या स्पर्धेबद्दल सर्व महत्त्वाची माहिती...
Dubai, UAE | ACC Men's T20 Asia Cup 2025 trophy unveiled. Captains of all eight teams and Mohsin Naqvi, President of the Asian Cricket Council (ACC), are present. pic.twitter.com/Vb3E2HORkU— ANI (@ANI) September 9, 2025
आशिया चषक यंदा संयुक्त अरब अमिरातीत का?
यंदा आशिया चषक भारतात आयोजित होणार होता, परंतु भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील राजकीय तणावामुळं दोन्ही देशांनी एकमेकांच्या भूमीवर खेळण्यास नकार दिला. त्यामुळं मधला मार्ग काढत ही स्पर्धा संयुक्त अरब अमिरातीत (यूएई) आयोजित करण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे.
#WATCH | Dubai, UAE: Members of the Indian Cricket Team and the UAE Cricket Team arrive at the ICC Academy ahead of their match in the ACC Men's T20 Asia Cup 2025.— ANI (@ANI) September 8, 2025
Both teams will face each other on 10th September. pic.twitter.com/DT9I7vIgKH
स्पर्धेत सहभागी संघ
आशिया चषक 2025 मध्ये एकूण 8 संघ सहभागी होत आहेत. भारत, पाकिस्तान, श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान यांना थेट प्रवेश मिळवला आहे. याशिवाय, गेल्यावर्षीच्या एसीसी प्रीमियर चषकातील अव्वल तीन संघ - संयुक्त अरब अमिरात, ओमान आणि हाँगकाँग - यांनीही या स्पर्धेत स्थान मिळवलं आहे. आशिया चषक 2025 मधील अ गटात, भारत, पाकिस्तान, संयुक्त अरब अमिरात, ओमान यांचा समावेश आहे, तर ब गटात अफगाणिस्तान, बांगलादेश, हाँगकाँग आणि श्रीलंका यांचा समावेश आहे.
All set for an action-packed Asia Cup 2025 🤩— ICC (@ICC) September 9, 2025
आशिया चषक 2025 चं वेळापत्रक
- 9 सप्टेंबर: अफगाणिस्तान वि. हाँगकाँग, शेख झायेद स्टेडियम, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 10 सप्टेंबर: भारत वि. संयुक्त अरब अमिरात, दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियम, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 11 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. हाँगकाँग, शेख झायेद स्टेडियम, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 12 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. ओमान, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 13 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. श्रीलंका, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 14 सप्टेंबर: भारत वि. पाकिस्तान, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 15 सप्टेंबर: संयुक्त अरब अमिरात वि. ओमान, अबुधाबी (सायंकाळी 5:30, IST)
- 15 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. हाँगकाँग, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 16 सप्टेंबर: बांगलादेश वि. अफगाणिस्तान, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 17 सप्टेंबर: पाकिस्तान वि. संयुक्त अरब अमिरात, दुबई (रात्री 8:00, IST) 18 सप्टेंबर: श्रीलंका वि. अफगाणिस्तान, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 19 सप्टेंबर: भारत वि. ओमान, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
सुपर फोर वेळापत्रक
- 20 सप्टेंबर: ब1 वि. ब2, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 21 सप्टेंबर: अ1 वि. अ2, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 23 सप्टेंबर: अ2 वि. ब1, अबुधाबी (रात्री 8:00, IST)
- 24 सप्टेंबर: अ1 वि. ब2, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 25 सप्टेंबर: अ2 वि. ब2, दुबई (रात्री 8:00, IST)
- 26 सप्टेंबर: अ1 वि. ब1, दुबई (रात्री 8:00, IST)
अंतिम सामना
28 सप्टेंबर: अंतिम सामना, दुबई (रात्री 8:00, IST)
स्पर्धेचे स्वरूप
आठ संघ दोन गटांत विभागले गेले आहेत. प्रत्येक संघ आपल्या गटातील इतर संघांविरुद्ध एकदा खेळेल. दोन्ही गटांतील अव्वल दोन संघ सुपर-4 फेरीसाठी पात्र ठरतील. सुपर-4 मध्ये सर्व संघ पुन्हा एकमेकांविरुद्ध खेळतील. यातील अव्वल दोन संघ 28 सप्टेंबर रोजी दुबईत अंतिम सामन्यात भिडतील.
भारत-पाकिस्तान सामने
भारत आणि पाकिस्तान यांच्यातील पहिला सामना 14 सप्टेंबर रोजी होईल. त्यानंतर 21 सप्टेंबर रोजी सुपर-4 मध्ये पुन्हा भेट होण्याची शक्यता आहे. जर दोन्ही संघ अंतिम फेरीत पोहोचले, तर चाहत्यांना 28 सप्टेंबर रोजी तिसऱ्या सामन्याचा थरार अनुभवायला मिळेल.
बक्षीस रक्कम
अहवालानुसार, यंदा विजेत्यांना 3,00,000 अमेरिकन डॉलर (सुमारे 2.6 कोटी रुपये) आणि उपविजेत्यांना 1,50,000 डॉलर मिळण्याची शक्यता आहे. याबाबत अधिकृत घोषणा करणे बाकी आहे.
लाईव्ह स्ट्रीमिंग कुठं पहायचं?:
भारतात, सोनी स्पोर्ट्स नेटवर्क सामन्यांचं लाईव्ह प्रक्षेपण करणार आहे करेल. क्रिकेट चाहते सोनी एलआयव्ही ॲप आणि वेबसाइटद्वारे ऑनलाइन गेम स्ट्रीम करू शकतात.
आशिया कप 2025 साठी भारतीय संघ
- सूर्यकुमार यादव (C)
- शुभमन गिल
- अभिषेक शर्मा
- टिळक वर्मा
- हार्दिक पांड्या
- शिवम दुबे
- जितेश शर्मा
- अक्षर पटेल
- जसप्रीत बुमराह
- वरुण चक्रवर्ती
- अर्शदीप सिंग
- कुलदीप यादव
- संजू सॅमसन
- हर्षित राणा,
- रिंकू सिंग
