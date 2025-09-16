ETV Bharat / sports

3 जागा 5 संघ... आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीसाठी रंगणार युद्ध

सोमवारी आशिया चषकातील दुहेरी सामन्यानं सुपर-4 फेरीचं चित्र बऱ्याच प्रमाणात स्पष्ट केलं. युएईच्या विजयानंतर भारत सुपर फोरसाठी पात्र ठरणारा पहिला संघ बनला.

Super-4 Scenarios
आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीसाठी रंगणार युद्ध (ACC X Account)
author img

By ETV Bharat Sports Team

Published : September 16, 2025 at 12:56 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

दुबई Super-4 Scenarios : सोमवारी आशिया चषकातील दुहेरी सामन्यानं सुपर-4 फेरीचं चित्र बऱ्याच प्रमाणात स्पष्ट केलं. अबुधाबी येथील शेख झायेद स्टेडियमवर दुपारच्या सामन्यात ग्रुप-ए मध्ये युएई क्रिकेट संघानं ओमानचा 42 धावांनी पराभव केला. दुसरीकडे, ग्रुप-बी मधील श्रीलंकेनं दुबई आंतरराष्ट्रीय क्रिकेट स्टेडियमवर हाँगकाँगचा पराभव केला. युएईच्या विजयानंतर भारत सुपर फोरसाठी पात्र ठरणारा पहिला संघ बनला, तर ओमान शर्यतीतून बाहेर पडणारा पहिला संघ बनला. दुसरीकडे श्रीलंकेकडून पराभव पत्करल्यानं आशिया कपमधील हाँगकाँगचा प्रवासही संपला आहे.

पाकिस्तान संघ बाहेर पडण्याच्या उंबरठ्यावर : रविवारी पाकिस्तानवर सात विकेट्सनं दमदार विजय मिळवल्यानं भारताचे चार गुण झाले आहेत. ज्यामुळं ते पुढील फेरीत पोहोचले. तसंच युएईच्या विजयामुळं सुपर-4 फेरीच्या शर्यतीत ते जिवंत आहेत. मात्र यूएईच्या या विजयासह पाकिस्तानवरही बाहेर पडण्याचा धोका निर्माण झाला आहे. पाकिस्तानसोबतच युएईचेही दोन गुण आहेत. आता ग्रुप-ए मधून सुपर-4 मध्ये जाण्यासाठी या दोन्ही संघांमध्ये नॉकआउट सामना होईल. बुधवार, 17 सप्टेंबर रोजी युएई आणि पाकिस्तान एका महत्त्वाच्या सामन्यात आमनेसामने येतील. जो हा सामना जिंकेल तो पुढील फेरीत प्रवेश करेल. सोमवारच्या दुसऱ्या सामन्यात श्रीलंकेनं हाँगकाँगला पराभव केला. यासह ओमाननंतर हाँगकाँग-चीनचा संघ स्पर्धेतून बाहेर पडणारा दुसरा संघ ठरला. जर त्यांनी हा सामना जिंकला असता तर त्यांना पात्रता फेरीत पोहोचण्याची थोडीशी संधी मिळाली असती. परिणामी आता ग्रुप-बी मध्ये श्रीलंका, बांगलादेश आणि अफगाणिस्तान हे अजूनही सुपर-4 च्या शर्यतीत आहेत.

ग्रुप-बी गटात फक्त दोन सामने शिल्लक : ग्रुप-बी मध्ये आता 16 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तान विरुद्ध बांगलादेश आणि 18 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तान विरुद्ध श्रीलंका हे दोनच सामने शिल्लक आहेत. जर अफगाणिस्ताननं बांगलादेशला हरवलं तर ते केवळ स्वतःसाठीच नाही तर श्रीलंकेसाठीही पात्रता निश्चित करतील. याचा अर्थ असा की टायगर्स दोन गुणांपेक्षा जास्त जाऊ शकत नाहीत आणि अफगाणिस्तान आणि श्रीलंकेचे प्रत्येकी चार गुण असतील. जर बांगलादेशनं अफगाणिस्तानला हरवलं तर बांगलादेश आणि श्रीलंका दोघांचेही प्रत्येकी चार गुण असतील आणि अफगाणिस्तानचा एक सामना आणि दोन गुण शिल्लक असतील. या परिस्थितीत जर श्रीलंकेचा संघ अफगाणिस्तानला हरला तर ते स्वतःसाठी आणि बांगलादेशसाठी पात्रता निश्चित करतील. उलट, जर श्रीलंका हरला तर तिन्ही संघ चार गुणांवर समाप्त होतील आणि शीर्ष दोन संघांचा निर्णय नेट रन-रेटवर घेतला जाईल.

आशिया चषकाच्या सुपर-4 फेरीचं समीकरण :

  • भारत : सुपर फोरसाठी पात्र.
  • पाकिस्तान : युएईला हरवावं लागेल.
  • युएई : पाकिस्तानला हरवावं लागेल.
  • ओमान : आता पात्रता मिळवता येत नाही.
  • अफगाणिस्तान : 16 सप्टेंबरच्या सामन्यात बांगलादेशला हरवावं लागेल.
  • श्रीलंका : 16 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानला पराभव व्हावा.
  • बांगलादेश : 16 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानला हरवावं लागेल आणि नंतर श्रीलंका 18 सप्टेंबर रोजी अफगाणिस्तानला हरवेल अशी प्रार्थना करावी लागेल.

हेही वाचा :

  1. मोठी बातमी...! आशिया कप जिंकूनही ट्रॉफी घेणार नाही टीम इंडिया; हस्तांदोलन टाळल्यानंतर मोठा निर्णय?
  2. यूएईकडून ओमानचा मोठा पराभव; टीम इंडियाला फायदा, पाकिस्तानचं नुकसान

For All Latest Updates

TAGGED:

SUPER 4 SCENARIOS FOR BANSUPER 4 SCENARIOS OF ASIA CUPSUPER 4 SCENARIOS FOR AFG VS BANSUPER 4 SCENARIOS FOR SLASIA CUP 2025 SUPER 4 SCENARIOS

Quick Links / Policies

संपादकांची शिफारस

Kawasaki KLX230R S 2026 भारतात 1.94 लाखात लॉंच

फॅटी लिव्हरच्या समस्येनं त्रस्त आहात? आहारात समावेश करा 'ही' फळ

होंडाची नवीन इलेक्ट्रिक मोटरसायकल 2 सप्टेंबरला होणार सादर

पावसाळ्यातील आजारांपासून मुलांचा बचाव कसा करायचा? फॉलो करा या टिप्स

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.